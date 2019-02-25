مؤسس النيو (NEO): مشروعي سيصبح المشروع الأول في عالم البلوكشين في 2020

عقد مؤتمر “DevCon” في نهاية الأسبوع الماضي. لقد كانت فرصة لمطوري مشروع النيو NEO الشغوفين ومطوري التطبيقات اللامركزية (DApp) والمشككين على حد سواء للالتقاء لمعرفة الخطط الطموحة لمشروع النيو للمضي قدمًا – وبالطبع، سماع تصريحات ووعود “دا هونغفي” الرئيس التنفيذي.

وبينما كان يقفز على خشبة المسرح، عمّت الفرحة قاعة المؤتمرات الممتلئة وابتسم الجميع، واعترف بأنه لم يتوقع مثل هذا الاقبال الكبير.

لقد عانت عملة النيو (NEO) مثل معظم العملات الأخرى، من عام وسعرها ينخفض إلى الهاوية من أعلى سعر له في يناير 2018 وذلك عند 161 دولارًا إلى أقل من 9 دولارات.

بدأ “دا هونغفي” بإعطاء خلفية عن مشروع النيو (NEO)، والتي كانت تسمى سابقًا “AntShares” التي أسسها بنفسه مع “إريك تشانغ”. كما أعطى بعض المعلومات حول طبيعة مجتمع البلوكشين الصيني الذي كان له دور أساسي في بناء المشروع.

كما قدم لمحة عامة عن التحسينات القادمة للنيو (NEO 3.0) – وتوقف للحظة عند وصوله إلى الشريحة التي تفيد بأن مهمة النيو NEO هي أن تصبح مشروع البلوكشين الأول بحلول عام 2020.

لقد تم إطلاق تحديثات كهذه من قبل، قبل أكثر من عام بقليل، حيث وعدت العملة بسرعة معاملات في الثانية (TPS) تصل إلى 100,000 معاملة/ثانية.

ومع ذلك، في هذه المرة، ابتسم قليلاً خجلاً، مُدركاً إلقاء اللوم عليه بسبب الإفراط في المبالغة – وكذلك إدراك أن عام 2020 هو العام المقبل.

تقرير يكشف ماذا يحصل في أكبر 6 محافظ لـ عملة الايثيريوم (ETH)

“يعتمد الأمر على كيفية تحديد عام 2020، من البداية أو النهاية ولكن على الأكثر هو عامين. الوقت يمر، لذا كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ ما هو البلوكشين رقم واحد؟ إنها ليست الأغلى أو الأكبر، لكن النيو NEO ستصبح المنصة الأكثر ملاءمة من خلال توفير أفضل أداء ونظام إيكولوجي متنوع وحلول متوافقة.”

إذاً، كيف ستستطيع النيو (NEO) التركيز حول مشاكلها وانتقاد المركزية لتصبح أفضل منصة للمطورين؟

ترقيات منصة النيو (NEO) كلها تحوم حول السماح للبلوكشين بتمكين التطبيقات التجارية على نطاق واسع.

وتشمل بعض الخصائص المقترحة للنيو 3.0 عقوداً أصلية يمكن لأي شخص تنفيذها دون الحاجة إلى استخدام جهاز النيو الافتراضي والوصول إلى موارد الإنترنت وآلية توافق محسَّنة dBFT وشبكة تخزين موزعة منخفضة التكلفة للمؤسسات الكبيرة.

وأوضح أيضا:

“نحن الآن في سياتل، مسقط رأس إحدى أكبر شركات البرمجيات في العالم، مايكروسوفت، ربما لا أحد يعرف كيف يتفوق على مايكروسوفت وخاصة في مجال منصات لغة البرمجة.. لذلك قررنا إنشاء مكتب هنا… NGD سياتل وقيادة التنفيذيين السابقين في مايكروسوفت لدفع اعتماد المطور.”

إنه يتحدث عن “John DeVadoss” الرئيس السابق لشركة “Microsoft MD” ورئيس NEO Seattle، الذي قام ببناء Microsoft Digital من الصفر لتصل إلى نصف مليار دولار من الأعمال في جميع أنحاء العالم، وعمل مع عملاء “Fortune 100” في جميع أنحاء العالم.

ما هي أهم 3 عقبات أمام صناعة العملات الرقمية ؟

وفي حديثه في المؤتمر، قال “ديفادوس” : “أنا رجل المنصة، وأنا أحب المنصات، وأنا أستمتع ببناء المنصات”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحسينات القادمة التي ينتظرها الجميع بشدة ليست في الحقيقة عملية انقسام (فورك) على الإطلاق. إنها إعادة تصميم لكتلة البلوكشين بأكملها التي من المرجح أن تبدأ من كتلة Genesis. ولم يتم الاتفاق عليه من قبل المجتمع بعد.

قال “هونغفي”:

“المميزات التي ذكرناها هي تغييرات محتملة. ليس لدينا القدرة على تقرير كل شيء، سننظر في استجابة المجتمع”.

Advertisements

مقالات ذات صلة

سؤال واحد يطرحه الكثير من أعضاء المجتمع القلق هو: “متى سيتم اطلاق النسخة الجديدة من النيو NEO 3.0؟” ولن يكون لديهم إجابته في أي وقت قريب.

بينما قد يكون فريق “دا هونغفي” وفريق NEO قد حددوا عام 2020 كهدف، من الواضح أنهم يدركون أن هذا أمر طموح بالتأكيد.

مؤسس النيو (NEO) مؤكدًا أن الاقتصاد الذكي سيكون المستقبل. ومع ذلك، فهو يعترف بسهولة بأنه لا يستطيع التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه للوصول لهذا المستقبل أو بالضبط متى سيتم إطلاق نسخة النيو NEO 3.0.

تقرير: 16 في المئة من مشاريع العملات الرقمية قد تكون مشاريع احتيالية

طلب موقع “CCN” من “هونغفي” أن يشرح بشكل عام ما تعنيه هذه الترقيات لمشروع النيو (NEO)، وفي أي جدول زمني يمكن توقعه.

الفرضية وراء النيو (NEO) تكمن في حقيقة أنها تعتقد أن البلوكشين سوف يتطور مثل الإنترنت، وسوف يكون طبقات مختلفة.

إن ما تسعى إليه النيو (NEO) بشكل أساسي هو تحقيق عملية إصلاح شاملة لنظامها الأساسي وبناء حلول الطبقة الثانية القوية.

يصر “هونغفي” على أن موقف الصين المعجزة لا يمثل أي مشكلة وأن الصينيين لديهم فهم جيد جدًا للتكنولوجيات الجديدة.

“أعتقد أن معظم الصين، بما في ذلك الحكومة والهيئات التنظيمية، منفتحون على الأفكار الجديدة طالما أنها تصب لمصلحة حياة المجتمع والبلد بشكل عام”.

“لقد حظر النظام الحالي شيئين. الأول هو مشاريع العروض الأولية للعملات (ICOs) وهذا هو لجمع الأموال التي تستهدف المستثمرين في الصين وهذا هو الشيء الوحيد الممنوع. الآخر هو تشغيل منشأة تجارية، خدمة OTC منظمة، بخلاف أن كل شيء يجب أن يكون على ما يرام. لم أواجه أو أشعر بالكثير من ضغوط التنظيم.”

“التكنولوجيا بالنسبة للحكومة الصينية والمنظمين حديثة جداً. إذا كان الأمر يتعلق بالتمويل وخاصةً جمع الأموال أو توفير تسهيلات التداول، فحينئذٍ تكون مسألة تداول تحتاج إلى ترخيص ولا يمكنك فعل ذلك بدونه.”

منصة Coinbase تدرس قرار إضافة عملة الريبل (XRP)

يوضح كذلك أن النيو (NEO) لا تعمل بنشاط مع المنظمين. ومع ذلك، فتحت الصين مؤخرًا مركزًا لإدارة معلومات الإنترنت (لم يكن متأكدًا من الاسم باللغة الإنجليزية). هذا الكيان يتطلب من جميع الشركات التي تعمل مع البلوكشين للتسجيل معهم.

“أنت بحاجة للتسجيل معهم ، وإخبارهم عن هويتك ونوع التكنولوجيا التي تستخدمها. إنه مجرد تسجيل ، تحتاج إلى ملء نموذج عبر الإنترنت. “

بالنسبة لأي شخص لديه شك في قدرة النيو (NEO) على تحمل هبوط السوق، أكد “هونغفي” لجمهوره أن لديه الكثير من التمويل المتبقي – على الأقل مليوني دولار من العروض الأولية للعملات (ICO) الأولي وملايين الدولارات بقيمة البيتكوين والايثيريوم و رموز النيو (NEO tokens).

لكن إذا ما وضعنا جانبا هبوط السوق، فماذا عن التباطؤ الاقتصادي العالمي الأوسع وتباطؤ النمو الصيني؟

“نعم ، بالتأكيد نحن متأثرون بذلك، رأينا العديد من التطبيقات اللامركزية (dApps) على بلوكشين النيو (NEO) تواجه مشاكل مالية، وقد تم الاستغناء عن بعض المشاريع المتوقفة فقط. نعم، إنها مشكلة لنا جميعًا.”

“إذا كنت تقوم بخطوات جادة في فترة السوق الصعب، فإن معظم الفرق ستكون على ما يرام. أنها تعمل فقط على التقليل من أنشطتها التسويقية والتركيز على التنمية الأساسية. إنه وقت صعب لكننا سنتجاوزه.”