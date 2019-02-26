تعرف على سبب ارتفاع عملة Enjin ورمزها ENJ بأكثر من 120 في المئة

أخبار غير مؤكدة: عملة “Enjin” تُسجل أكبر شراكة في تاريخ الكريبتو: سيتم تثبيت المحفظة (Enjin wallet) على هواتف سامسونج وسيتم استخدامها في “إرسال وإستقبال العملات الرقمية”. ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة في اجهزة سامسونج الجديدة “Samsung S10” والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 31 مليون مستخدم لنظام تشغيل أندرويد.

سيتم استخدام محفظة “Enjin” لإرسال وتلقي الرموز المميزة للإيثيريوم ERC-20 والأصول الرقمية لألعاب التشفير ERC-1155. فهل هذه أكبر شراكة في تاريخ التشفير على الإطلاق؟

وفقا لبعض المصادر الكورية، فقد تم اختيار محفظة إنجين “Enjin Wallet” كشريك للهاتف الجديد من شركة سامسونج. وقد نشرت ثاني أكبر شركة اتصالات كورية (Tworld) هذه الصورة التالية على قائمة منتجات S10:

تتضمن الصورة أعلاه كلاً من مخزن مفاتيح البلوكشين الخاص بسامسونج “Samsung Blockchain Keystore” و محفظة إنجين “Enjin Wallet” المستخدمان في “إرسال وإستقبال العملات الرقمية”. كما تحتوي الصورة على عملة Enjin الرقمية (ENJ) و عملة بات الأساسية (BAT).. وتأتي هذه الصورة مباشرة من “سامسونج” حيث ستقوم شركات الاتصالات بشراكتهم من خلال توفير صور معدلة / خاصة بهم.

لدى “سامسونج” طموحات كبيرة لتكون أفضل بلوكشين في مجال الألعاب. من خلال جعل تجربة البلوكشين واحدة من الجوانب الرئيسية للهاتف الرائد S10، فهي تتطلع إلى جعل البلوكشين يعمل على “تأمين توزيع البيانات والتأمين والتحقق من العقود وإدارة حقوق نشر المحتوى والمشاركة المباشرة للمحتوى، وملكية السلع داخل اللعبة والأصول الرقمية وأعلنت سامسونج مؤخراً عن شراكة مع شركة “Unity” لجعل الألعاب تعمل بشكل أسرع على هاتفها الجديد (S10).

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إنجين “Enjin” نشأت كشركة ألعاب وتطورت منذ ذلك الحين إلى شركة بلوكشين متخصصة في محافظ الكريبتو بحيث يبدو أنها مناسبة مثالية ولديها الخبرة المثالية للدخول في شراكة مع سامسونج. ووفقًا لموقعهم على الويب فإن “محفظة Enjin الذكية تستند إلى أعلى معايير الأمان” وتطلق على نفسها اسم “أكثر محافظ الأجهزة المحمولة أمانًا في العالم” – وهو أمر سيكون مفيدًا لشركة سامسونج.

“Enjin” تعد خيار مناسب تماما لسامسونج لأنها شركة تمتلك خبرة واسعة في البلوكشين. أنشأ فريق “Enjin” فئة الأصول المشفرة “ERC-1155” على “بلوكشين الايثيريوم” وهي فئة رمزية تستخدم للمنتجات داخل الألعاب للحصول على ملكية العنصر الرقمي. وقد ظهرت الرموز المميزة مثل ERC 1155 و ERC 721 في العالم قبل العاصفة التي حدثت العام الماضي، ودخول العالم إلى الرموز غير قابلة للاستبدال (NFT) مثل تطبيق “Cryptokitties”.

تتوفر محفظة Enjin حاليًا على أنظمة “iOS / Android” وتدعم رموز ERC-20 و ERC-1155. كما أن لديها ميزة التداول التي تحمل في ثناياه عوامل تسمح بالتحويل السريع والسهل للأصول الرقمية. من خلال دمج هذه المحفظة، سوف تتفوق سامسونج بسهولة على المنافسين في عالم الكريبتو. هذا سيجعل سامسونج البوابة الرئيسية في عالم العملات المشفرة، حيث يمكنهم التحكم في العملات النقدية مع “سامسونج باي” وتداول الخدمات بين العملات الرقمية المشفرة من خلال التبادلات اللامركزية مثل (Kyber و Changelly) التي تقدمها محفظة إنجين (Enjin Wallet).

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ومع ذلك فهي ليست العلامة التجارية الأولى للهواتف التي تحتضن البيتكوين والبلوكشين. وفي العام الماضي، احتضنت شركة “هواوي” الصينية للهواتف الذكية محافظ BTC.com بيتكوين المثبتة مسبقًا على سلسلة هواتف “Honor” الخاصة بها. وهناك ايضًا شركة “HTC” العلامة التجارية التايوانية أصدرت مؤخرا هاتفها الذكي إكسودس، الذي يحمل محفظة للعملات الرقمية. ليس ذلك فحسب، فقد أطلقت شركة “Sirin Labs” أيضًا هاتفها الذكي “Finney” تكريماً لمطوّر البيتكوين المبكر “هال فيني” الذي يوفر تخزينًا داخليًا آمنًا للعملات المشفرة.