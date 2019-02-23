شرح مبسط لـ إدارة سلسلة الإمداد على البلوكشين و كيف ستكون، كيف تعرف أن القميص الذي ترتديه، المشروبات التي تشربها والطعام الذي تشتريه من السوق أشياء سليمة، آمنة وغير مقلدة ؟

الإجابة هي أنك لا تعرف ذلك، بل تثق فقط. تثق لأنه لا توجد طريقة فعالة للعثور على إجابات لهذه الأسئلة. فإما أنك تضحي وتستخدم المنتجات أو تفضل الاستغناء عنها.

لكن ماذا لو لم تعد بحاجة إلى تقديم تنازلات أو التخلي عن شراء الأشياء التي تريدها والاستمتاع بها ؟ وهذا مع ضمان الأمن والسلامة ! و التج المناسب الاصلي 100%. يمكن تحقيق هذا بطريقة فعالة من خلال تكنولوجيا ثورية تسمى البلوكشين. مستفيدا من إدارة سلسلة الإمداد على البلوكشين.

إدارة سلسلة الإمداد على البلوكشين

تم إدخال تكنولوجيا البلوكشين إلى العالم من خلال العملة المشفرة الرائدة: البيتكوين. رغم أن كل شيء بدأ مع بلوكشين البيتكوين، إلا أن استخدام البلوكشين وتطبيقها لا يقتصران على المعاملات المالية فقط. بل يمكن أن تمتد هذه التكنولوجيا إلى مجالات مثل إدارة سلسلة الإمداد (SCM) الخاصة بمختلف السلع والمنتجات.

وهذا هو موضوع الأسطر المقبلة، التي تناقش كيفية استخدام البلوكشين في إدارة سلسلة الإمداد Supply Chain Management. لكن قبل ذلك دعونا نأخذ نظرة عامة بسيطة على إدارة سلسلة الإمداد (أو التوريد) في الواقع.

ما هي إدارة سلسلة الإمداد (SCM) ؟

في التجارة، تنطوي إدارة سلسلة الإمداد، أي إدارة تدفق السلع والخدمات، على حركة وتخزين المواد الخام، البضائع تحت خطوة الانتاج، المواد الاولية، والسلع تامة الصنع من نقطة الأصل إلى نقطة الاستهلاك.

يقصد بسلسلة الإمداد الشبكة المتصلة المكونة من الأفراد، المؤسسات، الموارد، الأنشطة والتقنيات التي تنطوي عليها صناعة وبيع منتج أو خدمة. تبدأ سلسلة الإمداد بتسليم المواد الخام من مورد إلى مصنع وتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة إلى المستهلك النهائي.

يمكن أن يؤدي التنفيذ السليم لإدارة سلسلة الإمداد إلى:

زيادة الإيرادات

خفض التكاليف

تحسين الجودة

زيادة المبيعات

تسريع الإنتاج والتوزيع والمبيعات…

سلسلة الإمداد على البلوكشين

إدارة سلسلة الإمداد على البلوكشين هو الشيء الجديد في السوق.

دعنا نبدأ بمثال. لنفترض أنك تريد دواءً نادرًا ومكلفًا ومهمًا من الصيدلية وأثناء فحص تفاصيل المنتج، تقرأ “احفظ الدواء في مكان جاف وبارد أقل من 20 درجة مئوية، في حالة الحفظ بظروف مغايرة لا يصلح للاستخدام”. Advertisements

وقد اتخذ الصيدلي الاحتياطات اللازمة لأن لديه معدات مناسبة في الصيدلية، لكن كيف تعرف أنه أثناء النقل أو العبور، اتخذ الموزع كافة الاحتياطات ؟ أنت ببساطة لا تعرف، وعليك فقط أن تثق في هذه العملية، ومن ثم تتنازل وتقوم بشرائها. لكن ماذا لو فقد الدواء تأثيره بسبب سوء الاستخدام ؟

حسنا، يمكن أن تساعدك البلوكشين لتفادي هذا المشكل. لنفترض أن لديك مستشعرات دقيقة في حزمة الدواء تسجل كل شيء عنه، مباشرة من مغادرة وحدة التصنيع إلى أن تضع يدك عليه. ويتم تحديث هذه البيانات بانتظام على سجل بلوكشين مشترك ومقاوم للرقابة. بهذه الطريقة، يمكنك ببساطة استخدام هاتفك لمسح تفاصيل الدواء للتحقق مما إذا لم يتم الاحتفاظ به في البيئة المطلوبة في أي وقت من الأوقات.

نتيجة لدمج انترنت الأشياء مع البلوكشين، صار بإمكان المرء التحقق من المنتج ولم تعد الثقة في الصيدلي أو العملية مطلوبة. وهذا من شأنه بطبيعة الحال زيادة المبيعات وتوفير بيانات مفيدة أيضًا للشركة المصنعة من أجل تحسين عملية النقل والمساعدة أيضًا في التحقق باستمرار من عقد الموزِع باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها أثناء النقل.

كان هذا مثالًا بسيطًا لعنصر سلسلة الإمداد على البلوكشين، لكن هناك العديد من التطبيقات الأكثر تعقيدًا بالإضافة إلى تطبيقات بسيطة لنفسه.

من بين الأمثلة الأخرى لتحسين سلسلة الإمداد على البلوكشين نذكر Everledger . أنشأت Everledger بروتوكول لمصدر الماس بمساعدة البلوكشين يمكن دمجه في صناعة الماس كمعيار. دعونا نعطي لهذا المعيار اسم “Everleder Satisfied”. الآن ، بمجرد رؤية تاجر يبيع الماس بعلامة “Everleder Satisfied”، يمكنك استخدام هاتفك ومسح الماس للاطلاع على تاريخه الكامل قبل أن يصل إلى يديك.

استنتاج: سلسلة الإمداد على البلوكشين والعملات المشفرة

على الرغم من أننا تحدثنا بشكل رئيسي عن الجانب الشفاف من سلسلة الإمداد القائمة على البلوكشين في هذه المقالة، في الواقع، هناك العديد من الاستخدامات لهذه التكنولوجيا.

من بين المشاكل العملية التي يمكنك حلها بواسطة إدارة سلسلة الإمداد القائمة على البلوكشين:

التتبع

تنفيذ العقود وإدارتها

إدارة الأضرار والمساوئ

الرقابة على التزوير

تدقيق سلسلة الإمداد

إضافة لم سبق، تتضاعف إدارة سلسلة التوريد على البلوكشين بسرعة فائقة. وقد احتضن فضاء العملة المشفرة عددا لا بأس به من مؤسسات إدارة سلسلة الإمداد لاستخدامات مختلفة، منها:

Waltonchain – سلسلة إمداد للملابس.

Ambrosus – سلسلة إمداد للمواد الغذائية والأدوية.

Modum – سلسلة إمداد خاصة بالمواد الصيدلية.

VeChain

WaBi

Original Trail – بروتوكول لامركزي لبلوكشين سلسلة الإمداد

لن تحل البلوكشين جميع مشاكل سلسلة الإمداد، ولكنها ستعمل على حل الأغلبية منها. وفي حالة تم الجمع بين البلوكشين والذكاء الاصطناعي، العقود الذكية، والتكنولوجيات الشبيهة بانترنت الأشياء بكفاءة، يمكن إيجاد حلول لجميع مشاكل إدارة سلسلة الإمداد.