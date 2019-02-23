شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain ففي 2019 لابد على الجميع بدون إستثناء ان يعرف و يفهم ما هي تكنولوجيا البلوكشين Blockchain او بالدرجة الحرفية سلسلة الكتل. لأنه من المهم ان تتعرفو على تكنلوجيا المستقبل، على التكنلوجيا التي يمكن او تكون هي أساس كل المشاريع الرقمية و المشفرة، و كل المشاريع المالية، و الإقتصادية و الإجتماعية …. بحثنا كثيرا في المحتوى العربي عن شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain، اي شرح يفهمه حتى الذي لا يعرف شيئا في التقنية و التكنولوجيا ولم نجد اي محتوى يقدم لنا تنوير كامل للبلوكشين، و قررنا نحن على كريبتو عرب الموقع الاول عربيا الذي سيقدم لكم كل جديد و كل معلومة و كل شيئ تحتاج أن تعرفه على العملات الرقمية و البلوكشين و البيتكوين و العملات البديلة و الرموز المميزة و ICO …. إذا ما هي البلوكشين بدون تعقيد !

شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain

هذا الموضوع هو الأول في سلسلة “شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain”، حيث سنقدم للقارئ مقدمة غير تقنية لما هي البلوكشين. هذا الموضوع هو ببساطة حول الإتفاق او Agreement، الذي قد يبدو لكم انه لا علاقة له لنا بموضوعنا، ولكن هو أساس مهم من أجل فهم قوة البلوكشين.

الاتفاق شيئ يفرحنا. سواء كان الاتفاق على أفضل فريق كرة القدم، ما هي أذواق الجبن الجيدة أو المرشح السياسي الذي سيجعل بلدننا عظيمة. و إذا نظرنا بتمعن، سنجد أنواع مختلفة من الاتفاقات الموجودة في كل مكان. انها ليست فقط الاتفاقات الصريحة في المحادثاث و الموضوعات بيننا. و إنما ايضا يمكننا ان نتفق حتى على كلماتنا، على أسلوبنا في الكلام، و على ما ننطق به من كلمات ….

تختلف أنواع الاتفاقات بدرجات متفاوتة من النتائج الاجتماعية. بعض الموضوعات غير مهم ان توصلنا لإتفاق عليها ام لا. على سبيل المثال، ليس من المهم جدا أن تتفق مع صديقك عن أفضل اذواق الجبن. في هذه الحالة، يمكنك ان تتفق او لا على إقتراحه، وتذهب بعيدا و تتناول الجبن الذي تريده انت. أشياء أخرى اقل اهمية، مثلا زوجين او شريكين، الزوج إقترح ان يشتري نوع واحد من الجبن ولكن الزوجة ارادت جبن أخر غير الذي إختاره الزوج، ولكن هذا الاخير اصر على قراره هنا على الطرفين الوصول الى إتفاق موحد من خلال الحجج على اي الجبن سيشترون، حتى و إن كان الإتفاق مهم للطرفن، يبقى للمجتمع ليس ذا اهمية. لكم من جهة اخرى للمجتمع لإتفاقات اخرى أكثر أهمة حتى يستمر. أحد هذه الأمور هو الاتفاق على اللغة ومعنى الكلمات….

ولكي تستمر المجتمعات لعصور طويلة و كبيرة، يلزم التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن بعض المواضيع الأكثر أهمية. ومكان واضح لإنشاء الاتفاق على قواعد المجتمع، والمعروفة أيضا باسم القوانين.

الموافقة على الاتفاقاتات

قد يكون أحد هذه القوانين هو السماح للأشخاص بالدخول في اتفاقات ملزمة مع بعضهم البعض. ويحدد الاتفاق ما يمكن لأعضاء المجتمع عقد اتفاقات بشأنه، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها إذا لم يتم الموافقة على الاتفاق. في الأساس، هو اتفاق مجتمعي حول كيفية التعامل مع الاتفاقات بين المشاركين في المجتمع.

هذا الاتفاق موجود في معظم المجتمعات الحديثة، لكنه لا يخلو من القيود. ولا يستطيع الناس الدخول في أي اتفاق ملزم يرغبون فيه. فمثلا الحد الأدنى للأجور هو مثلا يعتبر أحد هذه القيود إذ لا يسمح لك بالموافقة على العمل مقابل أجر بالساعة يقل عن الحد الأدنى المتفق عليه في المجتمع ككل.

ويعرف الاتفاق المتعلق بالاتفاقات بقانون العقود. وتتمتع المجتمعات الحديثة بسلطة مركزية لتوثيق وتحديث و تنفيذ قانون العقود. إذا كان هناك نزاع حول اتفاق، يمكنك أن تأخذ هذه الاتفاقية او العقد إلى الحكومة، الذي بدوره يختار ما يجب القيام به حول النزاع (وهذا هو المعروف أيضا باسم الذهاب إلى المحكمة).

الملكية الخاصة

ثمة موضوع آخر مهم جدا يجب على المجتمع التوصل للإتفاق بشأنه و هو ما إذا كان بإمكان الناس امتلاك الأشياء. هذا قد يبدو وكأنه لا يستحق عناء التفكير، ولكن يجب التفكير فيه في مجتمعات الهيبي او المجتمعات العرفية على سبيل المثال!

بمجرد الانتهاء من إنشاء الاتفاق على أن الأفراد يمكن أن تملك الأشياء، فإن الخطوة التالية هي التأكد من أن هناك اتفاق حول من يملك هذه الأشياء. بالنسبة لبعض الأشياء، مثل الممتلكات الشخصية التي أرتديها، الأمر واضح جدا. فمثلا إن كنت تملك اشياء بسيطة و فقدتها يوما، فهي لن تاثر عليك، ولكن إن فقت شيئا ذا قيمة متوسطة فالأمر سيأثر عليك في الاول ولكن ستنسى مع الوقت، حتى و إن كان سبب فقدانها السرقة، او اخذها شخص منك بدون إرادتك.

لكن هناك أشياء كبيرة. الأشياء التي تؤثر حقا عليك إذا فقدتها. مثال على شيء كبير هو الشقة التي تملكها. ففقدان هذه الشقة ستجعل حياتك تتغير. فمثلا ماذا لو كان يمكن لأي شخص ان يسرق شقتك او منزلك او سيارتك كما تسرق محفظتك، هنا المجتمع سيصبح في فوضى و لن تسير الامور كما يتمناها الجميع، و سيصبح المجتمع فقط مشغول بحماية ممتلكاتك طيلة الوقت.و هكذا لن تسير عجلة المجتمع. لذلك، بالنسبة للأشياء الكبيرة، من المهم أن يوافق المجتمع على من يملك هذا و من يملك هذا.

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فما الذي يمنع شخص آخر من التسلل إلى شقتي و ينسبها لنفسه و يدعي انها ملكه، بينما انا مشغول بامور اخرى في المدينة؟

دعونا نبدأ الإجابة على هذا السؤال من خلال تخيل كيف يتم حل هذه المشكلة في قبيلة صغيرة. في هذه الحالة، فإن حل المشكلة بسيط جدا. الجميع يعرف الجميع في القبيلة، ليس هناك الكثير من الناس والأكواخ الطينية محسوبة. وبالتالي يمكن لأفراد القبيلة ان تعرف ان الكوخ هذا ملك لهذا الشخص. في الأساس، فإن معظم أفراد القبيلة لديهم اتفاق حول الملكية المحفوظة للأشخاص بدون توثيق، لأنهم يعرفون بعصهم البعض في القبيلة، حتى و إن جاء ضيف او دخيل ستعرفه القبيلة، و هو ما يجعل كل الأملاك محفوظة في عقلهم.

إذا اختار عضو واحد أن يبيع الكوخ للعضو الاخر من القبيلة، يتم إبلاغ هذه الصفقة لبقية القبيلة كلها او معضمهم، و بهذا يتم تحديث الاتفاق حول الملكية في رؤوسهم. و إذا حاول أحد أفراد القبيلة المطالبة بالكوخ الذي باعه و انه ملكه بعد صفقة البيع، القبيلة لن توافق على ذلك و سيعرفون انه يكذب، و سيتم ردعه.

وبالنسبة للمجتمعات الحديثة، فإن التحدي مع هذا النهج هو أن لدينا قدرات محدودة في الذاكرة والتفكير والاتصال مع بقيتنا في المجتمع لأن عددنا يحصى بالبلايين. فإن تتبع الملكية كما الطريقة الموزعة في القبلية الصغيرة ليس ممكنا من الناحية الإنسانية. لذلك، في المجتمعات الحديثة، تم حل هذه المشكلة من قبل الحكومة التي تمتلك سجلا مركزيا فيه كل المعلومات عن مالك العقارات و الأصول و يتم تحديثه بحضور المالك و المشتري مع توثيق من الحكومات.

العقارات فقط مثال واحد من الملكيات المتعددة، ولكن عادة ما يتم حل ملكية الأشياء الكبيرة الأخرى من خلال السجلات المركزية. في ما يلي بعض الأمثلة الأخرى للسجلات التي تتبع ملكية الأشياء للأفراد و تحفظها :

تتبع الحكومات ملكية المركبات و السيارات و العربات بكل انواعها عبر سجل لوحات التسجيل.

نوادي الكلاب تتبع مكلية الكلاب من خلال سجل السلالة.

ICANN بتتبع من يمتلك مواقع الويب.

البنك يحتفظ بدفتر السندات و الحسابات المالية للأشخاص.

تتبع ما هو بين ذاتي

بنيت المجتمعات الحديثة على الإتفاق حول بعض الموضوعات التي ليست جزءا من الواقع موضوعي الملموس. و التي تعتبر معتقدات مشتركة متفق عليها مثل الدول القومية، الملكية، الأموال، القوانين، العقود، الأديان، وحقوق الإنسان…. ولا تشكل أي من هذه الظواهر جزءا من العالم الطبيعي، ولكن بعضها لا يزال ضروريا لكي نتعايش في المجتمعات الحديثة.

سميت هذه المجموعات من المعتقدات المشتركة المتفق عليها، بالبين ذاتية. وبما أن العديد من الأفراد داخل مجتمع كبير يؤمنون بتلك المعتقدات، فإنهم يعملون كظواهر موضوعية من منظور الفرد. فمثلا إن لم يثبث حسابك البنكي انك ملياردير، فإنه لا يهم بمدى اقتناعك بأنك ملياردير.

وكما يقول المؤرخ يوفال هاراري في كتابه سابينز، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لعدد أكبر من الغرباء أن يتعاونوا بشكل فعال من خلال الإيمان بمجموعة من المعتقدات المشتركة. فمثلا أنا مستعد للتجارة في الخضر مقابل المال، لأنني أؤمن أن شخصا آخر على استعداد لقبول نفس المال عندما اريد ان أشتري سيارة منه،

وبما أن الوجود البين ذاتي شيئ لا يوجد موضوعيا، فإن المجتمعات الحديثة تضفي الطابع الرسمي على هذه الاتفاقات بتوثيقها وتدعي أنها حقيقة. وتُستخدم السلطات الموثوقة للحفاظ على هذه المصادر الوحيدة “الحقيقة”. يتم الحفاظ على هذه الاتفاقات على نحو مركزي، لأنه لم تكن هناك طريقة أخرى للحفاظ عليها.

الى الآن!

تقنية البلوكشين تقوم بتوثيق الإتفاقات و إنشائها و الاحتفاظ بها جماعيا و بدون ان تكون في يد جهات مركزية او شخص او جهة او مؤسسة صوتنا عليها او غخترناها من المجتمع، البلوكشين تستبعد إحتكار الحقيقة من طرف السلطات المركزية او شيئ يسمى مركزيا، إذ ان ابلوكشين هي ضد المركزية.

في موضوعنا الثاني القادم من هذه السلسلة، سوف نشرح لكم كيف تفعل البلوكشين ما تم ذكره في الفقرة قبل هذه دون الدخول في المصطلحات التقنية. حتى نبقى في سياق “شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain”