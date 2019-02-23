بيتكوين بمليون دولار! اقرأ المزيد حول نظرة مدير الشركة العملاقة IBM

كشف جيسي لوند نائب رئيس الشركة العملاقة IBM المختصة في الحلول التقنية والتي تعمل على بلوكتشين و العملات الرقمية عن توقعه المفاجئ لسعر بيتكوين على المدى الطويل ، ووضع هدف سعري بعيد الأجل قيمته مليون دولار.

كشف لوند عن هدفه الطويل الأمد للبيتكوين ، في مقابلة له ضمن مؤتمر فكري حديث. وأشار الموظف الإداري لشركة IBM إلى أنه كلما ارتفع سعر أحد العملات الرقمية ، زادت فائدتها. لكنه يعتقد أن الناس يجب أن يركزوا بشكل أقل على الأسعار المتحركة للعملات الرقمية و يركزوا أكثر على فائدتها. وقال:

“إذا كان سعر البيتكوين أعلى ، سيكون هناك المزيد من السيولة على الشبكة ، وقد يكون لدينا مناقشة مختلفة مع البنوك حينها “.

وأضاف أن المضاربين يؤذون قيمة العملات الرقمية لأنهم يفكرون فيها بشكل خاطئ.

يرى لوند أن سعر بيتكوين سيرتفع بأكثر من 1000 دولار قبل نهاية عام 2019.

في وقت لاحق في المقابلة ، أدلى لوند بملاحظة مذهلة حول مستقبل العملات الرقمية.

وبحلول ليلة رأس السنة الجديدة ، يتوقع لوند أن يكون سعر البيتكوين 5000 دولار. ومع ذلك ، فإن نظرته على المدى الطويل مختلفة كثيراً.

“لدي نظرة طويلة الأجل. ويرجع ذلك إلى النقاش حول فائدة الشبكة عند سعر أعلى. أرى بيتكوين بمليون دولار في يوم من الأيام. يعجبني هذا الرقم لأنه إذا كانت بيتكوين بمليون دولار ، فستكون قيمة الساتوشي مساوية لعملة الولايات المتحدة (1 دولار). وهذا يعني أن هناك أكثر من 20 تريليون دولار من السيولة ستكون في هذه الشبكة. فكر بالسيولة التي تبلغ قيمتها 20 تريليون دولار وكيف أن ذلك يغير بعض الأشياء مثل مدفوعات الشركات!.”

يرى لوند أنه عندما يصبح سعر بيتكوين عالياً بما فيه الكفاية ، فإن البنوك الجادة ستأخذ المزيد من الإهتمام. وعندما يحدث هذا ، تزداد فائدة التوكن عند عرض القيمة الأساسية – مع عمليات نقل القيمة الأقل تكلفة. تعمل كل من IBM و R3 Corda بجد على إيجاد حلول لمعالجة المدفوعات عبر الحدود بإستخدام أصول رقمية متعددة.

لا يحدث كل يوم أن يتنبأ شخص من عالم التكنولوجيا القديم بهذا السعر المرتفع لبيتكوين. في حين ، قد يكون الرقم 5000 $ قابلاً للنقاش من هنا ، حيث أن المضاربين يقومون بأي شيء ممكن.

أطلقت شركة IBM مؤخراً منتجها “World Wire” ، الذي يعتمد جزئياً على العملة الرقمية المشهورة Stellar. وأوضح لوند أن Stellar مفيدة جداً للمدفوعات عبر الحدود ، على الرغم من سقفها السوقي الأصغر.

“لا يوجد سبب تقني أو عوائق فنية تمنع المال من التدفق بنفس الطريقة [كمعلومات]. إن المعمارية الخاصة بـمنتج World Wire هي في الواقع شبكة الدفع عبر الحدود ، وسحرها يكمن في القدرة على إرسال تعليمات مع المدفوعات ، “مرحبًا ، أرسل إليك شيئًا ، استعد. “وعلى الطرف الآخر ، يتم التأكد من أن الشخص الذي ترسل إليه ليس ممثلاً سيء”. “أصبح نقل القيمة ممكناً بواسطة الأدوات الرقمية وأدوات التسوية التي يكون Stellar Lumens واحداً منها. لذلك نرى أن Stellar أداة للتسوية قابلة للتطبيق في هذا النظام البيئي للمدفوعات عبر الحدود “.

ويعتقد لوند أن مجموعة متنوعة من الأصول يجب أن تكون متاحة عند إنشاء عمليات التسوية عبر الحدود. حيث لا تسمح معظم بروتوكولات بلوكتشين خارج منصات العقود الذكية بنقل عدة أصول. وفي جوهرها IBM World Wire هي بديل لـ R3’s Corda طبقة التسوية والتي هي جزء من Ripple.

المصدر : ccn.com

اقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .