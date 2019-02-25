كيف يجب أن تتعامل مع خسائر التداول والمضاربة في العملات الرقمية؟

يتعين علينا جميعًا التعامل مع الخسائر من وقت لآخر وأحيانًا مع خسائر كبيرة جدًا. هذا لا ينطبق على وجه التحديد على عالم التداول والمضاربة في الأسواق المالية ولكن في جميع جوانب الحياة كذلك.

هل سبق لك أن دخلت في صفقة وأنت متأكد بنسبة 100٪ أنك ستحقق ربح ولكنك خسرت؟ لبضع دقائق، يمكنك استرجاع الأحداث وتذكر التحركات التي قمت بها والأخطاء التي كان من الممكن تجنبها والتخطيط للصفقة التالية. الخسارة هي مجرد مرحلة مؤقتة للفوز بشيء ما؛ لأنه إذا لم نخسر، فكيف سوف نقيس النجاح والربح؟

واجه “ألبرت أينشتاين” مشاكل في الذهاب إلى المدارس العادية لأنه كان ذكياً للغاية. “مايكل جوردان” لم يكن الاختيار الأول في عام 1984 ولكنه الخيار الثالث. انظر ما حققه في الدوري الاميركي للمحترفين. “جاك ما” مالك شركة علي بابا الصينية وهي شركة تربح ملايين الدولارات في اليوم. لم يستيقظ في يوم من الأيام ليخلق بطريقة سحرية واحدة من أكثر المتاجر الإلكترونية ربحًا حتى الآن. كانت العملية بطيئة ولكنها مُجزية وفعّالة.

كان الفائزون خاسرين في مرحلة ما وعملوا بجد ليكونوا “ناجحين” في الميدان الذي يجيدونه. كل من هذه الأسماء المذكورة لها إنجازات أكبر بكثير مما يمكن لأي شخص تحقيقه في حياة واحدة. الخسارة هي طريقة طبيعية للنجاح وقد أثبت الزمن أنها لا تعد ولا تحصى من المرات التي يتعلم فيها الناس من أخطائهم ويستخدمونها بطريقة إيجابية لإعادة التجربة والنجاح في شيء ما.

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في الحب: تزوج من الشخص الذي تحبه، وليس العملة الرقمية التي قرأت عنها للتو! أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس هو “الارتباط عاطفيا بعملة رقمية” وعدم تركهم لها. الارتباط العاطفي هو شيء طبيعي لنا نحن البشر. هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى إيقاف هذا إذا أردنا تحقيق الأرباح في عالم التداول. خطط للمستقبل قبل أن تبدأ في فعل أي شيء. قد يكون التخطيط أمرًا صعبًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتسمون بالاندفاع والعشوائية، لكن عند الحديث عن التداول هذه ضرورة يجب احترامها.

لا تخف من التخطيط. التخطيط العملي على المدى الطويل سيساعدك على تقليل الخسائر. هناك الكثير من الناس اليوم يدعون أن عالم تداول العملات الرقمية هو عالم عشوائي تمامًا وأن تصرفاتك يجب أن تكون مرنة لما يجري في السوق. جزء من هذا هو في الواقع صحيح لأن المرونة والقدرة على التكيف تعد أداة مهمة في هذا العمل. ولكن كما ذكرنا، فإن التداول هو عمل تجاري والتخطيط لنقطة دخولك وخروجك أمر تحتاج إلى ممارسته!

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يحصل المتداولون المحترفون على مكانهم لأنهم يعرفون كيفية إدارة مخاطرهم ولديهم أرباح أعلى من المتداول الجديد. يحصل الناس دائمًا على انطباع خاطئ بأن المتداولين المحترفين لا يخسرون على الإطلاق. والحقيقة هي أنهم يخسرون بشكل متكرر لكنهم يعرفون كيفية التعامل معه وفي نهاية اليوم لا يزال هامش ربحهم أكبر مما خسروه.

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إذا كنت ترغب من أنك لن تعيش مرة أخرى مثل هذه الخسارة المؤلمة، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن لديك المعرفة والمهارات الصحيحة لتجنب خسائر أكبر.

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سوق الكريبتو اليوم هو سوق قوي مليء بفرص ربح جديدة. وبطبيعة الحال سيحاول الناس دخول هذا السوق الجديد بهدف الربح ولكنه متقلب ايضًا. بصفتك متداولًا جديدًا من المستحيل ألا يكون هناك أي خسارة على الإطلاق. التحدي الكبير في البداية هو تقليل خسائرك. وهذه ليست مشكلة في الواقع إذا التزمت بالقواعد.

احصل على المعرفة الصحيحة وسترى أن التداول والمضاربة في عالم العملات الرقمية ليس علم الصواريخ، فإن التحدي الرئيسي في الواقع هو التمسك بالقواعد وعدم التصرف بشكل تلقائي أو عشوائي تحت تأثير المشاعر المفاجئة. تذكر دائماً أن المضارب الناجح لديه خسائر من وقت لآخر لكنه يتعلم منها ويعرف كيف يتجاوزها. بينما لا يتعلم المضارب الخاسر أبداً من أخطائهم.