تعلم كيفية إنشاء محفظة على Binance DEX

لكي تقوم بالبدء في إنشاء محفظة على Binance DEX ، انتقل إلى ( Binance DEX ( testnet ، وانقر على “إنشاء محفظة” ( Create Wallet ) ، في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة .
ستتم مطالبتك بالإطلاع على برنامج تعليمي tutorial ، حول كيفية إنشاء محفظة مباشرة على موقع الويب .
بإعتبارك مستخدم لـ Binance DEX ، سوف تحتفظ بخصوصية كاملة على أموالك . فلا أحد ، ولا حتى Binance ، سيتمكن من مساعدتك في إستعادة محفظتك ، إذا فقدت المفتاح الخاص ( private key ) ، أو عبارة الذاكرة ( mnemonic phrase ) ، أو ملف تخزين المفاتيح ( keystore file ) .
عند القيام بإنشاء المحفظة ، سيتم إنشاء ما يلي من أجلك . فيرجى أن تقوم بتخزينها بشكل آمن :
- ملف keystore file ( محمي بكلمة مرور ، ومشفر encrypted )
يحتوي ملف تخزين المفاتيح ( keystore file ) على المفتاح الخاص بك ، إلى جانب المفتاح العام والعنوان ( public key & address ) ، وكلاهما مشتق من مفتاحك الخاص . هذا الملف مشفر ( encrypted ) ومحمي بكلمة مرور . هذه هي الطريقة الموصى بها للدخول إلى محفظتك ، إذا لم يكن لديك إمكانية وصول إلى جهاز مدعوم ( supported hardware device ) .
- عبارة الذاكرة ( mnemonic phrase )
يتم إنشاء عبارة ذاكرة ( mnemonic phrase ) استنادًا إلى قائمة كلمات الـ BIP39 – تسمح لك هذه العبارة بالدخول إلى محفظتك ، ولكن لا يجب استخدامها بانتظام . من المستحسن إستخدام عبارة الذاكرة فقط كحل backup إذا أردت إستعادة محفظتك .
- المفتاح الخاص ( private key )
هذا المفتاح يسمح لك بالدخول إلى محفظتك ، ولكن لا ينبغي أن يستخدم بانتظام . من المستحسن إستخدام مفتاحك الخاص فقط كحل backup إذا أردت استعادة محفظتك .
لكي تقوم بإنشاء ملف تخزين المفاتيح ( keystore file ) ، سوف تحتاج إلى تعيين كلمة مرور سيتم استخدامها للدخول إلى الملف . عند تسجيل الدخول إلى Binance DEX ، ستكون كلمة المرور هذه بمثابة كلمة مرور للـ session التي تعمل عليها ، وذلك لحماية حسابك بعد مرور وقت محدد من عدم النشاط .
بمجرد إدخال كلمة المرور الخاصة بك ، انقر فوق “تنزيل ملف تخزين المفاتيح” ( Download Keystore File ) .
في الخطوة التالية ، سيتم إنشاء عبارة الذاكرة ( mnemonic phrase ). تأكد من عدم تمكن أي شخص من رؤية شاشتك أثناء هذه المرحلة .
بمجرد الإنتقال إلى الخطوة التالية ، سترى عبارة الـ mnemonic phrase الخاصة بك ، وسوف تتمكن من عرض مفتاحك الخاص ، من خلال النقر على “عرض مفتاحي الخاص” ( View my Private Key ) ، بعد الإنتهاء من تدوين عبارة الـ mnemonic phrase الخاصة بك .
تتمثل الطرق الموصى بها للدخول إلى محفظتك ، في إستخدام ملف تخزين المفاتيح ( keystore file ) ، أو جهاز مدعوم ( supported hardware device ) .
نصائح التخزين لعبارة الـ mnemonic والـ private key :
- لا تقم بالتخزين على جهاز إلكتروني ( كمبيوتر ، هاتف ، .. إلخ ) .
- لا تقم بطباعتهما . حيث تمتلك الطابعات ذاكرة لما تطبعه .
- كتابتها باليد على الورق .
- لا تضع الـ private key أو عبارة الـ mnemonic phrase في محفظتك .
- قم بتخزينهما في خزينة ( lockbox ) آمنة ومقاومة للحريق .
تهانينا .
لقد أنشأت محفظة على Binance Chain ، يمكنك الآن استخدام المحفظة على Binance DEX . لمعرفة كيفية فتح محفظتك ، تفضل بالإطلاع على مقالنا السابق حول كيفية الدخول على محفظتك في Binance DEX .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : Binance Article
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