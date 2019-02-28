إيردروب Purple Butterfly Trading

ماهي Purple Butterfly Trading ؟
تسعى Purple Butterfly Trading أن تكون منصة ذات نظام مثالي للتداول و الذي يُعرف أيضًا باسم “تطبيق النظام الأساسي للتجارة” و الذي يمكنه معالجة المعاملات مباشرة عن طريق توصيل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي توفرها عمليات منصات العملات الرقميّة و السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حسابات التبادل الخاصة بهم من خلال منصة Purple Butterfly.
سيتمكن المستخدمون من إستخدام منصة Purple Butterfly للتداول للوصول إلى حساباتهم من خلال عمليّات تبادل الطّرف الثّالث ، و سوف يحتوي ذلك على معلومات الأصول المتكاملة و سجلات الطلبات الخاصة بهم.
يتم تداول العملة على منصة Hitbtc , بسعر 5,5 $ تقريبا , و وصل سعرها الى 9 $ منذ فترة ليست ببعيدة , قامت العملة بإنشاء إيردروب سنقوم بنقله لكم كما التالي :
رقم الإيردروب : 51
إسم العملة : Purple Butterfly Trading
رمز العملة : PBTT
كمية قطع التوزيع : 1
القيمة : 5,5 $
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الإيردروب : غير معلن
* الخطوات :
1- قم بالدخول الى البوت التالي : https://t.me/pbtt_airdrop_bot
2- الأشتراك بمجموعتهم على تلغرام : https://t.me/pbttofficial
3- تابعهم على تويتر : https://twitter.com/PBTTofficial
4- البوت سيطلب منك تنفيذ هذه المهام وادخال ايميلك ومحفظتك الأيثر .
ملاحظة :
موعد التوزيع : في شهر مايو 2019
إخلاء مسؤولية :
الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع
لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط
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