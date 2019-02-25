شرح كامل لما هو الرمز القياسي ERC20 و كيف يعمل ان كنتم تتساؤلون عن رموز ERC20 و كيف تعمل اذن اقرأ المقال حتي اخر سطر. ان لم يقنعك ما قرأت ارك لنا تعليقا يتساؤلك و سنشرح لكم اكثر.

هل قرأت مقالات عن البلوكشين و الاثريوم و تصادف مصطلحات مثل الرمز القياسي ERC20 ! و تجد صعوبة في فهم عالم العملات المشفرة و البلوكشين، اذن دعنا نشرح لكم متابعينا كل شيئ عن ما هو الرمز القياسي ERC20 و كيف يعمل.

شرح كامل لما هو الرمز القياسي ERC20 و كيف يعمل

الرموز المميزة القياسية ب ERC20 هي رموز مميزة تم تصميمها واستخدامها فقط على منصة Ethereum. يتبعون قائمة من المعايير بحيث يمكن تقاسمها ، وتبادلها لرموز أخرى ، أو نقلها إلى محفظة العملات المشفرة المختلفة. مجتمع الايثريوم – Ethereum أنشأ هذه المعايير مع ثلاثة قواعد اختيارية ، وستة إلزامية.

القواعد الاختيارية

اسم الرمز المميز

الرمز

العدد العشري (يصل الى حتى 18)

القواعد الالزامية

عدد الرموز التي سيتم اصدارها في البلوكشين للمشروع – totalSupply

رصيد الرموز

التحويل

تحويل من

الموافقة

التأكد

قليلا معقد اليس كذلك لنشرح اكثر! لنعد للوراء

ما هو Ethereum في الاصل؟

الايثريوم Ethereum هي شبكة لا مركزية مكونة من العديد من أجهزة الكمبيوتر ذات وظيفتين أساسيتين.

الوظيقة الاولى وهي blockchain حيث يمكنه تسجيل المعاملات ،

الوظيقة الثانية هو جهاز ظاهري افتراضي يمكنه إنتاج عقود ذكية.

وبسبب هاتين الوظيفتين ، فإن Ethereum قادر على دعم التطبيقات اللامركزية (DApps). هذ DApps تبنى على بلوكشين Ethereum الحالية، و هي التكنولوجيا الأساسية. في المقابل، إثريوم تعطي للمطورين مقابلًا لاستغلال طاقة الحوسبة في شبكتهم، و التعاملات المالية تكون فقط بقيمة عملة ETH، وهي العملة المشتركة الوحيدة بين الأنظمة الأساسية.

اعتمادًا على الغرض ، يمكن بناء التطبيقات اللامركزية DAPP بإنشاء رموز ERC20 لتعمل كعملة أو حصة في الشركة أو للحصول على نقاط في برنامج الولاء أو حتى إثبات الملكية ، مثلاً ، مقدار من الذهب مقابل حصة من رموز ERC20 الخاصة بالشركة…..

أين تتناسب العقود الذكية مع كل هذا؟

يتم استخدام العقود الذكية لإنشاء رموز ERC20. وهي تستخدم أيضا لتسهيل المعاملات بالرموز ، وتسجيل أرصدة الرموز في حسابات. كتابة العقود الذكية تتم بلغة البرمجة “Solidity” على أساس منطق (IFTTT)، المنطق الشرطي If-This-Then-That اذا تحقق هذا افعل ذلك.

فكر في هذا كآلة لبيع الحلوى و مقارمنتها مع العقد الذكي و رموز ERC20 :

تقدم للآلة النقود، تدخل كود للحلوى او رقمها، و تحصل على الذي تريد.

العقود الذكية، تبرمج بالقيم الاجبارية و الاختيارية و تشفر في بلوكشين الاثريوم و تحصل عليى رمز ERC20.

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ماذا يحدث بعد أن ينشئ عقد ذكي رمزًا مميزًا بقياس ERC20 ؟

بعد إنشاء الرمز مميز ERC20 ، يمكن تداوله أو إنفاقه أو إعطائه لشخص آخر.

و ERC20 هي اللغة العالمية التي تستخدمها جميع الرموز المميزة المطورة على شبكة Ethereum. إنه يسمح بتداول رمز مميز بآخر.

مفهوم اذا، الرموز، الايثريوم Ethereum، و ERC20!

حتى انتقل بكم الى شرح القواعد الالزامية ل انشاء ERC20 و هي عدد الرموز التي سيتم اصدارها في البلوكشين للمشروع – totalSupply، رصيد الرموز، التحويل، تحويل من، الموافقة، ترخيص. و كلها سأشرحها بشرح بسيط مفهوم.

عدد الرموز التي سيتم اصدارها في البلوكشين للمشروع – totalSupply : او بمعنيى أصح يحدد إجمالي عدد توكنات ERC20 التي تم إنشاؤها و هو عدد لا يمكن تعيره بعد اصدار الرمز المميز، و هو عدد يحتاجه الداب (التطبيق المركزي) ليكون اساس المدفوعات مقابل الاستفادة من خدمات ذلك التطبيق.

رصيد الرموز : ما تم تحويله من عدد الرموز الكلي اي totalSupply او الامداد الكلي اليى حساب مستخدم التطبيق، او اليى محفظة تدعن رموز ERC20.

التحويل : يسمح بنقل عدد معين من التوكنات من الإمداد الكلي إلى حساب المستخدم.

الموافقة : هي المسؤولة عن التحقق من المعاملة مقابل الإمداد الكلي من التوكنات. لكي لا يتم صنع توكن مزيف، و التلاعب بمصداقية الرمز المميز و حماية قيمة الرمز.

التأكد : وظيفة التأكد تقوم بفحص رصيد حساب المستخدم وستقوم بإلغاء المعاملة إذا لم تكن هناك توكنات كافية، لكي لا يتم التلاعب بعدد الرموز الموحودة في كل الحسابات.

ما هي فوائد التي قدمها قياس ERC20 المبني على الاثريوم؟

في الأساس ، سهل الكثير عليى المطورين و أصحاب المحافظ. فقبل رموز ERC20 ،

قد يستخدم المطورون مصطلحات أخرى في الكود – على سبيل المثال، يستخدم أحد التوكنات [الكمية الكلية-totalAmount] بينما يستخدم آخر [العدد الكلي-totalNumber]. وكان يلزم على البورصات والمحافظ بناء منصاتها لاستيعاب أكواد كل الرموز، و هو الامر الشاق عليى المطورين و المبرمجين. فمع معيار شامل، يمكن وضع الرموز الجديدة في البورصة أو نقلها إلى المحفظة تلقائيًا بمجرد إنشائها. كما يجعل ERC20 إنشاء الرموز الجديدة أمرًا سهلاً للغاية ، ولهذا السبب أصبحت Ethereum المنصة الأكثر شعبية لمعرض ICO في عام 2017.

مشاكل مع ERC20

رموز ERC20 ليست مثالية و لها مشاكلها، نظرا لأن المجال يتطور، و امامه الكثير حتى يصبح الى ما يتطلع له العالم، فهناك بعض المشكلات التي لا تعالجها معايير الرمز القياسي ERC20 . حيث توجد حالات قد يتم فيها تدمير الرموز عن غير قصد عند استخدامها كوسيلة للدفع مقابل عقد ذكي بدلًا من استخدام إيثريوم. وقد تمت خسارة ما يقدر بنحو 3 ملايين دولار بسبب هذا. ولإصلاح هذا الخطأ، يعمل مجتمع إيثريوم حاليا على معيار جديد يُسمى ERC223. وهذه المعايير غير متوافقة مع ERC20، ومع ذلك، يتم تشجيع المطورين على الاستمرار في استخدام ERC20 حتى يتم تحقيق التوافق. ففي أبريل 2018، قامت عدة بورصات بوقف مؤقت لعمليات إيداع وسحب الرموز التي تستند إلى إيثريوم بسبب خطأ BverOverflow. والذي يُوصف بأنه “مشكلة تجاوز عدد صحيح كلاسيكي” وربما يسمح للمهاجم بـ “امتلاك كمية هائلة من التوكنات”. وقد لوحظ أنه لا يوجد نهج أمان تقليدي لإصلاح نقاط الضعف هذه في الوقت الحالي.

امثلة حية لرموز ERC20

كل رمز على منصة إيثريوم هو توكن بمعايير ERC20.

ويبلغ عددها حتى وقت النشر هذا المقال 88724 رمز ERC20، منها (EOS)، التي تعد حاليًا خامس أكبر عملة رقمية مع ما يقرب من 12 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية، إنشاء شبكة يمكنها الاستفادة من الاتصالات بين شبكات بلوكشين المختلفة.

بينما تحتل ترون (TRX) المرتبة العاشرة بين جميع العملات الرقمية حتيى الان، وتوصف بأنها “بروتوكول مفتوح المصدر لصناعة الترفيه الرقمي”. حيث تهدف إلى إطلاق منصة محتوى مع نظام شامل يربط بين جميع الأشخاص الذين ينشئون أنواعًا مختلفة من المحتوى.

كذلك تخطط “منصة بلوكتشين العامة على مستوى المؤسسات” فيتشين (VEN)، وهي العملة الرقمية الخامسة عشرة من حيث القيمة السوقية، لتطبيق تقنية إنترنت الأشياء (IoT) لتوفير مفاتيح خاصة لكل منتج مما يجعل من الممكن تتبعها.