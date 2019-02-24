بيتكوين تحوم تحت ٤٠٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة تحركاتٍ مختلطة

تام شمس - الأحد 24 فبراير 2019 04:10 صباحاً - السبت ٢٣ فبراير - أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل تحركات مختلطة خلال اليوم اعتبارًا من وقت النشر. تحوم بيتكوين (BTC) تحت علامة ٤٠٠٠ دولار مرة أخرى، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت النشر، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ٠,٢٦٪ خلال اليوم، ليتم تداولها عند ٣٩٧٦ دولارًا بعد ارتفاع قصير في منتصف اليوم عند ٤٠٠٥ دولارات، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي يقل بأكثر من ٨ بالمئة من ٣٦٤٣ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تحتفظ إيثريوم (ETH) بمركزها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تقارب ١٥,٦ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، قيمة سوقية تبلغ حوالي ١٣,٣ مليار دولار.

وقد ارتفعت إيثريوم بنسبة تزيد قليلا عن ١٠٪ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفي الوقت النشر، يتم تداول إيثريوم عند حوالي ١٤٨ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم بنفس السعر وسجلت أدنى سعر خلال اليوم في منتصف النهار بحوالي دولار واحد. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم ارتفاع قيمتها بنسبة ١٧٪ تقريبًا من ١٢٣ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به العملة هذا الأسبوع.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد فقدت ريبل ٠,٣٣٪ خلال ٢٤ ساعة حتى وقت النشر ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٣٢ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٦٪ تقريبًا من ٠,٣٠٢ دولار، وهو السعر الذي بدأت عنده ريبل الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات التي تختبر أهم حركة سعرية هي "ميكر (MKR)"، التي ارتفعت بأكثر من ٦ في المئة، ونيم (XEM)، مرتفعةً أكثر من ٥ في المئة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، قال نائب رئيس قسم بلوكتشين والعملات الرقمية لشركة آي بي إم، جيس لند، إنه يتوقع أن يصل سعر بيتكوين إلى مليون دولار في نهاية المطاف.

ومن ناحية أخرى، زعم أحد مؤسسي ريديت ومناصر العملات المشفرة المعروف أليكسيس أوهانيان أن ضجة العملات المشفرة قد خفتت هذا الأسبوع، مفسحةً المجال للمؤيدين الحقيقيين.