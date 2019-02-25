إيردروب QuiGig

بدأت QuiGig بالفعل بتأسيس موقعها الذي يتضمن تقديم الخدمات الصغيرة , أي أنّك تستطيع تقديم أي خدمة يمكنك عرضها على QuiGig للبيع وسيبدأ الزبائن بشراء خدمتك والعكس صحيح فإذا أردت أن تشتري أي خدمة فيمكنك أيضا شراؤها من أي معلن يكون قد عرض خدماته في الموقع , فكرة الموقع هي مثل موقع fiverr الشهير , وموقع خمسات ومستقل .

ترى QuiGig أنّ الكثير من الأشخاص حول العالم يجدون صعوبة في العمل الحر على المواقع الشهيرة المذكورة في الأعلى بسبب عدم امتلاكم لحسابات بنكية أو بطاقات ائتمانية التي تتخذها مواقع العمل الحر وسيلة دفع أساسية لها , فقامت بإطلاق التوكن الخاص بها Quigs الذي سيكون وسيلة الدفع الوحيدة بالموقع , الشيء الذي يمكن أن يدعم العملة بشكل كبير ونراها مستقبلا بمستويات كبيرة .

لماذا لجأت QuiGig لإختيار مشروعها واستثمارتها في مجال العمل الحر أو مايسمى ب ( Free Lancer ) ؟

لأنها رأت أن التكنولوجيا غيّرت بشكل كبير الطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس. حيث تشير الإتجاهات العالمية والأمريكية إلى حدوث تحولات كبيرة أدت إلى تحوّل القوى العاملة من التوظيف التقليدي إلى الوظائف القائمة على العقود و العمل الحر المستقل, حيث أن المزيد والمزيد من الناس يكسبون عيشهم داخل الإقتصاد التقليدي بطريقة مزعجة وغير فعالة ،وبسبب سرعة النمو الديموغرافي المهنية ، بدأ هذا الجيل يبحث عن المهن الحرة أكثر من أي جيل سابق. ومع ذلك ، هناك فجوة واضحة بين الفرص المتاحة والفرص الممكنة للعمال المستقلين وزبائنهم في إقتصاد اليوم الذي بلغ حجمه 1400 مليار دولار.

عادةً ما يكون لدى الشركات أخصائيين يتعاملون مع جوانب أخرى من الأعمال ، مثل المبيعات والتسويق والتخطيط الإستراتيجي والدعم الإداري والتطوير المهني ، بحيث يمكن للموظفين الإستمرار في التركيز والنمو في مجالات خبرتهم الخاصة وما زالوا يحصلون على جميع المزايا الأساسية المقدمة لهم.

ومع ذلك ، يتعين على المترجمين المستقلين التعامل مع كل هذه الجوانب الإضافية من تلقاء أنفسهم من خلال الأموال الفردية المحدودة والموارد والخبرة.

وبدون وجود نظام دعم بديل ، لا يمكن أن يكون العمل المستقل فعالا ومجزيا مثل العمالة التقليدية. وسيستمر هذا حتى يتاح للعمال المتعاقدين والمستقلين العمل في البنية التحتية التي توفر لهم الدعم الذي يحتاجونه لتطوير مهنة ناجحة في السوق الحرة.

معلومات حول العملة :

مقامة على بلوكشين الإيثريوم .

سعر التوكن في مرحلة ال ico هو 0.03 $ .

السوفت كاب هو 500 ألف دولار .

الهارد كاب للعملة هو 5 مليون دولار .

التوتال سبلاي : 268,435,456 توكن .

رقم الإيردروب : 50

إسم العملة : QuiGig

رمز العملة : QUIGS

كمية قطع التوزيع : 200

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القيمة : 7 $

التقييم : 4/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : غير معلن

* الخطوات :

1- التسجيل بالموقع : https://www.quigig.com/register

2- اذهب الى الإيميل وفعل حسابك .

3- سيتم منحك 200 توكن على الفور بعد التفعيل , لكل إحالة 20 توكن .

ملاحظة :

رابط لفيديو يشرح تقنية العملة ومشروعها بطريقة كرتونية جميلة :

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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