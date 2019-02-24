جون مكافي يفتخر بقدرته على توقع سعر البيتكوين

وفقا لجون مكافي فإن وسائل الإعلام وكل الوسائط الأخرى تكون دائما على خطأ كلها عندما يتعلق الأمر بتوقع سعر البيتكوين وحركته, ويؤمن جون بأنه الوحيد القادر على فعل شيء مثل هذا .

هكذا غرد مؤسس برنامج McAfee الشهير عبر التويتر هذا الأسبوع معبرا عن أفكاره بهذا الشأن .

كان مكافي قد غرد قبل بضعة أشهر عبر التويتر بخصوص توقع سعر البيتكوين , ويبدو أن الكثيرين لم يتفقوا مع ما قاله بهذا الخصوص.

من بين الأشياء التي رافقت مسيرة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تتعلق بخصوص توقع سعره,ويبدو أن الكل تكون لديه فكرة عن مدى إرتفاعه ومدى إنخفاضه ومتى سيحدث ذلك وأين .

Jesse Lund نائب رئيس شركة IBM كان قد أعرب عن نظرته الإيجابية بخصوص سعر البيتكوين حيث رشحه للوصول للمليون دولار على المدى الطويل.

هذا الهدف يقوم في الأساس على إعتقاده بأنه كلما زاد سعر هذه الأصول كلما ارتفعت فائدته .ولأجل هذا السبب يجدر بالناس عدم التركيز كثيرا على حركة سعر العملات الرقمية والتركيز أكثر على فائدتها.

قال مضيفا

“إذا كان سعر البيتكوين أعلى ستدخل سيولة أكثر للشبكة .وسيكون لنا نقاش مختلف مع البنوك الآن Advertisements

غرد مكافي عبر التويتر بقوله يبدو أن هدف المليون دولار مزعجعبر تويتر

ثم تابع ذلك بتغريدة أخرى يوم الجمعةعبر تويتر

تأتي هذه الأخبار بعد مرور عام على تأكيده لرؤيته المتفائلة حول Bitcoin. حيث ذكر أن سعره سيصل إلى 50.0000 دولار بحلول نهاية عام 2020″. في نوفمبر 2017 ، غرد عبر التويتر بأن العملة قد تحركت أسرع بكثير مما كان متوقعًا ، مما جعله يرفع توقعاته إلى مليون دولار بدلاً من نصف هذا المبلغ في توقعه السابق.

Jesse Lund ينضم إلى الآخرين الذين تحدثوا عن سعر البيتكوين BTC عندما بدأ مؤخرًا في الإرتفاع . وبعد إرتفاع سريع في سعره إلى 4000 دولار من 3.614 دولار في غضون ثلاثة أيام ، يتوقع المتداولون أنه قد يتراجع بنسبة 7٪ تقريبًا إلى 3700 دولار. ويأتي هذا التوقع بشأن إتجاه أسعار العملات الرقمية بعد فشل البيتكوين BTC في الإرتفاع إلى ما بعد مستوى المقاومة فس سعر 4000 دولار.

هذا الأمر جلب المزيد من الإهتمام من قبل المستثمرين المؤسساتيين الذين ينوون إتخاذ موقف إيجابي من العملات الرقمية هذه السنة ويفكرون في فتح الباب على مصراعيه للرسملة والخبرة المؤسساتية ولطبقة الموظفين للتحول لصناعة العملات الرقمية مع المزيد من القيمة وللمزيد من الثقة.

كما أن حجم التداول في البيتكوين قد بدأ يؤثر على العملات التي تفوقت على معظم الأصول الرقمية في الثلاثين يومًا الماضية ، بدأت عملات مثل Binance Coin و VeChain و Ontology و Status و Waves في الانخفاض في سعرها متأثرة بالبيتكوين. ويمكن أن تشهد تحركات عنيفة في غضون 24 إلى 48 ساعة تبعًا لحركة البيتكوين

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