مارك زوكربيرج يخطط لإستخدام البلوكتشين لجعل فيسبوك لامركزيا

أصدر مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ، يوم الأربعاء 20 فبراير فيديو متعلق

أجراها مع أستاذ القانون بجامعة هارفارد Jonathan Zittrain ، حيث قال زوكربرج إنه يدرس فكرة جعل فيسبوك يعمل بنظام أكثر لامركزية وذلك من خلال تطبيقه لنوع من نظام مصادقة المستخدم وذالك استنادا لنوع من البلوكتشين.

كانت هذه المقابلة مع الأستاذ Zittrain تتمحور حول مستقبل التكنولوجيا وتأثير ذلك على المجتمع ، وكانت المقابلة هي الأولى من سلسلة من المقابلات التي يخطط زوكربيرج إجراءها خلال هذه السنة.

ظهر النقاش حول مسألة اللامركزية عندما سأل البروفيسور زيترن زوكربيرج عن أفكاره حول Solid ، وهو مشروع جديد يقوده البروفسور تيم بيرنرز لي ، مخترع شبكة الويب العالمية ، والذي يركز على فكرة “الملكية الحقيقية للبيانات” وبموجب هذا البروتوكول ، يتم فصل بيانات المستخدم عن التطبيقات ويتم الإحتفاظ بها في نوع ما من “الخزانة” أو سجل مخزن مفصول بحيث يخضع لتحكم وسلطة المستخدم ، مما يعني أن المستخدم يكون مؤهلا للتحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات وأيضًا يستطيع المستخدم تجنب مشاكل تسلط المعلنين وسعيهم وراء بياناته.

أعتقد أنه أمر مثير للإهتمام كما تعلمون ، بالتأكيد مستوى الحسابات التي يديرها فيسبوك ، وكذا جميع الخدمات التي ننشأها هو فعلا أمر ممتاز إذا قمنا بها بطريقة موزعة … أعتقد أن الأسئلة الأكثر إثارة للإهتمام تتعلق بأنه ليست هناك جدوى وفعالية ملموسةعلى المدى القريب ، ولكن هي الأسئلة الفلسفية الجوهرية التي ينبغي طرحها والعمل عليها لنظام مثل هذا.

إذن ، أحد الأشياء التي أفكر بها كثيرًا هو إستخدام البلوكتشين الذي من المحتمل أن أهتم به ، على الرغم من أنني لم أفهم طريقة لإنجاز هذا العمل ، إلا أنه يدور حول المصادقة ويمنح معلوماتك خدمات مختلفة ، وهو في الأساس بديل لما لدينا أي نظام مشابه لـ Facebook Connect لكن موزع بشكل كامل …

في الأساس ، تأخذ معلوماتك ، وتخزنها على النظام اللامركزي ، ويمكنك إختيار ما إذا كنت ستسجل الدخول إلى أماكن مختلفة ، وهل ترغب في أن لا تمر عبر وسيط ، وهو نوع مما لدينا اليوم بشكل من الأشكال .

حسناً ، الآن ، هناك الكثير من الأشياء التي أعتقد أنها ستكون جذابة فيما يخص هذا الأمر… لكن دعنا ننظر إلى الجانب الآخر … السؤال هو إذا كان لديك نظام موزع كامل ، فهو لصالح الأفراد بشكل كبير من ناحية ، ولكن هناك رهانات وعوائق وأسئلة ينبغي طرحها ومواجهتها حول ما هي حدود الموافقة والمصادقة وكيف يمكن للناس أن يعرفوا فعليًا أنهم يمنحون موافقتهم للمؤسسات أم للأفراد.

من الناحية الايجابية ، يكون من الأسهل تنظيم الشركات الكبيرة الخاضعة للمساءلة ومحاسبتها مثل Facebook أو Google لأنها أكثر شفافية ، من الخدمات التي يختار الأشخاص التفاعل معها بشكل مباشر. لذا ، أعتقد أن هذا سؤال إجتماعي مثير للإهتمام حقًا …

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أﻋﺗﻘد أﻧك إذا كان بالامكان إنشاء ﻓﯾﺳﺑوك لامركزي ﺗﻣﺎﻣﺎً ، ﻓﺳوف يتطلب الأمر تغييرات جذرية هائلة وحسابات أخرى ، وﻟﮐن أﻧﺎ ﻣﺗﺄﮐد أﻧﻧﺎ ﯾﻣﮐﻧﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺻﺎدﻗﺔ المستخدم ﺑﺷﮐل ﮐﺎﻣل إذا أردﻧﺎ. أعتقد أن السؤال الحقيقي هو هل تريد ذلك حقًا؟ وأعتقد أنه سيكون لديك المزيد من الحالات حيث … سيكون الناس في غنى عن وجود وسيط ، ولكن سيكون لديك أيضًا المزيد من حالات الإساءة وسوء الإستخدام ، وسيكون اللجوء إلى ذلك أصعب بكثير. ”

من المثير للإهتمام أن نسمع أن زوكربيرج يستكشف عن نيته إستخدام تقنية البلوكتشين لتوثيق حسابات المستخدمين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ،كانت فيسبوك قد استحوذت على شركة Chainspace الناشئة ، والتي وصفت نفسها في الماضي بأنها “منصة تداول ذكية مدمجة”. نأمل ، في المستقبل القريب ، الكشف عن المزيد عن حالات الإستخدام المحتملة الأخرى لتقنية البلوكتشين داخل فيسبوك نفسها وعند باقي عمالقة الشركات الكبرى.

المصدر cryptoglobe

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