أهم 5 مخاطر يجب أن تعرفها قبل الاستثمار في البيتكوين و العملات المشفرة

أصبحت العملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين. كما هو الحال مع أي موضوع يظهر ويصبح شائعًا بشكل مفرط في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.

هناك آراء مختلفة والكثير من الضوضاء حولها، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الحصول على صورة واضحة للمخاطر التي تنطوي عليها.

والحقيقة هي أن العملات المشفرة لا تزال في مهدها ولها العديد من المخاطر الكبيرة التي تتطلب انتباه المستثمر.

مع مرور الوقت، ستزداد هذه المخاطر وتنقص وستظهر مخاطر جديدة. إذا كنت تفكر في إضافة عملة مشفرة إلى محفظتك الاستثمارية التقليدية، فإليك بعض المخاطر الحرجة التي يجب فحصها.

كانت العملات المشفرة في حالة من الارتفاع والإنخفاض. وقد أذهلت عمليات الازدهار الملحمية والتقلبات وعمليات الخداع المستثمرين والمتحمسين الذين شهدوا مكاسب وخسائر غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل على مدار العقد الماضي.

على سبيل المثال، في ما يلي شارت العملات المشفرة على تقلب العوائد اليومية (متوسط ​​14 يومًا) ومقارنة سعر البيتكوين بـ S&P 500 (مؤشر السوق). إن التقلبات في البيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة تجعل من الصعب على المستثمرين بناء الثقة وتحقيق المكاسب.

التقلب في أسعار العملات الرقمية أمر شائع وينتج بشكل عام من ثلاثة مصادر رئيسية. الشعور والتكهنات والتلاعب في السوق. إنها الطبيعة غير المنظمة والمجهولة لأسواق العملات الرقمية مقترنة بقابلية المعاملات المشفرة وغيرها من الأصول المشفرة إلى استحواذ المشاعر والعاطفة والدعاية التي تجعل الأسعار متقلبة.

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يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية وأصحاب وسائل الإعلام والمستثمرين الأقوياء التلاعب بالأسعار. ويبدو أن هذا التلاعب واسع الانتشار – وإن لم يثبت على نطاق واسع حتى الآن. وتشمل استراتيجيات التلاعب الأكثر استخدامًا تداول وهمية وعمليات التلاعب مثل البمب أند دمب ..إلخ.

نقص الأطر التنظيمية يعني وجود درجة عالية من عدم اليقين مثل تقلب الأسعار والتلاعب. كما يشعر المستثمرون ورجال الأعمال بالقلق من إمكانية وجود قيود مستقبلية قد يكون لها تأثير كبير على قيمة المعاملات المشفرة أو تحظرهم تمامًا.

بالنسبة للجزء الكبير، تكون لوائح الكريبتو معقدة وغير منظمة. أحد المجالات التي تهم المستثمرين بشكل خاص هو المعاملة الضريبية. ويعني غياب التنظيم أو ما يطلق عليه مصطلح “اللوائح التنظيمية” أن بعض المستثمرين يخافون الاستثمار لأنهم لا يملكون فهمًا واضحًا لماهية الالتزامات الضريبية التي يجب أخذها في الاعتبار أو الإجراءات التي يجب اتخاذها والسجلات التي يجب الاحتفاظ بها.

والخبر السار هو أن المنظمين ينضمون. وتقوم السلطات في العديد من الولايات القضائية باتخاذ خطوات وأوراق بحثية ومعايير منظمة وإدخال لوائح جديدة. وواحدة من أوائل الدول التي بدأت في بناء إطار تنظيمي قوي هي البحرين. وقد اقترحت الدولة فكرة لتقليل القواعد إلى أدنى حد مع الحفاظ على التزام الشركات بالتشريعات من خلال “sandboxes” التي تسمح للشركات الناشئة بالتجربة والابتكار في ظل ظروف خاضعة للرقابة.

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كانت “بريطانيا” و “سنغافورة” تستكشفان بيئة الكريبتو التنظيمية والبلوكشين، بالإضافة إلى توفير منصات تمكن الشركات من تجربة متطلبات التنظيم والترخيص. في الولايات المتحدة، أطلق مكتب المدعي العام في نيويورك مؤخراً أكثر دراسة شاملة حول التبادلات.

وبفضل الهبوط في السوق، فإن سوق العملات الرقمية بأكملها أقل من الحجم السوقي لـ “ماكدونالدز”. ولكن حتى قبل الركود في عام 2018، كانت سوق التشفير والعملات الرقمية مقارنة بالأسواق الأخرى مثل الفوركس والذهب وأسواق الأوراق المالية أصغر إلى حد كبير.

وتظل عملية تبني السوق منخفضة لمجموعة من الأسباب من المخاوف التنظيمية والعجز التكنولوجي إلى تقلبات السوق، وسوء الفهم العام وحقيقة أن العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين الكامنة التي تعمل على إدارتها لا تزال في مهدها. وهذا يعني أن هناك فرصة أن لا يتم اعتماد فئة العملات الرقمية هذه، والتي تعوقها العديد من العوامل المختلفة، واللوائح التي تكون واحدة منها على نطاق واسع، مما يؤدي إلى فقدان كامل للقيمة. هناك حاجة واضحة لمزيد من اللوائح والتحسينات التقنية وإضفاء الطابع المؤسسي للمساعدة في تعزيز الثقة والنطاق.

يمكن تخزين العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية ولكن لا تزال هذه الأعمال خطرة. كانت هناك حوادث سرقة كبيرة على محافظ شخصية ولكن أيضا هناك حوادث استيلاء على محافظ منصات تداول العملات الرقمية.

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وتظل القرصنة تهديدًا دائمًا إذا لم يتم تخزين وحفظ الاصول المشفرة بشكل صحيح. ولجعل الأمور أسوأ، لا يمكن استعادة العملات الرقمية التي تضيع أو تمت سرقتها ولا يمكن عكس المعاملات الخاطئة. أيضًا بخلاف الاستثمار التقليدي من خلال أحد البنوك أو السمسرة، لا تحتوي الكريبتو (العملات المشفرة) على ضمانات رسمية أو تأمينات. تعتمد الخصومات المتعلقة بالاستثمارات المفقودة على نزوة المنظمة التي تتعامل معها.

الاخبار الجيدة. بدأت حلول الحفظ التي تعطي المؤسسات المالية القدرة على شراء عقد العملات المشفرة نيابة عن عملاء التداول للظهور. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحفيز دخول رأس المال المؤسسي إلى الصناعة، ويقدم بدوره ختمًا موثوقًا بالموافقة على المستثمرين الأفراد أيضًا.

أعلنت منصة تبادل “Coinbase” عن منتج يدعم العُهدة (الحضانة) عند الانتهاء من أول إيداع ناجح. أعلن بنك “سيتي جروب المتعدد الجنسيات” وهو بنك استثماري متعدد الجنسيات، أنه سيقدم حلولاً للتخزين التجريبي للمستثمرين من المؤسسات. أطلقت “Citigroup” منتجًا باسم “إيصال الأصول الرقمية” مخصص للمستثمرين المؤسسيين للاستثمار بأمان في المعاملات المصرفية بطريقة منظمة وآمنة. هناك أيضا شركة “فيديليتي” Fidelity، التي أعلنت عن شركة جديدة منفصلة تسمى Fidelity Digital Asset Services. وسيتولى شاغل الوظيفة في “وول ستريت” دور الحضانة للعملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين وتنفيذ الصفقات للمستثمرين مثل صناديق التحوط ومكاتب العائلة.

تشكل بوابات الدخول والخروج من السوق المشفرة مشكلة حقيقية لكثير من المستثمرين. العديد من المنصات لا تسمح إلا بعمليات سحب بالدولار الأمريكي، والبعض الآخر يسمح لليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وكثيرا ما تتطلب منصات بيع وشراء العملات الرقمية الحد الأدنى من السحوبات عند عمليات السحب إلى العملة النقدية.

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الكثير من المنصات التي تدعم عمليات السحب للعملة النقدية لا تقبل سوى بضع عملات مشفرة بارزة وسحب الأموال الورقية يتطلّب من المستثمرين الخضوع لعملية تحقق مضنية يمكن أن تستغرق شهورا.

كما تم اتهام بعض المنصات باحتجاز الأموال لأسباب غير واضحة، ولا يزال العديد من البنوك حذرين للغاية من قبول الأموال من بيع العملات المشفرة. كل هذا يعرّض المستثمرين لأسعار الصرف والرسوم والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع المنصات غير الشفافة. الوضع يتحسن، لكنه بعيد كل البُعد عن المثالية.