كيف تقرأ أوامر طلبات البيع والشراء في منصات تداول العملات الرقمية؟

يتم دائمًا عرض العلاقة الديناميكية بين المشترين والبائعين في شيء يسمى “دفتر الطلبات” وتعمل الأداة على خلق قائمة في الوقت الفعلي من الطلبات والعروض لـ عملة رقمية معينة، ويتم ترتيب طلبات مصالح المشترين والبائعين بناءًا على ذلك مما يوفر نافذة للعرض والطلب.

ولكن بينما تخدم جميع كتب الأوامر نفس الغرض إلا أن مظهرها قد يختلف قليلاً بين منصات التداول المختلفة. ومع ذلك، يتم بناؤها جميعًا باستخدام نفس المميزات والوظائف.

فيما يلي أمثلة من المنصات التالية: Coinbase Pro و Binance و Bitfinex و Kraken:

لتصبح قراءة طلبات الأوامر أمرًا مريحًا، من الضروري فهم أربعة مفاهيم أساسية: العرض، الطلب، الكمية والسعر. يتم عرض هذه المعلومات على جانبين من دفتر الطلبات المعروف باسم جانب الشراء وجانب البيع.

لتفسير ذلك، سنستخدم طلب بيتكوين/دولار (BTC / USD) من أحد أكبر منصات التداول في العالم، منصة Bitfinex.

الكمية والسعر

على الرغم من أن الجانبين يعرضان معلومات متضاربة، فإن مفاهيم الكمية (المشار إليها أيضًا بالحجم) والسعر ذات صلة بكل منهما. ببساطة، يعرض المبلغ والسعر لكل طلب إجمالي وحدات العملة المرادفة التي تتطلع إلى أن يتم التداول فيها وبأي سعر يتم تقييم كل وحدة.

في المثال أدناه، يوجد أمر شراء مفتوح لكمية (حجم) 20,24 بسعر 8218.50 دولار.

وهذا يعني أن الشخص الذي فتح هذا الطلب يود شراء “20.24” وحدة من البيتكوين بسعر 8218.50 دولار لكل وحدة.

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في دفتر أوامر منصة Bitfinex، سترى أيضًا المصطلحين “العدد” و “الإجمالي”.

يشير العدد (count) إلى عدد الطلبات المجمعة على مستوى السعر هذا لإنشاء المبلغ، في حين أن الإجمالي (total) هو عبارة عن إجمالي كلي للمبالغ المجمعة.

يمثل جانب الشراء جميع طلبات الشراء المفتوحة دون آخر سعر تداول.

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يُعرف هذا العرض من المشتري بأنه “العرض”. إنه يُعبّر عن اهتمام المتداول بفاعلية، مشيراً إلى شيء من هذا القبيل: “أسعى للحصول على وحدات X التي تملكها بسعر محدد على أمل شرائها”.

بمجرد مطابقة العرض مع أمر بيع مناسب، يمكن تنفيذ عملية التداول.

عندما يكون هناك وفرة من أوامر الشراء (الطلب) عند مستوى سعر محدد، يتم تكوين شيء يعرف باسم “جدار الشراء” أو “buy wall“.

“جدار الشراء” والمترجم من كلمة “Buy walls” له تأثير على سعر العملة لأنه إذا كان الطلب الكبير لا يمكن ملؤه، لا يمكن لأي منهما شراء طلبات بسعر أقل. لن يكون السعر قادراً على الهبوط أكثر لأن الأوامر تحت الجدار لا يمكن تنفيذها حتى يتم تنفيذ الطلب الكبير – وهذا بدوره يساعد الجدار على العمل كمستوى دعم قصير الأجل.

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في المثال أعلاه، يمكننا أن نرى طلبًا كبيرًا يصل إلى 500.2 وحدة بيتكوين (BTC) في انتظار أن يتم ملؤه بعرض سعر 6،263 دولارًا.

نظرًا لأن الطلب كبير إلى حد كبير (ارتفاع الطلب) مقارنة بما يتم تقديمه (انخفاض العرض)، فلا يمكن ملء الطلبات عند عرض سعر أدنى حتى يتم استيفاء هذا الطلب – إنشاء جدار شراء.

في هذه الحالة، يساعد جدار الشراء ذو مستوى سعر 6،263 دولار من عمل البيتكوين كدعم قصير الأجل.

وعلى العكس، يحتوي جانب البيع على جميع أوامر البيع المفتوحة فوق آخر سعر تداول.

ويعرف هذا السعر باسم “الطلب”. ويعني “أطلب من شخص ما شراء وحدات X التي أملكها بسعر معين”.

يتشكل عكس جدار الشراء عندما يكون هناك وفرة من أوامر البيع (العرض) عند مستوى سعر محدد، والمعروف باسم جدار البيع. إذا كان هناك أمر بيع كبير للغاية من غير المرجح أن يتم ملؤه بسبب نقص الطلب عند مستوى السعر المحدد، عندئذ لا يمكن تنفيذ أوامر البيع بسعر أعلى – مما يجعل مستوى سعر الحائط مقاومة على المدى القصير.

الاستنتاج

في نهاية الأمر، يعطي كتاب الأوامر للمتداولين فرصة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة على أساس الاهتمام بالشراء والبيع لعملة رقمية معينة.

بشكل جوهري، تقدم وجهة نظر “وراء الكواليس” إلى العرض والطلب الحي الذي قد يكشف عن اختلالات النظام، والتلاعب في السوق ومناطق الدعم / المقاومة – وكلها يمكن استخدامها لميزة المتداول المحنك.