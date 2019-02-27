في هولندا: تعذيب متداول في عالم العملات الرقمية بهدف سرقة العملات الرقمية الخاصة به

يبدو أن كل شهر تظهر قصة جديدة حول الحيل ذات الصلة بالعملات المشفرة وعالم الكريبتو، ولكن ضحايا هذه القصص عادةً ما يتم عزلهم ويقتصر نطاق المخاطر على الخسائر المالية فحسب.

فقد تعرض أحد مستثمري البيتكوين والعملات الرقمية مؤخراً لهجوم من قبل مجموعة من اللصوص المسلحين الذين قاموا بتعذيبه باستخدام تكتيكات شنيعة أمام ابنته الصغيرة في محاولة لابتزازه وإجباره على تسليم ممتلكاته من العملات المشفرة لهم.

وقعت هذه السرقة في وقت سابق من هذا الشهر في “هولندا” وتسلط الضوء على أهمية أن يقوم الشخصيات العامة في صناعة العملات المشفرة بإبقاء هوياتهم واماكن تواجدهم خاصة بحيث يصعب تعقبهم والوصول إليهم.

وقعت السرقة يوم الأحد 10 فبراير، في المساء في منزل المستثمر في “زويديند” وهي الأحدث في سلسلة من عمليات السطو العنيف المتعددة في المنطقة التي يتم التحقيق فيها من قبل السلطات المحلية.

وفقا لتقرير في صحيفة دي تليجراف – أكبر صحيفة يومية هولندية يومية – فإن الضحية، ويدعى تجريد هـ (38) عامًا، وابنته صدموا لسماع انفجار كبير في بابهم الأمامي حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الأحد، ووجدوا ثلاثة لصوص مسلحين بأقنعة، وسترات واقية من الرصاص، وسترات شرطية.

ولسوء الحظ، أُجبرت ابنة الرجل البالغة من العمر أربع سنوات على المشاهدة بينما كان أحد الرجال يمارس التعذيب البدني على جسد الضحية أثناء مطالبتهم بنقل البيتكوين والعملات المشفرة لهم. وتم إرسال الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات كبيرة.

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ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان “تجريد” قد نقل ممتلكاته إلى اللصوص أم لا.

ووفقاً للتقرير، يقوم 15 محققًا في الشرطة حاليًا بالتحقيق في السرقة ولديهم حاليًا معلومات محدودة عن اللصوص، الذين غادروا المشهد في سيارة أودي A6.

نظرًا لطبيعة المعاملات السرية التي يسهل نقلها والمجهولة نوعًا ما، فإن المستثمرين الذين يمتلكون مبلغًا كبيرًا يعتبرون أهدافًا سهلة بالنسبة إلى اللصوص الذين يبحثون عن ربح سريع.

وقد تحدث WhalePanda – وهو مستثمر مشهور في العملات الرقمية المشفرة و “أحد الداعمين والمدافعين عن البيتكوين” – عن الحدث في تغريدة مؤخرًا، وقام بتحذير التجار والاشخاص الذين يعملون في مجال الكريبتو والعملات الرقمية وطالبهم بـ”البقاء آمنين”.

“تم تعذيب متداول للبيتكوين في هولندا”. اللصوص كانوا يرتدون زي الشرطة ويحملون سترات واقية من الرصاص وأقنعة وقاموا بإجبار ابنته البالغة من العمر 4 سنوات على المشاهدة وهم يعذبونه.. نجا لكنه أصيب بجروح بالغة.. اتمنى ان تحافظ على سلامتك”.

مع استمرار نمو شعبية البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، من المرجح أن هذه الأنواع من الجرائم ستستمر في الزيادة في شعبيتها أيضًا، الأمر الذي يزيد من أهمية أن تكشف الشخصيات العامة نفسها في إخفاء الهوية، وبالنسبة للمستثمر الغير مشهور فعليه توخّي الحذر في من يتحدث له عن مقتنياته من العملات الرقمية.