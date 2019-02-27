مشروع Electroneum يطلق هاتف ذكي قادر على التعدين بسعر 300 ريال سعودي

أعلن مشروع “Electroneum” عن إطلاق هاتف ذكي قادر على تعدين العملات الرقمية وقائم على نظام اندرويد وبسعر منافس.

أعلنت الشركة عن خبر الإطلاق هذا الأسبوع، وقالت إن هاتفها الجديد M1 هو هاتف محمول مرفق به امكانية استخدام تكنولوجيا التعدين السحابية، مما يتيح للمستخدمين تحقيق أرباح عبر تعدين العملات الرقمية من خلال التطبيق.

ومع ذلك، فإن الهاتف الذكي الذي يبلغ ثمنه 80 دولارًا (300 ريال سعودي) سيطلق خدمة التعدين لعملة إليكترونيوم (ETN) فقط، مع عائد شهري يُدعى انه يمكن ان “يصل إلى 3 دولارات.” وبمجرد الإعداد، يمكن تنفيذ عمليات التعدين بدون الاتصال الإنترنت، وذلك بحسب تصريحات الشركة.

يمكن استخدام الرموز المميزة لعملة إليكترونيوم (ETN) المكتسبة من قبل المستخدمين للدفع مقابل خدمات مثل الإضافات والتطبيقات في الجوّال والخدمات عبر الإنترنت والتسوق. كما أنها قابلة للتداول في منصات التداول المختلفة.

يتوفر هاتف “M1” من إليكترونيوم بخدمة الجيل الرابع (4G) وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت من للتخزين بالإضافة إلى فتحتين لبطاقة SIM (شريحتين)، وهو مدعوم بمعالج رباعي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز. يحتوي الهاتف على كاميرتين الأولى أقل من 5 ميجا بكسل (خلفي) و الثانية دقتها تبلغ 2 ميجابكسل (أمامي).

ومن الواضح أن الجهاز معروض بسعر “منافس كون المشروع يتطلع إلى استهداف البلدان النامية لمتابعة نمو تبني البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة. في بعض البلدان قد تقوم الشركة بخفض سعر الهاتف بسعر أقل أي حوالي 60 دولار.

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قال “نيك كوك” رئيس العمليات في “إليكترونيوم” لموقع CoinDesk: “في البداية سنقوم ببيع هاتف (M1) في جنوب أفريقيا، حيث أن هذا هو أول سوق إطلاق لنا” واضاف “سيتم بيع هاتف M1 من خلال البائعين المحليين”.

كما قال “كوك” إنه سيتم أيضًا بيع الجهاز عبر الأمازون في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال “ريتشارد إلس” مؤسس شركة “إليكترونيوم” ومديرها التنفيذي، في بيان منفصل:

“كانت جنوب أفريقيا خيارًا واضحًا بالنسبة لنا. أجرينا مسحًا كبيرًا في البلاد ووجدنا أن 97٪ من الذين أجابوا قالوا إنهم يرغبون في استخدام عملة إليكترونيوم الرقمية (ETN) لدفع تكاليف المكالمات وتبادل البيانات”.

أجرى مشروع “إليكترونيوم” شراكة مع شركة الأمن السيبراني “HackerOne” والتي تُستخدم أيضا من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لتأمين شبكتها، طبقًا لما قاله “كوك” لموقع “CoinDesk”.