قائمة بأهم شركاء شركة الريبل ومستخدمي عملة الريبل الرقمية (XRP)

تعرف عملة الريبل أنها عملة سريعة ومنخفضة الرسوم مصممة للتحويلات الدولية, ولكن هل عملة الريبل الرقمية (XRP) هي وسيلة تحويل الأموال بين الدول الآن؟

من المبكر جداً معرفة ما إذا كانت شركة الريبل (XRP) قادرة على إستبدال نظام “سويفت” SWIFT. ومع ذلك، فإن عملة الريبل الرقمية (XRP) تحقق المزيد والمزيد من النمو مؤخرًا: حيث يختبرها عدد متزايد من الشركات رفيعة المستوى – والبعض ملتزم تمامًا باستخدامها في خدمات الدفع الخاصة بهم.

هذا أمر مهم لأنه كان هناك بعض الارتباك حول من بالضبط، يستخدم أو حتى اختبر عملة (XRP).. حيث أن شركة الريبل كانت غامضة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتأكيد من يستخدم xRapid، وهو منتج خاص بالريبل يستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP) بشكل حصري. أو المنتجات الأخرى للشركة مثل (xCurrent و xVia).

في الشهر الماضي، في مقابلة مع “فورتشن” قال الرئيس التنفيذي للريبل “براد غارلينغهاوس” : “منذ عدة أشهر مضت، كانت وسائل الإعلام تقول لا أحد سيستخدم الريبل (XRP)، الأمر الذي جعل عناوين الأخبار متشائمة. اليوم، لا يمكنك أن تقول ذلك لأن الناس بدأوا في استخدام خدمة xRapid لأنه أفضل وأسرع وأرخص.”

يثق “غارلينغهاوس” في أن البنوك ستبدأ في استخدام خدمة xRapid من الريبل بحلول نهاية عام 2019. وحتى الآن، الشركات الوحيدة التي تستخدمها هي شركات صغيرة تقدم خدمات التحويلات الدولية وبنك واحد.

ولكن مع مقدار الضجة الإعلامية التي يتم طرحها حول عملة الريبل الرقمية (XRP)، قد يكون من الصعب معرفة الخدمات التي تحتاج إلى عملة الريبل الرقمية (XRP) لتشغيلها.

فيما يلي قائمة كاملة بشراكات الريبل التي تستخدم أو تختبر عملة الريبل الرقمية (XRP) مع نظام xRapid:

مقرها في الولايات المتحدة والمكسيك، Cuallix هي مؤسسة خدمات مالية تقدم حلول معالجة الائتمان والمدفوعات. وتقدم المؤسسة قروض الائتمان وتأمين السيارات والأهم من ذلك، معالجة المدفوعات الدولية. وتعد المؤسسة أيضًا عضواً في نظام سويفت (SWIFT).

لماذا يجب عليك أن لا تعتمد على التداول الآلي (بوت للتداول) في عالم العملات الرقمية؟

منذ إطلاق xRapid في أكتوبر 2018، كانت شركة Cuallix واحدة من أوائل الشركات التي تستخدمها، بعد أن كانت واحدة من شركاء الريبل منذ فترة طويلة. انضمت إلى شبكة الريبل (RippleNet) في أكتوبر 2017 وكانت تختبر نظام xRapid قبل أن يصبح متاحاً تجاريًا في عام 2018. في مؤتمر “Ripple’s Swell” في سان فرانسيسكو، قال المسؤول في الشركة Nicolas Palacios أن استخدام xRapid كان أسرع وأكثر شفافية.

نوع التعاون: استخدام عملة الريبل الرقمية XRP

“Mercury FX” هو مشروع لتحويل الأموال يستهدف الشركات أو العملاء أصحاب الثروات الكبيرة. يستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP) لإرسال دفعات من وإلى المكسيك، ويستعد لإطلاق خدمة مدفوعات مع الفلبين في الأسابيع القليلة المقبلة.

حققت “Mercury FX” مؤخراً أكبر دفعة لها بعد عبر شبكة الريبل (RippleNet) حيث أرسلت 3,521.67 جنيه إسترليني (4,552 دولار) من المملكة المتحدة البريطانية إلى المكسيك. وفي حديثه في حدث “Ripple Regionals 2019” الذي اقيم في لندن، قال “أليستر كونستانس” الرئيس التنفيذي لشركة Mercury FX أن خدمة xRapid كانت أكثر تطوراً مقارنة بنظام سويفت، وذلك من خلال كونها أسرع وأرخص. إنه أحد شركاء الريبل الرئيسيين.

نوع التعاون: استخدام عملة الريبل الرقمية XRP

شركة “Catalyst Corporate” ومقرها تكساس هي مؤسسة مالية تستخدمها أكثر من 1400 نقابة ائتمانية في الولايات المتحدة. وهي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الدولية، لهذه الاتحادات الائتمانية ومن المقرر أن تقدم خدمة جديدة تسمى “Currentz” والتي ستستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP)..

وقد دخلت في شراكة مع شركة الريبل في عام 2018 وستركز أيضًا على قناة المدفوعات في المكسيك. في مؤتمر “Swell” انتقد “براد غاني” نائب الرئيس الأول، الطرق الحالية لتقديم المدفوعات الدولية لكونها مرهقة للغاية.

كل ما يجب أن تعرفه حول ايردروب وتوزيع عملات BTT الرقمية لمالكي الترون (TRX)

نوع التعاون: استخدام عملة الريبل الرقمية XRP

“IDT” هي شركة اتصالات لها نشاط تجاري دولي لتحويل الأموال وتحويل الأموال يسمى BOSS Revolution. ويستخدم بالفعل العملات الرقمية لمبادلة العملات. وقعت IDT مع الريبل في نفس وقت توقيع شراكة “Mercury FX” معه في يناير 2018 وذلك لتجربة خدمة xRapid لتسوية المعاملات.

منذ ذلك الحين، قال “ألفريدو أوهاجان” نائب الرئيس الأول، إن تجربة خدمة xRapid التي استمرت 30 يومًا تخطّت توقعات الشركة، وأنها ستطلق منتجًا جديدًا يستخدم عملة الريبل الرقمية XRP قريبًا. (كما أنها مدرجة في نشرة الريبل على خدمة xRapid كشريك).

نوع التعاون: استخدام عملة الريبل الرقمية XRP

يركز بنك “Euro Exim” في لندن على تمويل التجارة العالمية وقد عمل مع “سويفت” SWIFT لمدة 20 عامًا. وهو أول بنك يقوم بتطبيق نظام XRapid بالكامل.

“يبدو أن المدفوعات العالمية ستكون بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 ولكن لا تزال تعوقها الرسوم المرتفعة وأفضل تحديد للسعر ومخاطر الغش والسرعة والتنظيم والعلاقات المصرفية المتعددة وتأثير التدفق النقدي” طبقًا لكلام رئيس قسم الامتثال والعمليات “جراهام وأخبر برايت” لتمويل التجارة العالمية أن “تكنولوجيا البلوكشين تسعى لحل هذه المشكلات وتقديمها مرة أخرى لكفاءة التكلفة والسرعة وعدم ثبات كل معاملة”.

نوع التعاون: استخدام عملة الريبل الرقمية XRP

مقالات ذات صلة

SendFriend هي خدمة مدفوعات لإرسال الأموال إلى الفلبين. وقد أبرمت شراكة مع شركة الريبل في نوفمبر 2018 وأعلنت مؤخرًا أنها ستنطلق مع خدمة xRapid في الربع الأول من عام 2019. وقال “ديفيد لايتون” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، في مدونة الشركة “من خلال شراكتنا، نقدم لعملائنا الجيل التالي، البلوكشين الذي يسعى إلى حل الدفع الذي يستفيد من عملة الريبل الرقمية XRP لمعالجة العديد من مشاكل الكفاءة في التحويلات الحالية. بالنسبة لهم، هذا يعني دفعات أرخص وأسرع”.

نوع التعاون: من المتوقع أن يتم استخدام عملة الريبل الرقمية XRP في الربع الأول من عام 2019

SBI Holdings هي شركة خدمات مالية يابانية ومقرها “طوكيو” والتي أطلقت منصة تدعم عملات مثل البيتكوين و الايثيريوم و الريبل. وتخطط الشركة للتعاون مع خدمة الريبل (xRapid) بحيث يمكن لمقدمي المدفوعات استخدام منصة تداول العملات الرقمية الخاصة بهم عند تداول الريبل مقابل العملة النقدية والعكس. وقد قامت SBI Holdings أيضًا بإنشاء تطبيق للمدفوعات عبر الحدود، يُسمى “MoneyTap” والذي يستخدم “xCurrent” وهو أحد حلول الريبل التي لا تستخدم عملة الريبل الرقمية XRP.

في اليابان، عقدت شركة “إس بي آي هولدينجز” شراكة مع “R3″، وهي مجموعة شركات “بلوكشين” تستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP) في أحد منتجاتها الرئيسية، المعروفة باسم “كوردا”. وأشاد رئيس شركة “إس بي آي هولدينغز” يوشيتاكا كيتو، بشراكة “R3” الأخيرة مع منافس “ريفت” (SWIFT) التابع لشركة “الريبل”، وقال إنه من المرجح أن تزيد القيمة السوقية لعملة الريبل عن القيمة السوقية للبيتكوين.

نوع التعاون: اختبار عملة الريبل الرقمية XRP

توفر MoneyGram خدمة تحويل الأموال العالمية للأشخاص الذين لديهم بنوك وأولئك الذين لا يتعاملون مع البنوك. أعلنت عن شراكتها مع الريبل في بداية عام 2018 مع نيتها التجريبية باستخدام عملة الريبل الرقمية (XRP) و XVia الخاصة بالريبل. وقد أكدت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 أنها لا تزال تختبر نظام xRapid.

لهذه الأسباب ارتفعت قيمة عملة BNB الرقمية بأكثر من 75 في المئة

نوع التعاون: اختبار عملة الريبل الرقمية XRP

“كامبريدج اف اكس” عبارة عن مزود للدفع الدولي, تأسست في كندا وتهدف إلى التعامل مع الشركات. لديها أكثر من 13,000 عميل، وتعمل في 140 دولة وتستخدم حاليًا نظام “سويفت” SWIFT لمساعدتها في إجراء التحويلات الدولية. حيث أنها تحرك 20 مليار دولار حول العالم سنوياً وتركز بشكل خاص على الأسواق الناشئة.

عقدت كامبردج شراكة مع الريبل في مارس 2018، لتجربة xRapid. وقال “مارك فراي” رئيس العمليات، في يوليو عام 2018، إن نظام سويفت “SWIFT” لا يتكيف بسرعة كافية وربما يكون البلوكشين هو الحل.

نوع التعاون: اختبار عملة الريبل الرقمية XRP

على غرار “موني جرام” يعتبر ويسترن يونيون (Western-Union) نشاطًا تجاريًا يهدف إلى تقديم خدمة الحوالات الدولية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة. في عام 2017، نقل أكثر من 300 مليار دولار حول العالم في أكثر من 200 دولة.

وبدأت تجربتها بخدمة xRapid في فبراير 2018. ومع ذلك، ادعى الرئيس التنفيذي للشركة “حيكميت إرسيك” أن اختبارات xRapid لم تحقق أي تغييرات ملحوظة في التكاليف. ورد مسؤول تنفيذي في شركة الريبل بالإشارة إلى أنه تم اختبار 10 عمليات فقط.

وقالت المديرة العامة لآسيا والمحيط الهادئ، “مولي شيا” في الآونة الأخيرة، إنها لا تزال تجرب بعض اختبارات التسوية مع الريبل، لكنها لم تؤكد ما إذا كان هذا هو xRapid. وقد استثمرت “ويسترن يونيون” أيضًا في “Digital Currency Group” وهي شركة تجارية مؤسّسة تعتمد على العملة المتداولة، والتي لديها العديد من استثماراتها الخاصة في صناعة البلوكشين.

لماذا يجب عليك أن تستمر في سوق الكريبتو والعملات الرقمية في عام 2019؟

نوع التعاون: اختبار عملة الريبل الرقمية XRP

Viamericas عبارة خدمة لإرسال الأموال في ولاية ماريلاند، الولايات المتحدة التي تعمل في 29 بلدا، بما في ذلك المكسيك وأمريكا الجنوبية. وقال “بول دواير” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي “من الواضح أن خدمة XRapid يمكن أن تخفض تكاليف السيولة مع زيادة سرعة الدفع والشفافية بطريقة تسهل ضوابط الامتثال الصارمة”، مضيفًا أن الشركة تتطلع إلى استكشاف الخطوات التالية مع شركة الريبل.

وفي نشرة الريبل لخدمة XRapid تم إدراج “Viamericas” باعتبارها واحدة من أربعة شركاء تقوم باستخدام “xRapid” ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أن هذا كان أكثر من برنامج تجريبي.

نوع التعاون: اختبار عملة الريبل الرقمية XRP

Transpaygo

تركز شركة Transpaygo الناشئة في النمسا على عمليات تحويل الأموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME). تعمل في أكثر من 140 دولة ولديها 42,000 عميل وتقوم بإجراء 7,800 معاملة في الشهر. وهي تخطط للبدء في استخدام xRapid وقالت إنها ستستخدم تقنية الريبل للمدفوعات الدولية في المكسيك والفلبين.

نوع التعاون: اختبار عملة الريبل الرقمية XRP

الخلاصة

حتى الآن، فإن الشركات التي تستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP) في نمو. بالإضافة إلى ذلك، العديد من الأنشطة التجارية لديها الكثير من مشكلات الامتثال التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام العملات الرقمية، خاصة وأنها يمكن أن تكون متقلبة إلى حد كبير. ولكن لا يمكن حتى الآن المطالبة بأعتبارها وسيلة السيولة الأساسية أو المعيار القياسي للمدفوعات.