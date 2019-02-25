شركة Microsoft تدخل صناعة الـ ICO وتساعد في إنشاء مشاريع ICO ناجحة

لا يمكن القول بأن مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) ميتة. ليس عندما تكون واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تغامر في ذلك.

قامت Microsoft Azure ، وهي خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بـ Microsoft مؤخراً بضم منصة بلوكتشين Stratis إلى قسم منتجاتها. هذه المنصة ، التي أنشأتها مجموعة Stratis Group ومقرها لندن ، تقدم تطبيقاً يستند إلى الويب يُمكّن مشاريع الطرح الأولي للعملات (ICOs) من إدارة عملية توزيع التوكن الخاص بها.

وتسهل طريقة الدفع الآمنة و المرنة التي يستخدمها المشاركون لشراء توكنات المشروع خلال مرحلة الـICO. ويمكنهم الدفع عبر بيتكوين أو توكن Stratis الأصلي.

كما قامت Stratis ، وفقاً لما أوردته Microsoft ، بدمج Changelly (وهي خدمة تتيح شراء العملات الرقمية عبر بطاقات الإئتمان) في التطبيق الخاص بها. وتمكّن الخدمة الإضافية المشاركين في ICO من تحويل أموالهم الورقية أو عملاتهم الرقمية إلى توكن Strat دون جهد.

يأتي دخول Microsoft إلى صناعة الـ ICO بعد عام من التباطؤ في قطاع العملات الرقمية. حيث أنه خلال طفرة العملة الرقمية في أواخر عام 2017 ، كانت مشروعات ICO تجمع مليارات الدولارات في مراحل الفكرة.

وقد شرع الناس بشراء توكنات تلك المشاريع ، معتقدين أنها ستصبح البيتكوين أو الإيثيريوم القادمين. ومع ذلك ، فشلت معظم مشاريع الـICO في التوصل إلى نموذج تجاري عملي. وفي الوقت نفسه ، اختفى الكثير منهم مع أموال المستثمرين.

نتيجة لذلك ، إتخذت الجهات المشرّعة في جميع أنحاء العالم خطوات صارمة للحد من وصول المحتالين إلى المستثمرين المحتملين.

على سبيل المثال ، شرعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في قمعها الأكثر عنفاً ضد الشركات الناشئة التي كانت تبيع التوكن بشكل غير قانوني.

في حين تقابلها في كوريا الجنوبية ، لجنة الخدمات المالية (FSC) ، التي ذهبت إلى حد حظر عمليات الـ ICOs. وبالرغم من ذلك ، يبدو أن Microsoft تأخذ الطبيعة الإحتيالية لمشاريع الـ ICOs على محمل الجد.

حيث تعتمد الشركة على خدمة Onfido – المختصة بإدارة المخاطر و برامج منع الإحتيال – بتوفير الحماية للمساهمين ومراقبة مكافحة غسل الأموال. كما تقوم الأداة أيضاً بالتحقق من المستندات التي يرسلها المشاركون في مشاريع الـ ICO كجزء من عملية معرفة العميل الخاصة بك (KYC).

يمكن أن تتيح هذه الطريقة ، في أحسن الأحوال ، لمشاريع ICO الجديدة تسهيل إلتزاماتها التنظيمية بشكل سلس. وعلى مدى أبعد ، يمكن أن تضمن مراقبة واضحة للمعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للهيئات الحكومية المعنية ، مما يجعل مشاريع الـ ICOs أكثر أماناً مثل الإكتتابات العامة في نظر المشرفين.

بعد الإتجاه الصعودي لعام 2017 وبداية عام 2018 ، خضع سوق ICO لإتجاه هبوطي حاد. وكانت مشاريع الـICO ضعيفة الأداء أو أنها لم تتقدم وفقاً لخارطة الطريق المقترحة ؛ وقد فقدت تلك المشاريع الكثير من القيمة وأثارت ‘جولة بيع’ بين المستثمرين الذين قاموا بشراء الأوراق المالية الخاصة بهم.

أدت السلبية في نهاية المطاف إلى القضاء على ثلث قيمة سوق العملات الرقمية. وفي الوقت نفسه ، كان على المشاريع التي نجت من انهيار السوق أن تضغط على عملياتها إما عن طريق خفض التكاليف أو الإستغناء عن جزء من القوى العاملة لديها.

أداء ICO خلال الـ 12 شهراً الماضية | المصدر: ICO Bench

إن دخول مايكروسوفت إلى قطاع يفترض أنه ميت هي فكرة مرفوضة تماماً ، إلا إذا كان عملاق التكنولوجيا على حق حول إمكاناته على المدى الطويل.

ومن الأسباب التي تؤكد على أن صناعة ICOs لم تمت هو الأداء الجيد لبعض المشاريع في عام 2018 بالرغم من مواجهتها لعام هبوطي صعب ، حيث تمكّن مشروع البلوكتشين EOS الذي طورته شركة Block.One من جمع 4.1 مليار دولار.

كما قامت شركة Telegram ، وهي واحدة من أشهر تطبيقات المراسلات ، بجمع 1.7 مليار دولار لبناء بروتوكول بلوكتشين الخاص به .

والقائمة تطول ، مع أسماء مثل بترو ، و دراجون كوين ، و بانكيرا التي تقود المخططات كأكبر المشاريع جمعاً للمساهمات في مرحلة الـ ICO في عام 2018.

توضح 2018 أن الفشل لم يكن سببه سوق الـICO ، بل أن المستثمرين هم الذين أصبحوا أكثر ذكاءً في قراراتهم الإستثمارية . اختاروا وضع أموالهم فقط في تلك الشركات الناشئة التي قدمت نماذج تجارية عملية وتوكنات وظيفية حقيقية.

ومن المثير للإهتمام أن 50٪ من مشاريع الـ ICO التي تم إطلاقها في عام 2018 لم يكن لديها الحد الأدنى من المنتجات القابلة للإستمرار – وقد فشلت تلك المشاريع جميعها.

في نهاية المطاف ، يجب أن تتطلع Microsoft Azure للإستفادة من سوق ICO أكثر احترافية. هذا يعني أنه ليس كل مشروع ICO سيستخدم حل Stratis ، نظراً إلى وجوب تلبية متطلبات (KYC). ومن ناحية أخرى ، فإن وجود سوق أكثر تمحيصاً – بفضل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية – من شأنه أن يضمن نمو سوق ICO على المدى الطويل ولكن بوتيرة بطيئة.

المصدر : ccn.com

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