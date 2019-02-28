مؤسس بينانس متفائل بمستقبل الريبل (XRP) لهذه الأسباب

الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس “تشانجبينج تشاو” الذي لا يحتاج إلى مقدمة يتحدث مرة أخرى عن ثالث أكبر عملة رقمية (عملة الريبل XRP).

حيث قام “تشاو” بالرد على استفسار من احد المستخدمين في 25 فبراير قائلًا أن – عملة الريبل (XRP) حصلت على قيمتها في السوق ولديها قاعدة كبيرة من المستخدمين.

هذا الأسبوع، قامت عملة الريبل (XRP) بالتوجه صعودًا مع الإعلان عن اضافتها في منصة Coinbase. ومع ذلك، بعد بضع دقائق من ترحيب منصة “Coinbase” بعملة الريبل (XRP) على منصة التداول الاحترافية الخاصة بهم، شارك المدير التنفيذي لـ منصة “بينانس” أرقام العملة التي توضح وجهات نظرهم المتفائلة بشأن الريبل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه عندما أضافت منصة بينانس عملة الريبل (XRP) كعملة أساسية للتداول، فقد أثر ذلك على الغالبية العظمى من مستثمري العملة، وهو ما يُعد سبب قوي لتقوم منصة “Binance” بدعمها.

مع الإعلان عن ادراج عملة الريبل (XRP) على منصة تبادل “Coinbase Pro”، قام “تشاو” بتهنئة الداعمين للعملة الرقمية دون أي تحيز.. وأشار إلى ذلك على حسابه في تويتر.

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على الرغم من أن سبب إدراج عملة الريبل الرقمية (XRP) في منصة Coinbase Pro لا يزال غير معروف، إلا أن جمهور العملة الرقمية يشيرون إلى أن حركة بينانس (Binance) تجاه دعم عملة الريبل (XRP) قد حظي باهتمام الكثيرين ومن بينهم فريق عمل منصة Coinbase.

علاوة على ذلك، فقد حافظ “تشاو” على عادته بتشجيع المستخدمين لمشاريع الكريبتو والعملات الرقمية – وردًا على سؤال “كيف يكون دفتر الحسابات في الريبل لامركزي”، يقول “تشاو”