ملخص سوق العملات الرقمية في دقيقة – هذا ماحدث

على المستوى التنظيمي دوليا لازال البيتكوين غير مشروعة في دول و أقاليم كثيرة حول العالم ، ليصل مجموع الدول التي تسمح بحيازة البيتكوين إلى 111 دولة من 251 دولة و إقليم حول العالم . و على صعيد الإحصائيات الخاصة بشبكات البلوكتشين وصل عدد العقد Nodes في الشبكة إلى مجموع 10604 ، بينما وصلت عدد الـ Nodes في شبكة Lightning Network إلى Nodes 6,574 و Channels 29,883 ، و بلغت طاقة الشبكة Network Capacity مجموع 718.47 بيتكوين .

على صعيد الأرقام ارتفع سعر البيتكوين هذا الأسبوع ليصل إلى مستوى 4170 دولار مع وصول البيتكوين لنسبة إستحواذ على القيمة السوقية للسوق BTC Dominance بنسبة 52.09 في المائة لتنخفض قليلا عن الأسابيع الماضية .

يوم الخميس : جاك دوري يغرد على تويتر داعما إستخدام شبكة Lightning Network في الحوالات .

يوم الأربعاء : صناديق التقاعد و معاشات المستشارين يستثمرون في مجال العملات الرقمية في خطوة مشجعة لبقية المؤسسات الإستثمارية كي تراهن على العملات الرقمية .

يوم الثلاثاء : أحد أكبر الجامعات في الصين جامعة تطلق مركز أبحاث خاص بأبحاث بتقنية البلوكتشين .

يوم الأثنين : دولة الأرجنتين تنفذ صفقة تصدير دولية مع باراجواي عن طريق إستخدام البيتكوين

يقول المحلل برايان سوان إن السعر في حالة توطيد بين مؤشر 200 EMA و 200 Simple ، و يحتاج السعر إلى الإختراق من هنا للإنتقال حقاً من التفاؤل الحذر إلى حالة ثقة في الصعود ، و من ناحية اخرى يبدو أن المحلل بوبي أتكينز يعتقد أننا في منطقة تجميع ، و بحلول شهر سبتمبر 2019 ، سينتهي السوق الهابط عند البيتكوين من خلال مؤشر المتوسط اليومي 200 Daily Moving Average (DMA . و من جانبه يقول المحلل توني فايس إن التداول في هذه الفترة يدور حول تعديل مراكز الدخول ” أسعار شراء الصفقات ” ، و أنه شخصيا يقوم بتعديل مراكز دخوله . لم يعد توني فايس يتوقع نظرية فخ الهبوط ، و يعتقد حاليا أننا سنرتفع قليلاً ، و في غضون ذلك ، لا يزال البيتكوين يبحث عن هدف 4.200 دولار على الرغم من تماسك السعر . ملحوظة : هذه الأراء التحليلية لا ينبغي أن تؤخذ بأي حال من الأحوال على أنها نصيحة مالية أو إستثمارية .

نستعرض معكم التحاليل الفنية للبيتكوين لبعض المحللين ، لقد بدأنا الأسبوع الماضي عند مستوى سعر 3،3232.03 دولار للبيتكوين ، و في وقت كتابة هذا التقرير كان البيتكوين يتداول حول مستوى سعر 4160 دولار ؛ مما تعتبر قمة أعلى من السعر الذي كان عليه بداية الأسبوع الماضي و خلال الأسبوع .

تغطية لأبرز مواقف الشخصيات الذين تحدثوا عن مجال العملات هذا الأسبوع ما بين موقف سلبي و إيجابي

لقد سمعنا الكثير من التصريحات حول هذه الصناعة خلال الأسبوع نستعرضها فيما يلي :

موقف سلبي : كل من Alex Sunnarborg و Mati Greenspan و Crypto Dog و Da Hongfei و Uri Levine .

موقف إيجابي : كل من Brian Kelly و Tim Draper و Elon Musk .

مشروع شبكة البلوكتشين الخاص بشركة IBM

يهدف مشروع IBM Blockchain accelerator إلى حل مسألة التلاعب عن طريق تقنية البلوكتشين ، و في هذا المشروع تأخذ شركة IBM تقنية البلوكتشين إلى مستوى أعلى .

ترى شركة Ohio إمكانيات كبيرة في تقنية البلوكتشين إذا ما تم إستخدامها في مجال معاملات العقارات .

شركة La King تؤكد إطلاق مشروع شبكة البلوكتشين لديها المتعلق بتجارة البضائع Blockchain merchandise authenticator .



و من ناحية تطبيق التقنية في جانب الأمن و الصحة ينظر لتقنية البلوكتشين في الوقت الحالي على أنها ستوفر دقة أكبر و شفافية أكثر و فعالية أفضل في تطبيقها في مجال الأمن الصحي .

شركات ناشئة سوف تختار بناء شبكات البلوكتشين الخاصة بها بإستخدام حلول نظام DPoS interoperable solutions

تقنية البلوكتشين سوف تلعب دورا هاما في صناعة السفر و السياحة .

و من جانب آخر يبدو أن ألعاب الفيديو سوف تأخذ تقنية البلوكتشين و العملات الرقمية إلى مستوى آخر .

موقع Product Hunt يدرج أكاديمية منصة بينانس التعليمية Binance Academy كثالث أشهر خدمة معروضة .

الأخبار القادمة من دولة اليابان جيدة بالنسبة لصناعة البلوكتشين ، حيث أن ثاني أكبر بنك في اليابان بناء على قيمة أصوله يكمل مشروع بلوكتشين مبني لتجارة التمويل و عملاق التجارة الإلكترونية Rakuten يضيف خدمة جديدة لدعم مدفوعات العملات الرقمية على تطبيقه الجديد .

و على جانب آخر فإن مؤسسة Marubeni أحد أكبر مؤسسات التداول في البلاد عقدت إتفاق شراكة مع شركة أمريكية لتقنية البلوكتشين LO3 Energy ، و شركة Daiwa و هي ثاني أكبر شركة وساطة أمنية تكمل مشروع البلوكتشين التجريبي الخاص بها .

الصين أيضا تحمل أخبار مهمة في مجال العملات الرقمية ، و البداية مع إطلاق أحد اكبر الجامعات في الصين لمركز أبحاث خاص بتقنية البلوكتشين ، و إنضمام بنك Bank of China إلى منصة بلوكتشين جديدة مختصة بمشتري العقارات .

شركة South Korea’s capital city تستثمر 1.2 تريليون Won في مشاريع بلوكتشين ناشئة و غيرها ، و شركة الإتصالات الكورية الجنوبية العملاقة KT تطلق منصة لخدمات البلوكتشين Blockchain-as-a-Service في شهر مارس القادم

شركة الإتصالات Telefonica تسمح لمستخدميها ببيع وحدات تصفح الإنترنت الخاصة بهم عن طريق سوق مبني على تقنية البلوكتتشين ، و شركة Siemens و بنك Commerzbank برفقة شركة Continental يكملون مشروع تجريبي مبني على تقنية البلوكتشين money market pilot .

أصبحت مالطا أول دولة في العالم تضع نظام الإعتمادات التعليمية على تقنية البلوكتشين ، و شركة Cardano’s Emurgo تطلق أكاديمية لتقنية البلوكتشين في الهند من أجل تدريب عدد 2500 شخص .

سلسلة محلات تسوق في فرنسا تبيع البيتكوين ، و هناك في إسبانيا البنك المركزي الأسباني يقول أن البيتكوين غير فعال على مستوى أنظمة المعاملات المالية على نطاق واسع large-scale payment system .



على الجانب الإستثماري ، قام صندوق شركة Goldman Sachs veterans بجمع تمويل قدره ثلاثة ملايين دولار من أجل مهمة القضاء على التلاعب في العملات الرقمية ، و شركة Galaxy Digital تجمع تمويل قدره 15 مليون دولار لصالح مؤسسة تحليل العملات الرقمية CipherTrace .

مؤسسة Pantera حصدت تمويل قدره 125 مليون دولار لصالح ثالث صناديقها الإستثمارية المتخصصة في العملات الرقمية .