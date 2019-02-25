بيتكوين تنخفض بشكلٍ حاد إلى ما دون مستوى ٣٩٠٠ دولار، بينما تخسر القيمة السوقية الإجمالية ١٥ مليار دولار

تام شمس - الاثنين 25 فبراير 2019 02:30 صباحاً - الأحد ٢٤ فبراير - شهدت أعلى ٢٠ عملة مشفرة انعكاسًا حادًا في مؤشرات السوق، حيث سجلت خسائر فادحة على مدار ٢٤ ساعة حتى وقت النشر بعد أن شهدت اليوم ارتفاعًا كبيرًا. وقد حدثت معظم الحركة الهبوطية الحادة بين العملات الكبرى في أقل من نصف ساعة.

حيث هبطت بيتكوين (BTC) دون مستوى ٤١٥٠ دولارًا مرة أخرى اليوم قبل أن تتراجع إلى أقل من ٣٩٠٠ دولار في وقت النشر، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت النشر، انخفض سعر بيتكوين بأكثر من ٥ في المئة خلال اليوم، ليتم تداولها عند حوالي ٣٨٠٦ دولارات، بانخفاض نسبته ١٠ في المئة عن أعلى سعر في منتصف اليوم عند ٤٢١٠ دولارات، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي يقل قليلًا عن ٥ في المئة من ٣٦٣٢ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد نشرت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية الرائدة في سوق المشتقات تغريدة يوم ٢١ فبراير أشارت فيها إلى أن الارتفاع الأخير في سعر "بيتكوين" في بداية الأسبوع أدى إلى تسجيل أرقام قياسية في عقود بيتكوين الآجلة يوم ١٩ فبراير، حيث تم تداول أكثر من ١٨ ألف عقد.

ولا تزال إيثريوم (ETH) متمسكة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ أكثر من ١٤,٥ مليار دولار. بينما تملك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، قيمة سوقية تبلغ حوالي ١٢,٤ مليار دولار.

وقد شهدت إيثريوم خسائر فادحة، بانخفاض ٩٪ تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم عند حوالي ١٣٩ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم عند ١٤٨ دولارًا. والسعر الحالي يقل بنسبة ١٦ في المئة من أعلى سعر تم تسجيله في منتصف اليوم عند ١٦٥ دولارًا.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم زيادة في قيمتها بنسبة ٩٪ تقريبًا من ١٢٦ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به العملة الأسبوع.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

فقدت ريبل ما يقرب من ٧ في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت النشر ويتم تداولها في الوقت الحالي عند ٠,٣٠١ دولار، أكثر من ١٢ في المئة أقل من ٠,٣٤ دولار الذي سجلته في وقتٍ سابق اليوم.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، عكست العملة مكاسبها بالكامل تقريبًا، مرتفعةً فقط بنسبة جزء من واحد بالمئة من بداية الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات التي عانت من أبرز الخسائر هي لايتكوين (LTC)، وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم كلاسيك (ETC)، وكلها تشهد خسائر مزدوجة الرقم عند حوالي ١٠ في المئة عند وقت النشر.

وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة أعلى مستوى خلال عدة أشهر بلغ ١٤٤ مليار دولار في وقتٍ سابق اليوم قبل أن تفقد بحدة نحو ١٥ مليار دولار لتصل إلى ١٢٧ مليار دولار بحلول وقت النشر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة على مدى سبعة أيام المصدر: كوين ماركت كاب

وحسبما أفاد كوينتيليغراف اليوم، فإن بنك فريك القائم في ليختنشتاين يُطلق منصة تداول عملات مشفرة تابعة تحمل اسم DLT Markets.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، كشفت الأنباء أن مجلس الدوما الروسي (وهو مجلس النواب للجمعية الفيدرالية لروسيا) يعتزم مراجعة وتبني لائحة جديدة للعملات المشفرة في مارس، وأن وزير الطاقة السابق في البلاد، إيغور يوسوفوف، يقترح أيضًا عملة مشفرة مدعومة بالنفط.