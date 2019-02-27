موضوع كيف تعمل البلوكشين Blockchain الجزء الثاني للموضوع السابق “شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain” و الذي تحدثنا فيه عن الإتفاق او Agreement، فلابد من فهم ما هو الإتفاق (إقرأ الموضوع السابق جيدا) ليسهل عليك فهم البلوكشين بكل سهولة بالمعنى النظري الصحيح. في الموضوع السابق، كتبنا عن كيفية بعض أنواع الاتفاقات هي أساسية لعمل المجتمعات. ولكن ما علاقة البلوكشين بالمجتمعات و الإتفاقات؟

كيف تعمل البلوكشين Blockchain شرح سهل ومبسط

كيف تعمل البلوكشين Blockchain شرح سهل ومبسط

كيف تعمل البلوكشين Blockchain ؟ تكنولوجيا البلوكشين هي في الأساس مجرد طريقة جديدة للحفاظ على الاتفاقات. الفرق الكبير بين تكنولوجيا بلوكشين والطرق القائمة التقليدية، هو أن اتفاق بلوكشين لا يتم الحفاظ عليه مركزيا من قبل سلطة واحدة.

ولتوضيح الفرق، دعونا نلقي نظرة فاحصة على الاتفاق المتعلق بملكية الأموال. سوف ندعي أن البنوك تحافظ على الاتفاق حول من يملك شيئ على وثيقة واحدة، وتتكون الوثيقة من قائمة بجميع العملاء وحساباتهم و ارصدتها و هذا متفق عليه بين البنك و العملاء. في كل مرة يرغب فيها العميل بإرسال لشخص اخر بعض العملات، البنك تتوصل بإشعار، البنك يقوم بتحديث الاتفاقية من خلال طرح اي – من المرسل و زائد + للمرسل اليه و العملية تتم مركزيا، اي عبر البنك.

في احد الأيام، يقرر المجتمع بأنهم لا يريدون أن يكون البنك مسؤولا عن الحفاظ على الاتفاق مجددا اي يريدون ان يستغنون عن البنك في ادارة اموالهم و حساباتهم. في الواقع، لا يريدون أي سلطة تتحكم و تدير و تحافظ على حساباتهم. وقرروا أن أي شخص يمكن أن يشارك في الحفاظ على الاتفاق إذا رغبوا في ذلك. العديد من الناس في ذلك المجتمع يقبلون على القيام بهذا الدور. دعونا ندعو الناس الذين يشاركون في الحفاظ على اتفاق بانهم ند او الأقران Peers.

كلما حدث تغيير في الاتفاق، أي في كل مرة يتم فيها إجراء معاملة، سيتعين على جميع الأقران في المجتمع تحديث الإتفاق الذي بحوزتهم حيث لا ينبغي أن يختلف الاتفاق بين الأقران بطبيعة الحال. من أجل ضمان أن جميع أقرانهم لديهم نفس الاتفاق موثق قبل و بعد المعاملة، فإنها تحتاج إلى تلبية التحديث، والاتفاق على التحديث، وتحديث الاتفاق، ومن ثم التوقيع على الوثيقة الموحدة لكل الأقران.

بالنسبة لأنواع أخرى من الاتفاقات قد تكون عملية التحديث اليدوي هذه على ما يرام، خاصة إذا لم يتغير الاتفاق المعني، أو تكوين طبيعة الإتفاق تتغير مرة واحدة كل 10 سنوات. ولكن ماذا عن الإتفاقات التي تحدث كل يوم او كل ساعة او كل ثانية،.. ما تم ذكره في الفقرة السابقة، يمكن ان يكون في مجتمع صغير مكون من القليل من الأفراد، من تلك الأفراد في المجتمع يوجد من يوثق تلك الإتفاقات و هم الأقران و لكل واحد من تلك الأقران لهم إتفاقيات متشابهة، فيها كل العمليات و التحويلات و الحسابات و الأرصدة او اي شيئ له طبيعة إتفاقية … الذي يتفق عليه المجتمع ان تكون في الإتفاقية، في كل مرة يريد طرف من المجتمع يغير شيئ من ما يملك في الإتفاقية او يحوله الى شخص اخر، يجتمع الأقران لتوثيق العملية على كل اتفاقيات الأقران في المجتمع. ولكن في المجتمعات المتطورة الحالية يسحيل ان يكون ذلك يدويا خصوصا نحن في مجتمعات مختلفة ولا نعرف بعضنا البعض و نعد بالملايير، لهذا الغرض نقدم لك تكنلوجيا البلوكشين لتقوم بدور الأقران الحقيقين.

تكنولوجيا البلوكشين تمكن الاقران من الحفاظ على كفاءة الاتفاق و تجعله يتحدث تلقائا و في كل ثانية. فمجرد البدء في طرح كيف تفعل تكنولوجيا البلوكشين هذا، هنا انت تسال سؤال عميق و تكنلوجي، يمكن تسميته بالسحر البرمجي التكنلوجي.

باستخدام تشبيه السحر، البلوكشين العامة يمكن تخيلها على النحو التالي :

يتم كتابة اتفاق مماثل على مجموعة من الوثائق المسحورة برمجيا و رياضا.

يمكن لأي شخص أن يشارك في الحفاظ على هذه الاتفاقية من خلال امتلاك واحدة من هذه الوثائق العامة و المفتوحة المصدر.

تصف القواعد التغييرات المسموح لك بإجرائها في مستند

يتم إجراء أي تغيير صحيح على مستند واحد تلقائيا، و على جميع المستندات الأخرى المشاركة في البلوكشين

هذه الخواص السحرية تضمن أن جميع الأقران لديهم نسخة متطابقة ومحدثة من الاتفاق. لا توجد سلطة مركزية تسيطر على الاتفاقات، وجميع الأقران تملك نسخة متطابقة متشابهة في كل ثانية كانت المعاملات مسموح بها و تم تاكيدها من طرف الاقران. و هو السبب الذي جعل ان البلوكشين غير مركزية، ليس هناك وحدة تحكم مركزية في الإتفاق الحقيقي.

لنتحدث عن الاتفاقات حول ملكية العملة. القواعد السحرية المطبقة على هذه الوثائق هي:

كل وثيقة مسحورة تحتوي على قائمة بجميع الحسابات والأرصدة المقابلة لها.

يمتلك الأشخاص حساباتهم، ويمكنهم إرسال الرصيد من حساباتهم الخاصة إلى حسابات أخرى.

في جوهرها، هذه القواعد هي من خلقت العملة الرقمية المشفرة، وأبرز مثال على ذلك البيتكوين. على عكس بيتكوين، وافقت المجتمات في مثالنا فجأة على أن عملياتهم الحسابية سيتم توثيقها بهذه الطريقة الجديدة. وسيتم تحديد ملكية العملة كأرصدة بجوار حسابات الاتفاق.

في العالم الحقيقي، لا يوجد مجتمع يحافظ على عملته بهذه الطريقة. بالنسبة للاتفاق المسمى بيتكوين، فإن الرصيد في كل حساب هو رقم فقط. وليس هناك اتفاق صريح على أن هذا العدد ينبغي أن يكون مهما، على عكس العملات العادية المحلية في كل المجتمعات الحديثة التي تتطلب من أعضائه قانونيا قبولها كوسيلة للدفع.

ولكن حتى كتابة هذا المقال، البيتكوين كل يوم تزداد قيمته بحيث وصل الى 5000 دولار مما يعني ان العديد من المجتمعات توافق على هذه العملة و تتعامل بها …

البيتكون لها قيمة لأن الناس، انت، هو، هي، هم، انا، على استعداد للتجارة بأموالنا مقابل البيتكوين. و بذلك نطمح بالتجارة في البيتكوين لخلق إتفاق على ان له قيمة و يمكن ان تزيد في قيمة ارصدتنا المالية. تماما مثل العملات التقليدية، السبب الحقيقي الوحيد هو ان للبيتكوين قيمة، لأن الناس يؤمنون بذلك في المستقبل.

اتفاقية البيتكوين بدأت عام 2009، والبرمجيات وراء بروتوكول البيتكوين مفتوح المصدر 100%، الذي يسمح لأي شخص أن ينظر كيف يعمل سحر البلوكشين. هذا قد سمح للأشخاص بإجراء تغييرات وإنشاء نسخ من النسخة الأصلية. من حيث قياسات البرمجيات الساحرة كما سميناها، البلوكشين المشتقة الجديدة هي مثل مجموعات أخرى من الوثائق المسحورة. ويمكن أن تتبع هذه المجموعات الجديدة من الوثائق قواعد مختلفة لكيفية تحديث الاتفاق.

على الرغم من أن قواعد البلوكشين الأخرى تختلف، فإنها لا تزال تشترك في ملكية وجود قائمة من الحسابات والأرصدة في جوهرها، بحيث لكل بلوكشين عملة خاصة تعرف باسم العملات الرقمية المشفرة. كل بلوكشين عامة تحتاج إلى عملة رقمية مشفرة، من أجل أن تكون قادرة على مكافأة الأقران الذين يحافظون و يوثقون و يؤكدون الاتفاق.

التفكير في بيتكوين، وغيرها من العملات الرقمية المشفرة الاخرى كنسخة رقمية من العملة الملموسة. غير ان تحرك و تنقل الاموال من شخص لأخر لا تكون فزيائيا. اي كلما قمت بإرسال لشخص ما البيتكوين، فالبيتكوين لا ينتقل مثل 10 دولارت. ولكن البيتكوين ما هو إلا قيمة رقمية في الإتفاق، بحيث عندما ترسل البيتكوين يتم تحديث الاتفاقية الموزعة حول ملكية البيتكوين بين الأقران المشاركة في شبكة بلوكشين البيتكوين او اي عملة اخرى. بهذا يتم عمل ناقص – من رصيد بيتكوين حسابك، ويتم عمل زائد + لرصيد بيتكوين المستلم.

كان من بين أول استخدامات بديلة متخيلة للبلوكشين، الحفاظ على ملكية الموقع. بحيث بدلا من أن تتم إدارتها مركزيا، يمكن الحفاظ على القواعد التي تحكم ملكية المواقع على شبكة بلوكشين و توثيقها و التأكد منها بالبلوكشين.

بالإضافة إلى إنشاء بلوكشين للاتفاق حول الأصول الرقمية مثل النقد الرقمي أو المواقع، يمكنك أيضا تمثيل الأصول المادية على البلوكشين. يمكن أن يصف اتفاق البلوكشين من يمتلك السلع والعقارات والأدوات المالية وحتى العملات الحالية. البلوكشين نفسها ليس لديها أي قوة خارج اتفاقها الخاص، فإنه لا يمكن ان نلوم شخص ما إذا لم تمثل قيمة الذهب المادية على البلوكشين . لكن لا يزال من الممكن استخدام البلوكشين كوسيلة للحفاظ على هذه الاتفاقات إذا أعطيت للاتفاقية الأسبقية القانونية أو لطرف ثالث موثوق به كداعم.

لا يقتصر اتفاق البلوكشين على وصف ملكية أنواع مختلفة من الأصول، إلا أن قواعد البلوكشين تحدد أيضا كيفية إدارة هذه الملكية.

بالنسبة لملكية مواقع الويب، ستحدد هذه القواعد كيفية اكتساب مواقع الويب لأول مرة من خلال المزادات، وكيفية نقل الملكية، والقواعد لمنع الأشخاص من الإستلاء او الخداع في مجريات نقل ملكية المواقع.

ايضا يمكن جعل البلوكشين للاحتفاظ بملكية أسهم الشركة، حيث يمكنها أن تحدد قواعد كيفية توزيع أرباح الأسهم على مالكي الأسهم، وكيفية تصويت على هؤلاء المالكين، وكيفية نقل الملكية.

البلوكشين يمكن ان تحدد قواعد الدفع إذا تم استيفاء شروط معينة. او إذا قمت بتخزين بعض البيانات لفترة من الوقت وكنت تثبت ذلك على البلوكشين، البلوكشين يمكن أن تجعل الدفع تلقائيا لتخزين البيانات.

تصف كل الأمثلة أعلاه البلوكشين مع قواعد مختلفة لكيفية تحديث الاتفاقية. ويمكن اعتبار هذه القواعد أيضا اتفاقات، وبشكل أكثر تحديدا ، فهي اتفاقات محددة مسبقا حول كيفية تحديث الاتفاق.

هذه الاتفاقات حول كيفية تحديث اتفاق بلوكشين تعرف باسم العقود الذكية او Smart Contrats، و هذا المفهوم الأخير هو محور موضوعنا القادم، لتكون لكم فكرة واضحة عن البلوكشين بدون اي تعقيدات ثقنية!