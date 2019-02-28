شركة الاتصالات التركية العملاقة "تركسل" تقدِّم منتجًا لإدارة الهوية على بلوكتشين

تام شمس - الخميس 28 فبراير 2019 03:52 صباحاً - قدمت شركة "تركسل" لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتخذ من اسطنبول مقرًا لها خدمة تستند إلى بلوكتشين لإدارة الهوية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ديلي صباح" اليومية يوم ٢٦ فبراير.

وبحسب ما ورد فقد أعلنت "تركسل" عن منتج بلوكتشين الجديد في معرض عالم الاتصالات المتنقلة (MWC) ٢٠١٩ يوم ٢٥ فبراير. وقد تم تصميم حل إدارة الهوية لتزويد المستخدمين بالتحكم في معلوماتهم الشخصية وضمان الخصوصية وفقًا لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وفي حين أن أنظمة إدارة الهوية الحالية تراعي مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، فإن منتج بلوكتشين الذي تقدمه "تركسل" يزعم أنه يخزن بيانات المستخدم المطلوبة على بلوكتشين ويزيل عوامل التحقق من الهوية الإضافية. كما قدمت "تركسل" حالة استخدام للتبرعات القائمة على بلوكتشين والتي تتضمن حل إدارة الهوية للتحقق من أهلية التبرع للمحتاجين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تركسل" لتكنولوجيا المعلومات وتجربة العملاء "سيركان أوزتورك" إن "استخدام تكنولوجيا بلوكتشين ضروري لتحسين تجربة العملاء في خدماتنا الرقمية وحلولنا، والتي تظل أولوية قصوى في تصميم خدماتنا". كما أكد أوزتك أيضًا على أن الجهود "ستساعدنا [تركسل] على تحسين الخدمات الرقمية ورفع مستوى تجربة العملاء."

تأسست شركة "تركسل" في عام ١٩٩٤، وهي مشغل رقمي مقره في تركيا وتعمل في تسعة بلدان. وفي عام ٢٠١٨، بلغ صافي دخل المجموعة ٢ مليار ليرة (٣٧٧ مليون دولار)، في حين ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة ٢١٪ على أساس سنوي.