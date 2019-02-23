قائمة بأفضل العملات الرقمية البديلة للعملات التقليدية والنقدية

منذ أن احتلت عملة البيتكوين العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم خلال الارتفاع الشهير في عام 2017، كانت هناك تكهنات منتشرة بين الاقتصاديين والمتحمسين للتكنولوجيا ووسائل الإعلام حول ما إذا كان الكريبتو يمتلك مستقبلاً قابلاً للتطبيق باعتباره نموذجًا أساسيًا للعملة.

إن طبيعة عمل العملات الرقمية نفسها تعني أنه من غير المرجح أن يتم اعتبارها بنفس الطريقة التي تعمل بها العملات التقليدية و النقدية، ولكن هذا لا يعني أنها مرغوبة بشكل أقل كأصل. كانت هناك عناوين لا تحصى تثير الاهتمام حول الأشخاص الذين يبيعون منازلهم مقابل عملة البيتكوين (BTC) أو المقاهي التي تقبل عملة اللايت كوين (Litecoin) كشكل من أشكال الدفع، ولكن ما هي الحقيقة؟

في الواقع، هناك ثلاث عملات يتنافسون على استبدال العملات التقليدية والنقدية؛ عملة البيتكوين (BTC) وعملة داش (DASH) و عملة اللايت كوين (LTC). ولكن أي من هذه العملات الرقمية مفيدة في الوقت الحالي والأقرب لإستبدال العملات التقليدية والنقدية، وليس مجرد أداة استثمارية؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك.

بيتكوين

قد تكون تعتقد أن البيتكوين هو المثال الأمثل لاستبدال العملات النقدية، وذلك بفضل كونها العملة المشفرة الأكثر شهرة، لكن هذا ليس بالضرورة هو الحال. إن الوعي العام بوجود البيتكوين محدود أكثر مما يظن معظم الناس، حيث أظهر استبيان “لوتولاند” في هذه المسألة أن 1 من كل 5 أشخاص لا يدركون ذلك على الإطلاق.

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لذلك، هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها. من حيث الأعداد النقية، فإن البيتكوين تمتلك بالفعل أكبر عدد من البائعين الرئيسيين الذين يقبلونها كشكل من أشكال الدفع. تقبل شركات مثل “Shopify” و “Microsoft” و “Mozilla” عملة البيتكوين الرقمية (BTC) كوسيلة للدفع، مع تعهد الشركات الأخرى بأن تفعل الشيء نفسه في المستقبل.

داش

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لمجرد أن بعض الأسماء الكبيرة وافقت على قبول بيتكوين كجزء من عملية التمثيل النسبي للعلاقات العامة، فإنها لا تجعلها أفضل عملة لاستخدامها كأموال. العملة الإلكترونية داش هي عملة منافسة رئيسية أخرى جزئيا لأنها واحدة من أكثر العملات استقرارا من حيث تقلبات الأسعار، في حين أن العملة الكاملة لا تزال في متناول المستهلك العادي.

العملة أيضا تبذل جهدا أكثر تضافرا من بيتكوين لتؤخذ على محمل الجد كعملة. تدخل الشركة حاليًا عددًا كبيرًا من الشراكات مع الشركات مثل BitCart و CryptoWoo و CryptoBuyer للسماح للناس باستخدام عملة “داش” كشكل من أشكال الدفع اليومي على مواقع مثل Amazon و Booking.com عبر آلية تبادل فوري.

لايت كوين

وفقاً لأحدث تصنيفات “Virtual Coin Squad” فإن عملة “لايت كوين” هي أقرب منافس لعملة البيتكوين من حيث عدد الشركات الكبرى وتجار التجزئة الذين يقبلونها كدفع، مع قبول 25 منهم (غالباً إلى جانب البيتكوين). هناك أيضا العديد من تجار التجزئة مثل “MazewFit” للملابس الرياضية وشركة مستحضرات التجميل “Shiny Leaf” التي تقبل حصرا عملة اللايت كوين (LTC).

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علاوة على ذلك، أدت شعبية عملة اللايت كوين الصاعدة والفوائد الأخيرة على عملة البيتكوين إلى قيام العديد من الخبراء التقنيين بالإشارة إليها على أنها “الأموال النقدية ستذهب إلى ذهب البيتكوين” وهذا يعني أنه في حين أن البيتكوين قد يكون له الكثير من المال إلا أن خصائص عملة اللايت كوين تجعلها أكثر فائدة كشكل من أشكال المال في المستقبل القريب.

في الختام، فإن التقييم الأكثر دقة للوضع الحالي هو أن البيتكوين هو أكثر العملات المشفرة شيوعًا في الوقت الحالي. على المستخدمين الجادين للعملات الإلكترونية، مع ذلك، أن يفكروا في استخدام عملة اللايت كوين (Litecoin) حيث يبدو أنها ستتجاوز البيتكوين في المستقبل القريب.