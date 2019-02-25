للمبتدئين: كيف تحدد وقف الخسارة بشكل صحيح عند التداول والمضاربة؟

إن أمر “وقف الخسارة” أمر حاسم وهام للغاية لأنه يمكّنك من التداول بشكل مربح على المدى الطويل. لا يمكن أن يكون هدف المتداول هو جني الأرباح من أي صفقة قام بها فقط حيث أنه من المستحيل أن يكون نسبة النجاح لجميع الصفقات 100٪.

لا يوجد متداول أو مضارب في العالم لديه نسبة نجاح للصفقات تصل إلى 100%. والهدف الرئيسي هو تحقيق ربح يتجاوز ما تخسره في أسواق المال بشكل عام. ولذلك يجب أن يكون المتداول قادرًا على قبول بعض الخسائر هنا وهناك كجزء من النشاط التجاري.

يضع المتداول الحكيم موقفه عند مستوى يفترض فيه أن هذا الاتجاه السائد سوف ينكسر، وذلك وفقًا لما تخبره المؤشرات أنه من الممكن أو المحتمل. عادة، سيكون هذا خط اتجاه منكسر في الإطار الزمني الذي يتداول فيه أو مستوى الدعم الذي يتم اختراقه.

من المهم أيضًا عدم ضبط مستوى وقف الخسارة بشكل قريب جدا، حيث يمكن أن يؤدي التقلب الحالي إلى تنفيذه بدون سبب. يجب أن يكون للسعر فرصة للتحرك في البدايات ضمن نطاق معين. من الشائع أن يصل ذلك إلى 1.5 مرة على الأقل من النطاق الحالي الأعلى إلى المنخفض.

هذا غالبا ما يكون صحيحا، ولكن في بعض الأحيان لا.. يمكن أن يتحرك السعر مرة أخرى فوق خط الاتجاه بشكل غير متوقع ويستمر في هذا الاتجاه ولكن في أغلب الأحيان لن يحدث ذلك. خصوصا ليس على الفور. عندما يتم تنفيذ إيقاف الخسارة, ستكون لديك دائمًا فرصة العودة. ولكن في حالة استمرار حركة السعر في التراجع، حينها سيتم إنقاذ رأس مال المتداول الذكي.

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تنويه

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إن تحريك أمر وقف الخسارة بشكل مبكر جدا هو خطأ شائع للمبتدئين، حيث أن مستوى دخولهم غالباً ما تكون عند منطقة دعم رئيسية حيث يعود السعر إليه لأن صناع السوق يعرفون هذه المناطق ويتوقفون عن الضغط.

هذا يعني أنهم يتوقعون منك تحديد وقف الخسارة عند منطقة دخولك وعند الدعم الرئيسي ويقودون السعر للعودة إلى أقل منه لتنفيذ وقف الخسارة. هذا هو السبب في انتظار المتداولين المهرة إلى مثل هذه الهزات إلى أن يقوموا بتعديل أوامر وقف الخسارة.

تحذير: احتمال عدم تنفيذ الأوامر

وقف الخسارة ليس أو فقط ينفذ جزئيًا

هناك نقطة مهمة جدًا تتعلق بأوامر إيقاف الخسارة والتي يجب أن تكون على علم بها:

عند تعيين امر وقف الخسارة – مما يعني أنك تحدد السعر الذي تريد البيع عند الوصول له – قد يحدث أن طلبك لا يتم تنفيذه. هذه هي الحالة التي لم تكن فيها طلبات شراء كافية على هذا المستوى. يمكن أن يتحرك سعر السوق خلال فترة أمر وقف الخسارة عند تعيين أمر حد التوقف مع فرق قليل جداً بين سعر الإيقاف (المشغل) وسعر البيع (الحد الأدنى الذي ترغب في بيعه).

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يمكن تجنب هذا الموقف إذا قمت بتعيين مسافة أكبر بين سعر دخول الأمر وسعر تنفيذ الأمر، وبهذه الطريقة، يمكنك تعزيز فرصة وجود أوامر شراء كافية لإلتقاط أوامر البيع الخاصة بك أيضًا.