أوكرانيا تنتهي من النسخة التجريبية لعملتها الرقمية الوطنية e-Hryvnia

لقد كان البنك الوطني الأوكراني National Bank of Ukraine – وهو البنك المركزي للبلاد – يعمل على مشروع تجريبي ، لإختبار مدى فائدة النسخة الرقمية من عملته ، الـ “هريفنيا” Hryvnia . وقد أعلن البنك اليوم أنه قد أتم ذلك المشروع التجريبي ، وسوف يعمل على البحث بشأن إستخدامات أخرى لتلك العملة الرقمية ( Digital Currency ) .
مع ملاحظة أن البلد “يتفوق على قادة العالم” ، أوضح مدير أنظمة الدفع في البنك ، “ألكسندر يابلونفسكي” Alexander Yablunivsky ، أن البلاد لم تطرح عملة مشفرة ( Crypto Currency ) بل عملة رقمية ( Digital Currency ) . وسوف يقدّر المهتمون بمجال العملات المشفرة ، أنه كان مدركًا تمامًا لحقيقة أن العملة المشفرة ليست أداة يصدرها البنك المركزي . ووفقًا لترجمة التقرير الإخباري الأصلي :
” نحن لا نتحدث عن عملة مشفرة ( Crypto Currency ) ، نحن نتحدث عن العملة الرقمية ( Digital Currency ) للبنك المركزي . والتي يمكن تنفيذها على كل من تكنولوجيا التسجيل ( registry technology ) المركزية واللامركزية . هذه قضية منفصلة تمامًا ، والتي تأتي من النموذج المستهدف الذي تم إختياره . “
كما ناقشنا من قبل ، عندما زعم بنك “جي بي مورغان” JP Morgan – أكبر بنك في العالم – دخول عالم العملات المشفرة من خلال إصداره عملة خاصة به ، فهناك خصائص معينة تحدد إما استبعاد أو تأهيل عملة الـ blockchain لتكون عملة مشفرة . وقد فشلت عملة البنك JPM Coin في جميع الإختبارات المهمة ، ويدرك “يابلونفسكي” أن العملة الرقمية الوطنية الأوكرانية سوف تفشل كذلك .
وبحسب التعريف ، يجب أن يكون لدى البنك سيطرة أكبر على عملته الصادرة عنه ، من تلك السيطرة التي يمكن أن تتيحها الـ ledger التقليدية غير القابلة للتغيير . العديد من خصائص تكنولوجيا الـ blockchain مفيدة في التمويل التقليدي ، ولكن بعضها يعد غير بديهي . يجب أن تتصف العملة المشفرة بالغموض والمقاومة للرقابة . كما يجب أن تكون قابلة للإستبدال في أي مكان . وأيضاً لا ينبغي أن تخضع للتحقق من الهوية ، أو أي من سياسات الإصدار النقدي .
لقد كانت أوكرانيا تعمل على التحقق من إمكانات تقنية الـ blockchain منذ عام 2016 . وقد حصلت أخيراً على منتج عملي ، ولكنها لا تزال غير متأكدة من كيفية إستخدامها . من المقرر أن تكون حالات الإستخدام الأساسية عبارة عن مدفوعات “نظير إلى نظير” ( peer-to-peer ) ، وتسوية دولية محتملة .
كما لاحظ “يابلونفسكي” بشكل صحيح ، فإن بلاده واحدة من عدد قليل البلاد التي تأخذ مثل تلك الخطوة المتقدمة . وفي هذه الحالة ، سوف يكون هناك بعضاً من الوقت قبل أن يكون هناك أدوات منطقية للعمل مع البنوك المركزية الأخرى . لكن المؤمنين الحقيقيين بالعملات المشفرة من بيننا ، يعتقدون أنه سيأتي يوم تقوم فيه قضايا صندوق النقد الدولي وقروض الخدمات ، بإصدار distributed ledger ، إن لم يكن أكثر من ذلك .
إن أحد جوانب إصدار عملة رقمية ( digital currency ) ، هو إستخدامها المحتمل في البورصات المنظمة ( regulated exchanges ) . من خلال إستخدام عملة blockchain من أي نوع ، فإن الإمكانات المتاحة لمنصات التداول الأوكرانية المحلية ، هي أن ينفتحوا بشكل أكبر بكثير على التمويل العالمي ، وذلك الأمر بالتأكيد أفضل بكثير ، من حالات إستخدام العملات المستقرة التي لدينا في الوقت الحالي .
إن الأخبار التالية المنتظرة بشأن هذا الموضوع ، سوف تكون حول ما قرره البنك المركزي بالفعل في هذا الأمر . وهل الحسابات المصرفية الأوكرانية سوف تكون لديها الإمكانية لتخزين العملات المشفرة ؟ ، وهل أيضاً سوف يكون الأمر كذلك بالنسبة لعملة الـ e-Hryvnia ؟
إن هناك جانباً واحداً من تكنولوجيا الـ blockchain ، بإمكاننا أن نجزم بأنه متفوق بلا جدال على الطرق والوسائل الحالية في إصدار العملات ، وهو القدرة على تتبع الأوراق المزورة ( counterfeit notes ) . فالفواتير والأوراق النقدية المزورة هو أمر شائع مع النظام النقدي التقليدي ، وبالتالي مع وجود ذلك الجانب الجوهري من تكنولوجيا الـ blockchain ، سوف يؤدي إلى عصر جديد لصناعة بأكملها من أدوات التحقق وإنفاذ القانون . فالـ Distributed Ledgers تجعل من النظام النقدي التقليدي نظاماً بالياً عفا عليه الزمن .
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