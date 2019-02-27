هل خالفت منصة Coinbase قواعدها التنظيمية الخاصة بإدراج عملة الريبل XRP

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية الشهيرة Coinbase عن إدراج عملة الريبل بالرمز XRP على منصة Coinbase Pro التابعة للشركة يوم أمس ، و على إثر هذه الأخبار شهدت عملة XRP – ذات الكمية الهائلة من العدد الكلي للعملة Total Supply – ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار ، و مع ذلك ، يبدو أن هناك إحتمالية لمخالفة عملة XRP لقواعد منصة Coinbase التنظيمية في إدراج العملات الرقمية .

في هذا الخصوص نشر موقع CNN تقريرا تطرق فيه لهذا الموضوع بالنقد الشديد ، ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

يبدو أن إدراج منصة Coinbase لعملة XRP الصديقة للبنوك تنتهك قواعد إطار الأصول الرقمية الخاص بالمنصة Digital Asset Framework – و هي النقطة التي كان قد أشار إليها Diar لأول مرة – .

و تحدد قواعد Digital Asset Framework المتطلبات التي يجب أن تفي بها أصول العملة الرقمية قبل إدراجها في منصة Coinbase التي تتخذ مقرها في الولايات المتحدة .

” الرسم البياني لحركة سعر عملة XRP مقابل الدولار الأمريكي توضح إرتفاع سعر العملة بعد خبر إدراجها على منصة Coinbase ”

و توضح قواعد إدراج العملات GDAX – Digital Asset Framework في منصة Coinbase أنواع العملات الرقمية التي سيتم إدراجها في المنصة ، حيث جاء في الصفحة الخامسة من المستند ، نصا ما يلي :

” حصة الملكية التي يحتفظ بها الفريق من عملة الشركة هي حصة أقلية ، و ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هناك ﻓﺘﺮة إحتفاظ مشروط بالعملة lock-up period ، و ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﻌﻘﻮل لتخزين العملة للإستثمار vesting schedule ، و ذلك من أجل ضمان ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ شبكة العملة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ” .

و بالنظر إلى وضع عملة XRP ، و شركة الريبل ، فإنه ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺠﺰء اﻷﺧﻴﺮ من البند المذكور في الأعلى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤًﺎ ، إﻻ أن فريق شركة الريبل ﻻ يمتلك ﺣﺼﺔ أﻗﻠﻴﺔ كما جاء في البند ، حيث أنه و حسب المعلن صراحة من شركة الريبل فإن فريق العملة يتحكم بأكثر من 60 في المائة من العملة ، إما في صندوق ضمان من أجل تمويل عمليات الشركة ، أو إمتلاك تبعا لمؤسسي الشركة بشكل مباشر .

كثيرًا ما يعلق الناس على هذه الحقيقة ، و خاصة عند مناقشة القيمة السوقية الفعلية للكمية الكلية Total market Cap لعملة شركة الريبل XRP ، و في هذا الإطار وجد تقرير من مركز أبحاث “Messari Research” أن شركة الريبل قد يكون لديها مبالغة في القيمة السوقية تبلغ 50 في المائة تقريبًا .

على عكس المعمول به في عملة البيتكوين ، يتم توزيع كمية عملة XRP من خلال شركة واحدة ، حسنا بالطبع فإن البيتكوين ليس بريئًا أيضًا ، سواء من حيث أنه تم فقدان العديد من عملات البيتكوين أو قام البعض بتخزينهم في المحافظ إلى حد أنها لن يتم تداولها أبداً .

و لكن على أية حال ، هل تستحق عملة XRP أن تكون قيمتها السوقية الإجمالية تقدر بما يزيد عن 13 مليار دولار ؟

البيع المكثف للعملة سوف يقدم أجوبة على ذلك ، و لكننا رأينا ما يحدث لسعر عملة XRP خلال فترة السوق الهابط و عمليات البيع للعملة ، كل هذه الأسباب جزء لا يتجزأ من السياسات التي كانت تعمل بها في السابق منصة Coinbase لنفسها ، حيث أطلقت شركة الريبل عن طريق مشروع طرح أولي للعملة ICO في أول أيام مشاريع الـ ICO ، و يتم إجراء عروض الطرح الاولي للعملات ICOs بشكل غير رسمي ، و كانت الكثير منها عبارة عن عمليات نصب و لكنها كانت أقل نجاحا ، و لا يختلف الأمر عن أي توكن آخر يسيطر عليه فريق الشركة بشكل كبير من الناحية الإقتصادية .

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لا يعد إدراج عملة XRP في منصة Coinbase انتهاكًا مباشرًا لأي شيء ، و لكن يطبق هذا المعيار على عروض الطرح الأولي للعملات الـ ICOs بعيدا عن عملة رقمية مؤسسة مثل XRP ، لكن المرء يتساءل عن السبب في معاملة شركة Ripple Labs بشكل مختلف .

المكافئة عالية في كل شركة ، في الواقع ، مكافأة مؤسس الشركة دوما عالية بغض النظر عن الشركة التي تنظر إليها ، حيث يملك ساتوشي ناكاموتو ما يزيد عن مليون بيتكوين في جعبته ، في الوقت الذي يحتفظ فيه فيتاليك بويترين مؤسس عملة الإيثيريوم بـ 300 ألف من عملة الإيثيريوم في محفظة رقمية واحدة في الوقت الحاضر .

وفي الوقت نفسه ، تلقت منصة Coinbase انتقادات بسبب إدراجها للعديد من العملات الرقمية المختلفة في الأشهر الأخيرة .

فنشر Matt Odell تغريدة على حسابه في موقع تويتر ساخرا من الأمر و قال :

حقا يا Coinbase !!

الميزة الرئيسية لمنصة coinbase كانت هي الإطار التنظيمي الذي قاموا ببناءه بأنفسهم ، و لكنهم يبذلون قصارى جهدهم لتدمير ذلك .

ثم ، هناك ظاهرة ” Coinbase Effect “أو ما يعني تأثير إضافة العملة في منصة Coinbase على سعرها في السوق ، و بينما كان تأثير أخبار إضافة عملة XRP على منصة Coinbase Pro صعوديًا على السعر ، شهدت العديد من التوكنز الرقمية الأخرى هبوطا محبطا بعد إدراجها في منصة Coinbase .

و السؤال الآن هل ستحذو عملة الريبل حذو هذه التوكنز ؟ .. حسنا من خلال الأرقام ، فإنه إذا انخفض سعر عملة رقمية بمقدار النصف – في أي وقت – فإن ذلك يعكس بدقة أكبر قيمتها الحقيقية في السوق ، و ذلك لأن معظم المستثمرين الأفراد غير مدركين على الأرجح لحيازات شركة Ripple Labs الضخمة من عملات XRP .

و مرة أخرى ، هناك شيء يستحق ما سوف يدفع مقابله شخص آخر ، و يبدو الناس مرتاحين في نطاق سعر 30 سنتًا لعملة XRP ، بحيث تضمن الكمية الضخمة من العملة أنها سوف تتحرك دائماً في نطاق سعري ضيق – حيث أن أي أمر قوي سيتم ملأه بسرعة .

هذا و قد حاول فريق موقع CNN التواصل مع إدارة منصة Coinbase للإستماع إلى تعليقهم ، و سوف يقوم الموقع بتحديث هذه المادة عند تلقي الرد من إدارة المنصة .

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك هل يمكن ان تكون منصة Coinbase قد عاملت عملة XRP بمعايير مختلفة ؟! و ما هي العملة القادمة التي تتوقع إضافتها إلى المنصة في الفترة القادمة ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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