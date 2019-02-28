للمبتدئين: كيف تتعرف على أحجام التداول في سوق الكريبتو والعملات الرقمية

إلى جانب العرض المتداول والقيمة السوقية، يعد “حجم التداول” أحد أبرز المقاييس في العملات الرقمية. ومهمتنا هي تحديد العملات المشفرة خلال المرحلة المبكرة التي لديها احتمال كبير للنجاح قبل أن يكون هناك أية دعاية أو ضجّة حولهم.

نحن ننظر إلى حجم تداول العملات المشفرة قبل أن نقرر وضع قائمة مختصرة لمشروع لإجراء المزيد من التحليل حولها. في ما يلي سنوضح سبب كون “حجم التداول” مقياسًا مهمًا عند تحليل الكريبتو ​​وكيف يمكن أن يساعدك في قراراتك الاستثمارية.

حجم الرمز المُدرج في موقع CoinMarketCap بسيط للغاية. إنها كمية العملة التي تم تداولها خلال الـ24 ساعة الماضية. على سبيل المثال، إذا تم تداول ما يقرب من 3.5 مليار دولار من البيتكوين في آخر 24 ساعة. يمكنك تحويل هذا الرقم إلى مجموعة متنوعة من الطرق. يمكنك أيضًا إدراجه كـ 3,039,787,668 يورو. أو كـ 642,566 وحدة بيتكوين طبقًا لقواعد الكريبتو.

يمكنك أيضًا معرفة أحجام التداول حسب المنصات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عبر موقع CoinMarketCap، يؤكد “الحجم المتداول” على مجموع الصفقات للمتداولين الذين يشترون العملة ويبيعونها.

يمكن القول أن الحجم هو أهم مقياس للعملة المشفرة، بسبب عدد الطرق التي يمكن تقسيمها. من الحجم، يمكنك الاستدلال على اهتمام المجتمع بالعملة المشفرة. إنه مقياس أساسي للمضارب. يمكن فحص الحجم بالتفصيل الدقيق. يمكنك تتبع حجم التداول على موقع “CoinMarketCap” في آخر 24 ساعة أو الأسبوع الماضي أو آخر 30 يومًا.

هذا يساعد على الكشف عما إذا كانت تقلبات العملة وإذا كان في أي تغيير أساسي في أحجام التداول. لن تجتذب العملة المشفرة ذات الحركات الثقيلة المتكررة الاهتمام إذا كان حجمها كبيرًا. إذا كانت العملة عادةً أقل حجمًا فقد يشير التداول المكثف خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى وجود بعض الدعم أو وجود خبر أساسي وراء هذا التحرك الذي قد يحدثه.

يمكنك أيضًا فحص أي من المنصات تحتوي على الحجم المتداول الأكبر. هذا مهم لأن المنصات لديها أسعار مختلفة في كثير من الأحيان. كذلك، فإن العديد من المنصات لديها ارتكاز جغرافي. منصة “كراكين” على سبيل المثال، هي إلى حد كبير منصة متخصصة في السوق الأوروبي. بينما تعمل منصة “OKCoin” في الصين حتى في ظل حظر العملات المشفرة في الصين في الآونة الأخيرة.

حجم التداول من خلال المنصات يمكن أن يكشف عن مكان المشترين أو البائعين للعملة. ومع ذلك لا يعكس موقع CoinMarketCap عمليات التداول بدون رسوم. وتسمح المنصات التي لا تفرض رسومًا للمتداولين والبوتات أن يرسلوا عملات مشفرة ذهابًا وإيابًا مجانًا، لتخلق حجم تداول كبير بشكل واضح.

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وفي العموم، يتم التداول الأكثر للعملات المشفرة الأكبر والأكثر شعبية. إذا قمت بالفرز حسب الحجم على موقع “CoinMarketCap” فإن العملات الثلاث الأولى هي البيتكوين و الايثيريوم و الريبل، وهي أيضاً أكبر ثلاثة احجام من حيث التداول في السوق.

لا مفاجآت هناك. ولكن إذا تراجعت قليلاً، سترى عملة مثل “Bread” أقل شهرة ذات حجم تداول أعلى من الأسماء الكبيرة مثل النيو (Neo) و داش (Dash). لا يوجد حديث كثير عن عملة “Bread” ولكنها قد تشهد تغيير كبير في السعر بسبب خبر أو عمليات الضخ والتفريغ. إلى جانب حجم التداول المرتفع، وبالتالي من المتوقع أنها ستجذب الكثير من الاهتمام.

وبالمقارنة، إذا قمنا بالفرز بأدنى حجم تداول على مدار آخر 24 ساعة في أعلى 100 عملة رقمية، تظهر عملة “Factom” والتي تشهد زيادة بنسبة 20٪ خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. هذا يبدو إيجابي على الورق. لكن الحجم المنخفض قد يجعل المستثمرين حذرين. قد يعني هذا أن الحركة لن تستمر، وأن أي عملية بيع كبيرة لـ عملة “Factom” قد تشهد قريباً تصحيحًا.

بالطبع، لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين. مقارنة حجم يوم واحد إلى حجم 7 أيام هي طريقة أخرى يمكننا من خلالها قراءة الاتجاهات. يتم تداول حوالي 3.6 مليار دولار من البيتكوين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. تحرك نحو 12.3 مليار دولار من البيتكوين في آخر سبعة أيام. ما يقرب من ربع حجم بيتكوين 7 أيام حدث أمس. هذا يخبرنا أن يوم أمس كان يوم تداول هائل، والذي من غير المحتمل أن يتكرر. من ناحية أخرى، فأنت لا تعرف أبدًا ماذا يمكن أن يحدث في مجال الكريبتو والعملات الرقمية.

تختلف العملات المشفرة اختلافًا كبيرًا عن الأوراق المالية المعمول بها، حيث تكون هناك فائدة محدودة في مقارنة المقاييس. نظرًا لأن الرموز والعملات الرقمية لا تقدم بيانات مالية، فإن لديها مقاييس قليلة نسبيًا تبدأ بها. ولكننا سنقوم بمقارنة أحجام تداول العملة المشفرة لإعطاء إحساس ادق بتأثير الحجم (حجم التداول).

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تم تداول 8 مليار دولار من البيتكوين وتم تداول 4.8 مليار دولار من الايثيريوم.

تتداول شركة “أبل” اسهمها بما يقرب من 4 مليارات دولار في اليوم من حيث الحجم. في الوقت الحالي، لا يزال هذا الأمر متقدمًا على أكبر العملات الرقمية، ولكن حجم تداول البيتكوين لا يزال يقود هذا الرقم. إن حجم التداول العالي من العملات المشفرة هو أحد الأسباب التي تجعلهم يتقلبون بشكل كبير.

للمتداولين، يوفر الحجم تلميحات حول استدامة خطوة معينة وتوفير بيانات جيدة للتحليل الفني. قد تكون الزيادة الكبيرة في الأسعار مع انخفاض حجم الذهب خداعًا. قد يعني الانخفاض مع حجم كبير وراء ذلك “عملة مشفرة” على المدى البعيد. لا توجد حقيقة يقينية في العملة المشفرة. لكن التقييم الفعال هو أداة مهمة في حزام المستثمر.