قصة: تقنيات البيتكوين أنقذت حياة هذه العائلة بأكلمها

يزداد الوضع في “فنزويلا” سوءًا، ويتأثر الاقتصاد بشكل سيئ وقد اتجهت هذه العائلة إلى العملة المشفرة في الوقت المناسب. يشرح أحد حاملي عملة البيتكوين في فنزويلا كيف ساعدت عملة (BTC) عائلته على النجاة في ظل الأزمة المستمرة.

“كارلوس هيرنانديز” هو فنزويلي يعيش في “مدينة غوايانا” الذي روى قصته لصحيفة “نيويورك تايمز” عن الطريقة التي استطاعت بها عملة البيتكوين انقاذ عائلته من ان يصبحوا بلا مأوى. وأوضح عجزه عندما قال إن فنزويلا لديها الكثير من الضوابط على العملات الرقمية “ليس هناك طريقة سهلة لاستخدام عملة نقدية تقليدية أجنبية مثل الدولار الأمريكي”.

وقد مكنته عملة البيتكوين من تغطية نفقاته المنزلية بنفسه بينما كان والده الذي يعمل موظفاً حكومياً ويحصل على 6 دولارات شهرياً فقط، في حين أن أمه هي ربّة منزل بلا اي مصدر دخل.

بينما كان اخوه “خوان” يتعامل مع متطلبات حياته اليومية باستخدام بيتكوين. وهو محام يبلغ من العمر 28 عامًا، وأصبح موظفاً مستقلاً لأن فنزويلا تتتجه إلى حالة فقر عامة وهو ما يحدث لعملاءه الذين لا يستطيعوا دفع تكاليف خدماته القانونية.

وقد اضطر شقيقه إلى “دخول عالم العملات المشفرة للحصول على أموال” لأنه لم يستطع الحصول على المدفوعات من خلال خدمة “PayPal” بسبب سياسات الشركة الصارمة في فنزويلا. وعلاوة على ذلك، باستخدام عملة البيتكوين (BTC) استطاع تحويل أمواله عندما كان ينتقل إلى “كولومبيا”. كون الحكومة في فنزويلا لم تعد قادرة على الاستيلاء على كل ماله عندما كان يعبر الحدود.

قال هيرنانديز:

“إن العسكريين الفنزويليين عند الحدود لهم سمعة في الاستيلاء على أموال الناس الذين يريدون الرحيل”

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لشراء مستلزمات الاستخدام اليومي مثل الحليب والبيض وما إلى ذلك، أوضح هيرنانديز أنه وجب عليه تحويل العملات الرقمية التي يمتلكها أولا إلى عملةفنزويلا المحلية “بوليفار”. ويستخدم منصة “Localbitcoins” للعثور على الأشخاص الذين يستخدمون نفس البنك كما يفعل، ثم يقوم ببساطة بتحويلها على الفور.

وأضاف أنه لا يستطيع تحويل الكثير من وحدات البيتكوين دفعة واحدة. على الرغم من أن الحكومة لا تراقب المعاملات المشفرة إلا أنها تراقب المعاملات التي تتم في عملة البوليفار، لذا فإن أي قيمة تبلغ 50 دولارًا أو أكثر ستتسبب في تجميد حسابك تلقائيًا إلى أن تثبت مصدر دخلك.

وقد تم استخدام منصة “Localbitcoin” من قبل العديد حيث انها تُعد منصة شعبية للفنزويليين. وهناك منصة دولية آخرى يستخدمونها وهي “Paxful”.

كما يتعين على الجمعيات الخيرية أن تعتمد على البيتكوين للحصول على أموال من جميع أنحاء العالم. إحدى هذه المؤسسات الخيرية تُدعى “Bitcoin Venezuela” وهي منظمة غير ربحية تستخدم البيتكوين لجمع الأموال لمساعدة الفنزويليين وتعمل على توفير اقتصاديات التعليم الأساسي.

في العام الماضي بمناسبة يوم الأطفال، قام المشروع الإنساني غير الهادف للربح بجمع تبرعات بعملة البيتكوين من منصة “Paxful” وغيرها. ثم تم توفير الطعام لـ1500 شخص يومياً بالإضافة إلى مساعدة دارين للأيتام، ووزعوا ايضًا 200 وجبة على الناس في الشارع.

البيتكوين يمكنه انقاذ “فنزويلا”، ولكن هل يمكنها أنقاذك ايضًا ؟