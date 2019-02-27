مصرف البحرين المركزي يُطلق أول بورصة عملات مشفرة تتبع إطاره التنظيمي

تام شمس - الأربعاء 27 فبراير 2019 05:38 مساءً - أعلنت جريدة "سعودي جازيت" في ٢٦ فبراير أنّ بورصة "رين" للعملات مشفرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتخذ من البحرين مقرًا لها، قد استكملت متطلبات الإطار التنظيمي الذي وضعه مصرف البحرين المركزي (CBB).

ويقال إن "رين"، التي تأسست عام ٢٠١٦، أصبحت أول بورصة عملات رقمية تستكمل متطلبات الإطار التنظيمي. وبحسب ما ورد أقرت البورصة شهادة التوافق مع الشريعة اليوم، ٢٦ فبراير، والتي كانت بقيادة مؤسسة رائدة في مجال الاستشارات والتدقيق وفقًا للشريعة ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي مكتب المراجعة الشرعية (SRB).

وخلال عملية التأهيل، فحص مكتب المراجعة الشرعية خدمة وساطة "رين" وقرر أن خدمات البيع والشراء والحفظ التي تقدمها البورصة تتوافق مع مبادئ الشريعة. تطبق الشريعة الإسلامية حاليًا على ثلاث عملات مشفرة - وهي بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC).

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أطلق مصرف البحرين المركزي إطارًا تنظيمًا للسماح لشركات بلوكتشين والعملات المشفرة بالعمل في البلاد، في انتظار صدور لوائح رسمية. وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات من "اختبار حلها على عدد محدود من المستخدمين، مع عدد محدود من المعاملات". وفي الوقت الحالي، تمت الموافقة على ٢٨ شركة فقط للمشاركة في الإطار التنظيمي.