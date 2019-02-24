جامعة ميتشجان تزيد من إستثماراتها في مجال العملات الرقمية

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية تخطط جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة لزيادة إستثماراتها في العملات الرقمية بنحو ثلاثة مليون دولار أمريكي .

في هذا الخصوص نشر موقع ccn.com تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

قد يتلقى الصندوق الإستثماري الخاص بالعملات الرقمية – الذي تديره شركة Andreessen Horowitz المؤسسة الرأس مالية العملاقة – على إستثمارات إضافية من جامعة ميتشجان – و التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار أمريكي – من ضمن خطتها الإستثمارية الضخمة .

فيما يبدو بداية لدخول المؤسسات الإستثمارية إلى عالم العملات الرقمية أخيرا ، هل تريد دليلا على ذلك ؟

قالت مؤسسة الإستثمارية التابعة لجامعة ميتشجان – و التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار – إنها تفكر في زيادة استثماراتها في صندوق إستثماري لتكنولوجيا شبكات العملات الرقمية ، و الذي تديره شركة Andreessen Horowitz مؤسسة الإستثمارات الرأس مالية الأمريكية

و لم يتم الإفصاح عن البنود المالية للإستثمار ، و لكن أحدث دفعة نقدية في صندوق CNK الخاص بشركة Andreessen Horowitz ستضاف إلى مبلغ الـ 3 ملايين دولار ، و التي استثمرتها جامعة ميتشجن في الصندوق في شهر يونيو 2018 ، و يستثمر صندوق CNK الإستثماري في الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية .

و في بيان لها ، أشارت إدارة جامعة ميتشيغان إلى مؤسسة Andreessen Horowitz تعتقد أن العملات الرقمية تعتبر بمثابة مجال هام من الإبتكار و التقدم ، و التي تتطلب المزيد من الإستكشاف ، و الإستثمار .

و قال بيان جامعة ميتشجان :

” أصبحت العملات الرقمية مجالًا مهمًا للإبتكار ، و ريادة الأعمال ، و الذي يستدعي التركيز و الإهتمام المتزايد “.

و يمكنك عزيزي القاريء قراءة المستند الكامل في أسفل المقالة .

و يأتي استثمار جامعة ميشيغان بعد أسبوع واحد من إستثمار إثنين من صناديق التقاعد – المعاشات – التابعة لموظفي الشرطة في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة في صندوق Morgan Creek Digital الإستثماري الجديد و المختص في العملات الرقمية ، و الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليون دولار.

كما ذكر موقع CCN ، ضخت هيئة التقاعد في ولاية فرجينيا ” Virginia retirement system ” ما مجموعه 21 مليون دولار من الإستثمارات في صندوق Morgan Creek Digital الإستثماري الخاص بالعملات الرقمية ، و جاءت مصادر هذه الإستثمارات موزعة على النحو التالي ، أحد عشر مليون دولار من صندوق التقاعد الخاص بضابط الشرطة ، بينما يأتي 10 ملايين دولار من صندوق تقاعد موظفي ولاية فرجينيا ، و هي تمثل نسبة 0.8 في المائة ، و 0.3 في المائة من إجمالي أصول هذه الصناديق ، على التوالي .

سيستخدم صندوق Morgan Creek الإستثماري هذه الأموال في الإستثمار في شركات تقنية البلوكتشين مثل شركات Coinbase – منصة تداول العملات الرقمية و المحفظة الرقمية المشهورة و منصة Bakkt أيضا من بين مشاريع أخرى غيرها ذات الصلة بتقنية البلوكتشين .

إن دخول المؤسسات الإستثمارية إلى مجال العملات الرقمية لا يعتبر شيئا مفاجئًا بالنسبة للسيد مايك نوفوغراتس ، الرئيس التنفيذي لبنك تجار العملات الرقمية Galaxy Digital .

و يذكر أنه في يوم 1 فبراير الجاري ، قال مايك نوفوغراتس أنه يعتقد اعتقادا راسخا أن المؤسسات الإستثمارية سوف يدخلون سوق العملات الرقمية قريبا ، لذلك لا ينبغي أن يشعر المتحمسون للعملات الرقمية بالصدمة حيال إمتداد فترة هبوط سوق البيتكوين و العملات الرقمية لفترة طويلة .

و اعترف مايك نوفوغراتس أن فترة هبوط سوق العملات الرقمية أو ما يعرف إصطلاحا بـ ” Crypto Winter ” قد إستمر لفترة كبيرة و أطول مما كان يتوقع هو ، لكنه في نفس الوقت ” واثق جدًا ” من أن المؤسسات الإستثمارية سوف تضخ الأموال في مجال العملات الرقمية .

و قال الرئيس التنفيذي لبنك تجار العملات الرقمية Galaxy Digital موضحا :

” لا أعتقد أننا سوف نستمر في هذا الإتجاه المعاكس أكثر من بضعة أشهر أخرى ، فدائما تأخذ المؤسسات الإستثمارية وقتا أطول من أجل التحرك ، و لكني واثق جدا أنهم سوف يتحركون و يبثون الكثير من الوقود في محرك مجال العملات الرقمية ، حسنا .. فلنبقى في نفس المسار .”

و لمزيدا من التأكيد على ثقته في صناعة العملات الرقمية ، زاد مايك نوفوغراتس من حصته في بنك Galaxy Digital للعملات الرقمية إلى نسبة 79.3 في المائة بعد الحصول على نسبة 2.7 في المائة إضافية من أسهمه المستحقة مقابل 5.4 مليون دولار ، بعدما كان لديه سابقا حصة قدرها 76.6 في المائة من الشركة .

و بهذه النسبة يكون مايك نوفوغراتس – الشريك السابق في بنك غولدمان ساكس – هو الآن أكبر مساهم في شركة Galaxy Digital ، بحضوره بحصة تبلغ221 مليون سهم .

و على الرغم من إستمرار فترة الهبوط القاسية في سوق العملات الرقمية – Crypto Winter – ، يتوقع الملياردير مايك نوفوغراتس أن سعر البيتكوين سوف يرتفع إلى مستويات قياسية في عام 2019 ، مدفوعًا بقوة زيادة دخول المؤسسات الإستثمارية في سوق العملات الرقمية .

و في الوقت الذي يسارع فيه منتقدي سوق البيتكوين ، و العملات الرقمية إلى الإشارة إلى الركود الحالي في سوق العملات الرقمية كدليل على أن البيتكوين لا قيمة له ، أشار ملياردير البيتكوين نوفوغراتز إلى أن النكسات المبكرة تحدث دائمًا قبل أن تكتسب التكنولوجيا الجديدة قوة تبني سائدة على نطاق واسع و أضاف في سخرية ” الثورات لا تحدث بين عشية ، و ضحاها ”

سوق العملات الرقمية غير مقيد بخروج المتداولين من السوق

و ردد نوفغراتز في حديثه الكلمات الشاعرية لعشاق البيتكوين الآخرين ، مثل السيد أليكس أوهانيان الشريك المؤسس في موقع التواصل الإجتماعي الشهير Reddit .

يقول أليكس أوهانيان – و هو أحد المستثمرين الأوائل في شركة Coinbase – إن المستثمرين في البيتكوين لا ينبغي أن يثبط عزيمتهم بسبب إمتداد فترة هبوط سوق العملات الرقمية ” Crypto Winter ” بشكل قوي لأنه في الواقع يعتبر شيء جيد من أجل صحة صناعة العملات الرقمية على المدى الطويل .

و اضاف مؤسس ريديت أليكس أوهانيان :

” تعتبر فترة هبوط سوق البيتكوين هذه بمثابة أمر رائع بالنسبة لصناعة العملات الرقمية ” .

و يضيف أليكس أوهانيان إنه غير منزعج من فترة هبوط سوق العملات الرقمية الحالية لأنه يعتبر هبوطا مؤقتا ، و إلى جانب ذلك ، أشار مؤسس reddit إلى أن بعضا من أذكى الأشخاص الذين يعرفهم هو يعملون على بناء صناعة العملات الرقمية .

و يضيف :

“نعم ، يتم تخفيض سعر البيتكوين ، لقد فر المضاربون ، و هذا رائع ، لأن الناس الذين يقومون حاليا على بناء العملات الرقمية هم المؤمنون الحقيقيون بهذه الصناعة .

” بعض من أذكى الناس الذين أعرفهم في مجال التكنولوجيا هم من يبنون شركات تعمل على بناء شبكات البلوكتشين ، نعم لقد ذهب الضجيج ، و قلّت الحماسة ، و لكن هذا يعتبر أمر جيد بالنسبة لنا جميعًا ممن كانوا في هذه الصناعة [ من البداية ]. “

و يمكنك الإطلاع على مستند إستثمار جامعة ميتشجن بالكامل عبر المستعرض التالي :



و الآن عزيزي القاريء ماذا ترى في دخول المؤسسات الإستثمارية في العملات الرقمية ، و ما هي توقعاتك لسعر البيتكوين في نهاية عام 2019 ؟ ، شاركنا رأيك و دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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