ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 160 نقطة في حين أن المستثمرين في العملات الرّقميّة يحاولون الإفلات من تراجع البيتكوين

صعد مؤشر داو جونز إلى 140 نقطة يوم الإثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل موعد فرض الولايات المتّحدة إجراءات جمركيّة على الصّين. في هذه الأثناء ، بقي المستثمرون في مجال العملات الرّقميّة يبحثون عن إجابات بعد أن هبط سعر البيتكوين إلى أقل من 3،715 دولار بعد ساعات فقط من دفعه نحو 4200 دولار.

يتوقع مؤشر داو جونز أن يرتفع بمقدار ثلاثة أضعاف ، ويبدو أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 يتطلع إلى القفز فوق مستوى 2800

اعتبارا من الساعة 8:41 صباحا بالتوقيت المحلي ، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في العقود الآجلة بـ 157 نقطة أي 0.6 في المئة ، مما يدل على تحقيق 140.19 نقطة عند الفتح. و تفوقت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك على ارتفاعها بنسبة 0.69 في المائة ، في حين استهدف مؤشر ستاندارد آند بورز 500 دفعة تجاوزت 2800 على خلفية إرتفاع هذا الصباح الذي بلغ 0.48 في المائة قبل السوق.

يوم الجمعة ، تجاوز مؤشر داو جونز 26000 في طريقه إلى 181.18 نقطة أي 0.7 في المئة ، مما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر. وارتفع مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بنسبة 0.64 في المئة لكنه فشل في إبعاد المقاومة عند 2800. وتفوق مؤشر “ناسداك” على إرتفاع بنسبة 0.91 في المئة ودفعه إلى ما فوق 7500 إلى 7527.54.

تغريدة دونالد ترامب ترسل مؤشّر داو جونز إلى مستويات عالية

هذا الصباح ، تتصدر المؤشرات الثلاث الرئيسية في وول ستريت الأخبار و ذلك إثر تغريدة على تويتر بأن إدارة ترامب لن ترفع الرسوم الجمركية على أكثر من 200 مليار دولار من البضائع الصينية في أعقاب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من مارس.

لم يحدد ترامب موعدًا نهائيًا جديدًا ، لكنه أكد بدلاً من ذلك أنه سيجتمع على الأرجح مع الرئيس الصيني “شي جين بينج” في منتجع مار لاغو في بالم بيتش “لإبرام اتفاقية”. من المفترض أن التأخير هو جزرة وعصا لإغراء “شي” لإبرام صفقة حاسمة في القمة ، التي تقول التقارير إنها قد تأتي في أواخر مارس.

ترجمة التغريدة :

“يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في محادثاتنا التجارية مع الصين بشأن قضايا هيكلية مهمة ، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ، ونقل التكنولوجيا ، والزراعة ، والخدمات ، والعملات ، والعديد من القضايا الأخرى. نتيجة لهذه المحادثات المثمرة للغاية ، سوف أقوم بتأجيل الزيادة الأمريكية في التعريفة الجمركية المزمع إجراؤها في 1 مارس. إذا افترضنا أن كلا الجانبين سيحرز تقدمًا إضافيًا ، فسوف نخطط لعقد قمة بين الرئيس “شي” ونفسي ، في مار لاغو ، لإبرام إتفاق .

عطلة نهاية أسبوع جيدة جدًا للولايات المتحدة والصين!”

ويعتقد عدد متزايد من المحللين في سوق الأوراق المالية أن التوصل إلى إتفاق تجاري قوي سيثير شرارة إرتفاع أخرى للأسهم ، مما يمكن مؤشر داو جونز ومؤشرات الأسهم الشقيقة من الإرتداد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في سنة 2018.

ومع ذلك ، يحذر آخرون من أن الصفقة التجارية لن تكون كافية لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

قال “هوا تشانغشون” من شركة Guotai Junan Securities أن الولايات المتحدة والصين ستقومان بإبرام صفقة تجارية في أواخر مارس ، لكن القوتين العظميين ستواصلان شن حرب إقتصادية على جبهات أخرى:

“من المرجح أن تتوصّل الدولتان إلى إتفاق بشأن جميع الجوانب في أواخر مارس ، ولن ترتفع التعريفات عن المستويات الحالية ، ولكن هذا لا يعني أن الصراع بينهما سينتهي”. “سيتم تعليق الحروب الجمركية وسندخل حقبة ما بعد الحرب ، حيث ستتحول الدولتان إلى مساندة شركاتها ، وتعزيز التقنيات المتقدمة ومحاولة زيادة التحكم في القواعد الإقتصادية العالمية”.

ومع ذلك ، لا يزال هناك اعتقاد عام بأن الصفقة التجارية مهما بدت عليه ستوفر لأسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم درجة من الإستقرار افتقرت إليها بشدة منذ بدء الحرب التجارية.

كان لدى مستثمري العملات الرّقميّة أقل من ذلك بكثير من الأسباب للتعبير عن فرحتهم في خصوص التوجه نحو جلسة التداول الأمريكية ، حيث واصل المتداولون التعامل مع تأثير موجة البيع الحادة يوم الأحد ، والتي أدت في غضون دقائق إلى محو أسبوع كامل من التقدم.

على مدار شهر فبراير ، ارتفع سعر البيتكوين بثبات من منخفض 3200 دولار إلى 4190 دولار ، وهو ما يمثل مكسباً خلال الأشهر الثلاثين بنسبة تقارب 30٪. ومع ذلك ، فشلت العملة الرّقميّة الرائدة في تحطيم المقاومة الفنية عند 4190 دولار ، مما أدى إلى عمليات بيع سريعة أدت إلى بيع البيتكوين عند 3714 دولار على Bitstamp أي بانخفاض قدره 476 دولار أي 11٪.

العملات الرّقميّة الأخرى شهدت انخفاضا أشدّ حدّة عندما تراجعت قيمة الإيثيريوم و اللّايتكوين و EOS و البيتكوين كاش هبوطا شديدا خلال 24 ساعة بمقدار 13 بالمائة.

ما كان يبدو في الآونة الأخيرة وكأنه ما يشبه سوقا صاعدة عاد مرة أخرى ليصبح شعورا بعدم الإستقرار ، وأحسّ المضاربون بالرّضى لعدم مشاركتهم جنون التغذية الأسبوع الماضي.

وقال ماتى جرينسبان ، كبير محللي الأسواق في “إي تورو” ، إن حادث التحطم الذي وقع يوم الأحد كان “تذكيرًا صارخًا” بشأن الطبيعة عالية المخاطر التي تتسم بها عمليات التبادل الرّقميّة. ومع ذلك ، رفض الإنضمام إلى موكب الكآبة ، مشيرا إلى أن بيتكوين لديه الآن فرصة ممتازة لبناء الدعم عند 3800 دولار قبل إجراء محاولة إختراق جانبية أخرى.

“البيع الرّقميّ الأخير هو تذكير صارخ بأن الأصول الرّقميّة لا تزال متقلبة وينبغي للمستثمرين التصرف وفقا لذلك. سنراقب لمعرفة ما إذا كانت الأسعار يمكن أن تكون عند 3،800 دولار ، لأن هذا سيكون مكانًا رائعًا لبناء الدعم. ”

وأشار جرينسبان أيضًا إلى أن عمليات البيع كانت بقيادة سعر الإيثيريوم، والذي يقول أيضًا إنه ساعد في تحفيز الإرتفاع الأخير في التداول. وجادل بأن هذا يشير إلى أن الإيثيريوم يعيد تأسيس نفسه كأصل لديه جاذبية لتحريك الأسواق الأوسع.

“من الغريب أن هذه الشريحة كانت بقيادة شركة إيثيريوم ، التي انخفضت بنحو 5 دقائق قبل بقية السوق. على هذا النحو ، أصبح الإيثيريوم الآن أحد الأصول الرائدة للسوق. كانت شركة ethereum هي التي تقود سباق الثيران المصغر للأسبوع الماضي ، وتعني هذه الشريحة الأخيرة أن هذه الأصول تعزز مكانتها كإشارة رئيسية للمستثمرين الذين يشاهدون ويتابعون تحرّكات السوق “.

في الوقت الحالي ، يتداول البتكوين دون مستوى 3،800 دولار عند 3،788 دولار مع ما يقرب من 11 مليار دولار في حجم التداول على مدار 24 ساعة. وتبلغ القيمة السوقية للعملة الرّقميّة 129 مليار دولار ، أي بانخفاض 15 مليار دولار عن ذروتها في نهاية الأسبوع.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : www.ccn.com

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