اتقان فن تداول العملات الرقمية المشفرة فتداول العملات الرقمية المشفرة او التداول في كل السلع و الاسهم … مهمة صعبة للغاية. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نجاح الشخص في التداول، و بالتالي لا عجب في أن معدل النجاح يكون منخفض. فالعاطفة ، و الخوف ، و الثقة المفرطة ليست سوى ثلاثة أمثلة على كيف أن التداول لا يمكن ان يكون مبني عليها، انما التداول يحتاج تعمق في السوق و فهم سلوك المؤشرات. و لأن سوق التشفير هو سوق جديد ، يتم تضخيم و تعقيد كل شيء فيه . يمكن أن يتأثر نجاح تداولك للعملات الرقمية المشفرة بشكل كبير بمدى معرفتك لنفسك، نعم شخصيتك يمكنها ان تؤرث بالسلب و الايجاب عن تداولك في اي سوق كان.

اتقان فن تداول العملات الرقمية المشفرة

التداول هو منافسة شرسة. فعندما تكسب ، ينتقل المال من الفائز إلى الخاسر. مما يعني أنه يجب أن يكون هناك فائز وخاسر على المدى الطويل . جزء كبير من التداول يدور حول اكتشاف الذات . معرفة كيف يعمل عقلك و نفسيتك ، مقارنة مع الآخرين.

الانضباط أمر بالغ الأهمية في التداول . إنه يسمح للمتادول بالاحتفاظ بعواطفه تحت السيطرة، وتنفيذ خطة للنجاح . “يشرح الدكتور Woody Johnson ، وهو مدرس في Tradingacademy.com ، أنه “من الصعب للغاية أن تكون منضبطا عندما لا تعرف الشيئ الذي يعيقك نحو تحقيق اهدافك”.

المسائل الشخصية عند التداول

عند وضع أو تنفيذ استراتيجية تداول ، من الضروري مراعاة عوامل مثل الميولات الشخصية ونوع الشخصية. ويمكن أن يكون ذلك واسعًا مثل اتخاذ قرار بشأن التداول علی المدی الطويل ، أو ما إذا كان سيتم التداول عبر أطر زمنية قصيرة.

من المهم أيضًا تقييم الاتجاهات العاطفية الشخصية . هل تفقد السيطرة على نفسك وتتوقف عن التفكير بعقلانية؟ ثم قد يكون من المهم محاولة التراجع بعد صفقة فاشلة والنظر في أسباب هذه النتيجة ، مع التركيز بشكل خاص على المنطق ، دون القفز مباشرة إلى التداول التالي في محاولة “للانتقام” . هذا قد يمنع سلسلة من الخسائر القائمة على العاطفة.

قد يكون من المهم أيضًا ملاحظة أن ما يصلح لمعظم الناس ، قد لا يعمل بالنسبة لك . على سبيل المثال ، من النصائح التجارية الشائعة “السماح لأرباحك بالعمل وخفض خسائرك” . هذه النصيحة منطقية . ولكن ماذا لو كنت تميل في كثير من الأحيان إلى الاحتفاظ بتداولاتك لمدة طويلة بحيث تتحول إلى صفقات خاسرة ؟ هذا نتيجة الاحتفاظ بالأرباح لفترة طويلة جدًا. أو ماذا لو قمت بتخفيض خسائرك إلى الحد الذي يجعلك لا تمنح المتداولين وقتاً كافياً للعب في السوق؟

الأمر كله يتعلق بمعرفة نفسك

كما ذكر أعلاه ، يتم تضخيم و تعقيد كل ما يتعلق بالتداول بشكل كبير . هناك مبالغة في العواطف، ، هناك مبلغة فيما يقوله الكثيرون مع ارتفاع المكاسب و انخفاظ الخسائر. السوق في تطور وسوق العملات المشفرة جديد كيا، و بالتالي يمكن أن تفشل التداولات ، احيانا لن تجد منطقا فيما يقع و يحدث في السوق ، والذي يمكن أن يؤدي إلى العديد الأفكار السلبية التي قد تهدمك انت كمتداول.

من المهم أن تكون دائمًا على دراية بكيفية التعامل مع كل موقف ثم التصرف وفقًا لذلك . كلما كنت تعرف نفسك ، ميولك ، وقدراتك ، كلما كنت أكثر نجاحاً، و ايضا حتي تكون متداولا ناجحا، اقرأ دائما عن اخبار العملات المشفرة، و عن كيفية التداول، و ايضا دائما تداول بمبلغ انت مستعد لأن تخسره، ولن يؤثر على توازنك المالي.