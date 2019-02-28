5 مليارديرات من البيتكوين : اعرف كيف كوّنوا ثروتهم من العملات الرقمية ؟

صورة للملياردير Brian Armstrong الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase – المصدر : TechCrunch/Flickr

الإسم القادم في القائمة هو الملياردير Brian Armstrong ، و هو الشريك المؤسس في شركة Coinbase – و التي ربما تكون أكثر منصات تداول العملات الرقمية شهرة في الولايات المتحدة ، و قد قدرت هذه المنصة قيمة الشركة التقديرية مؤخرا بمبلغ 8 مليارات دولار بعد جولة جمع التمويل الأخيرة Series E ، و لدي المنصة الآن أكثر من 20 مليون مستخدم ، و أصبح Armstrong على الفور ملياردير بعد أن تم الإنتهاء من جولة الإستثمار الأخيرة .

نشر الملياردير Brian Armstrong تغريدة على حسابه في موقع تويتر في شهر يناير الماضي يقول فيها

صورة للملياردير Changpeng Zhao مؤسس منصة تداول العملات الرقمية Binance ،و الذي حول كل ثروته إلى البيتكوين قبل الصعود الكبير الذي حدث نهاية عام 2017 – المصدر : REUTERS / Darrin Zammit Lupi

قصة شركة Binance تبدو أسطورية في عالم العملات الرقمية ، حيث ظهرت منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة في عام 2017 لتصبح بسرعة أكبر منصة تداول للعملات الرقمية على هذا الكوكب .

يتحدث مؤسس المنصة Changpeng Zhao في تغريدة على حسابه في موقع تويتر عن هذا الأمر في إجابته على أسئلة المتابعين قائلا :



س : كم من المال لديك ؟

جـ : حسنا هذا السؤال يذكرني بلعبة قديمة ، أنا أملك العديد من الملايين بفضل العملات الرقمية .

س : واو ، كيف فعلت ذلك ؟

جـ : ههه .. لقد كنت ملياردير من قبل ..تبدو نكتة حقيقية الآن ، لول .. لا أستطيع أن أصدق أن الناس يسألون كم من المال لديك ، ربما في المرة القادمة أقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي ، و إظهر لكم كم الحيازات التي أملكها من العملات الرقمية ، و لكني أيضا أصبحت ملياردير بفضل العملات الرقمية ..نعم .

و حول الملياردير Changpeng Zhao – أو “CZ” كما يعرف كإسم شهرة – ثروته بالكامل في البيتكوين قبل ذلك الوقت بكثير ، حيث قام ببيع منزله في عام 2014 ، و وضع كل المال في شراء البيتكوين ، ثم فقدت عملة البيتكوين أكثر من نصف قيمتها السوقية قبل أن تعود للتعافي من جديد فيما بعد .

نعم السيد Changpeng Zhao آمن بالبيتكوين كـ “Hodler ” ، و قد كان له ما أراد .

و في عام 2017 ، أطلق مؤسس الشركة الطرح الأولى (ICO) لعملة منصة Binance ، و جمع Changpeng Zhao من الطرح تمويلا قدره نحو 15 مليون دولار في غضون أسابيع ، و اليوم ، فإن عملة Binance Coin – BNB لديها قيمة سوقية إجمالية تقديرية market cap تبلغ 1.4 مليار دولار .

مع إطلاق قائمة Hurun Global Rich List للشخصيات الأكثر ثراء ، أشارت Hurun في تقريرها إلى صناعة البلوكتشين بإعتبارها الصناعة الجديدة الأسرع نمواً على هذا الكوكب ، و كل هذا على الرغم من إستمرار فترة هبوط سوق العملات الرقمية و التي خفضت قيمته كثيرا حيث فقد نحو 692 مليار دولار من قيمة السوق من أعلى قيمة وصل لها السوق في ذروة الصعود .و يشرح روبرت هوجويرف رئيس شركة Hurun Report .

“في حين أن قيم سوق العملات الرقمية قد تراجعت في العام الماضي ، فقد بدأت مجموعة من الشركات في الظهور ، لقد بدأ العديد من أصحاب المليارات من القطاعات الأخرى حاليا في الإستثمار في تقنية البلوكتشين ، هناك بعض من مليارديرات العملات الرقمية السابقين المشهورون غير موجودين في هذه القائمة .

حيث جمع التوأم الملياردير الشهير الأخوان Winklevoss أكثر من مليار دولار من البيتكوين في ذروة سوق العملات الرقمية ، و منذ ذلك الحين انخفضت ثروتهم مع إنخفاض قيمة عملة البيتكوين ، ويقال إن Matt Mellon ، و هو أحد المستثمرين الأوائل في عملة XRP ، احتفظ بمليار دولار في العملات الرقمية قبل انفجار الفقاعة . Advertisements

و بعد أن قمنا بإستعراض قائمة الخمسة بليونيرات من العملات الرقمية ، يا ترى كم من الوقت لدينا قبل أن نرى أول تريليونير من العملات الرقمية ، و هل يمكن أن نرى ذلك ؟

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل ؟! و هل يستبدل البيتكوين و العملات الرقمية النقود التقليدية في التعاملات اليومية حقا ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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