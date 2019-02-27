للمبتدئين في التحليل الفني: طريقة قراءة شموع التداول

الرسومات البيانية للعملات الرقمية لديها قواسم مشتركة مع تجار الأرز اليابانيين من القرن الثامن عشر أكثر مما كنت تعتقد.

على الرغم من أن سوق العملات الرقمية لا يزال سوقاً حديثاً إلى أنه من المرجح أن المضاربين يحللون حركة السعر وعواطف المستثمرين باستخدام شموع التداول.

على الرغم من تحديثها في أواخر القرن التاسع عشر من قبل الصحفي “تشارلز داو” فإن المبادئ الأساسية لشموع التداول لا تزال كما هي حتى اليوم. يعتبر كل من المحللين الفنيين الحديثين والتاريخيين الذين يقسمون بالأسلوب أن حركة السعر أكثر أهمية من الأرباح أو الأخبار أو أي مبادئ أساسية أخرى.

وبعبارة أخرى، تنعكس جميع المعلومات المعروفة في السعر والذي يتم عرضه بدقة في شمعة التداول.

تمثل الشمعة نشاط السعر للأصول خلال إطار زمني محدد من خلال استخدام أربعة مكونات رئيسية: الافتتاح، الاقفال، الارتفاع والانخفاض.

يمثل “الافتتاح” للشمعة سعر الأصل عندما بدأت فترة التداول لهذه الشمعة بينما يمثل “الإغلاق” السعر عند انتهاء الفترة. يمثل “ذيل الارتفاع” و “وذيل الانخفاض” أعلى وأدنى الأسعار التي تحققت خلال نفس جلسة التداول.

تستخدم كل شمعة ميزتين فعليتين لعرض المكونات الأربعة الرئيسية.

الميزة الأولى والمعروفة باسم “الجسم” هي القسم الأوسط الواسع للشمعة وتصور الفتح والإغلاق خلال فترة المراقبة (معظم الرسوم البيانية ستسمح لك بتحديد المدى للشمعات).

يتم تمثيل الإغلاق في الجزء العلوي من الجسم في الشمعة الأخضر وفي الجزء السفلي من الجسم في الشمعة الحمراء.

والعكس هو الصحيح في حالة الفتح، والذي يشكل الجزء السفلي من الشمعدان الأخضر وأعلى الشمعدان الأحمر.

المكونان الأخيران، الارتفاع والانخفاض، ويتم تمثيلهما في الميزة الثانية للشمعة المعروفة باسم الذيل أو الفتيل “wick”. يتم عرض الفتيل ببساطة على هيئة الخطوط الرفيعة الممتدة فوق وتحت الجسم.

يميل متداولو العملات المشفرة للاستفادة من تذبذب السوق المتأصل عن طريق استخدام الرسوم البيانية على الأطر الزمنية خلال اليوم. تمثل كل شمعة عادة ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات. (من المرجح أن يختار المتداول الأطول مراقبة الشموع التي تمثل يومًا واحدًا أو أسبوعًا أو شهرًا.)

تصبح الشمعة “صعودية” وعادة ما تكون خضراء، عندما يرتفع السعر الحالي أو يكون سعر الإغلاق فوق سعر الافتتاح. بينما تصبح الشمعة “هبوطية” عادةً حمراء، عندما ينخفض ​​سعرها الحالي أو يكون سعر الإغلاق أدنى من سعر الافتتاح.

نادرًا ما تحتفظ الشمعة بحالتها لفترة طويلة في سوق العملات الرقمية المتقلبة.

على سبيل المثال: إذا تم فتح الشمعة لمدة ساعتين بسعر 10 دولارات ويقفز إلى 13 دولارًا بعد ساعة، فإن شكل الشمعة سيتغير بشكل كبير عن الافتتاح.

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لكن المتداول قد يدرك أن نفس أشكال الشموع تظهر في نفس المرحلة من اتجاه السعر، بغض النظر عما يجري تداوله. يمكن أن يكون مربحا للغاية لتحديد هذه التشكيلات لأنها يمكن أن تكشف عن أدلة على ما إذا كان الاتجاه قد ينعكس أو يستمر أو عندما يكون تردد السوق في ذروته.

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من أكثر الشموع مفيدة في تحديد تغير الاتجاه المحتمل أو لقياس اتجاه السوق هي “الدوجي” doji و “المطرقة” hammer و “الشهاب” shooting star.

“دوجي” هو مثال معروف على ما يعنيه المتداولون عندما يقولون أن الشمعة تمثل عاطفة إنسانية أو شعور السوق. عندما يتأرجح سعر العملة الرقمية في كلا الاتجاهين قبل الإغلاق بالقرب من سعر الافتتاح، من الواضح أن السوق غير حاسمة بشأن القيمة الحقيقية للأصل.

تتكون شمعة “الدوجي” الكلاسيكية التي تمثل رمز لحالة السوق غير الحاسمة ذات الذيول المتساوية والجسم الرقيق جدًا. علاوة على ذلك هناك العديد من الاختلافات في “الدوجي” والتي تشير إلى انعكاس الاتجاه.

“شمعة المطرقة” هي مقدمة لانعكاس الاتجاه الهبوطي المحتمل ويمكن أن تكون صانع أموال كبير للثيران (السوق الصعودية).

يتم تشكيل شمعة المطرقة عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون الفتح فقط ليعود لاحقًا ثم يغلق فوق الفتح. تشير هذه الحركة السعرية إلى أنه في مرحلة ما خلال فترة التداول، اكتسب البائعون سيطرتهم مؤقتًا ولكنهم سرعان ما اعادوها (خسروها)، ثم اقترب البعض منهم من الارتفاع الصعودي.

تتكون السمات المادية لـ شمعة المطرقة من ذيل واحد فقط تقريبًا ويقترب بمرتين من “طول الجسم” الذي يقع في الجزء العلوي من الشمعة.

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن “شمعة الشهاب” هو عكس المطرقة تمامًا.

تظهر “شمعة الشهاب” في ذروة الترند الصاعد عندما يرتفع المضاربون وتقود السوق حالة انتعاش في فترة التداول، لكن في النهاية يفقدون السيطرة على حالة السوق في صالح الهبوط ويسحبون الأسعار إلى الإغلاق تحت ما كانت عليه عند الافتتاح.

من المهم أن تضع في اعتبارك أنه كلما طالت مدة الشمعة، كلما كان تأثيرها أقوى على الاتجاه العام.

على سبيل المثال، فإن “شمعة المطرقة” التي يتم رصدها في شمعة لمدة ساعة واحدة لن يكون لها أي تأثير تقريباً على الاتجاه الهبوطي الذي دام 6 أشهر، في حين إذا تشكلت المطرقة على فريم طويل لمدة أسبوع، فإن تأثير الانعكاس سيكون أكثر أهمية.