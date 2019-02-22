تعرف على تداول المراجحة في العملات الرقمية والبيتكوين

يرغب جميع المتداولين – سواء في الأسهم أو العملات الرقمية – في الحصول على الأرباح بشكل مستمر. الاستخدام الماهر للموازنة أو المراجحة هو مهارة أكثر تطوراً، ولكنه واحد من أكثر الطرق لتحقيق الأرباح بغض النظر عن ما إذا كان السوق في ارتفاع أو في هبوط.

لمساعدتك على فهم كيفية عمل تداول المراجحة في العملات الرقمية بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة دقيقة على مفهوم المراجحة وبعض الاستراتيجيات الممكنة للمتابعة عند تطبيقها.

ما هي المراجحة؟

تُعرّف المراجحة على أنها الشراء المتزامن (أو شبه المتزامن) وبيع الأصل بهدف تحقيق الأرباح والاستفادة من تباين الأسعار بين المنصات. لطالما كانت “المراجحة” طريقة تداول شائعة في سوق الأوراق المالية لأنها واضحة للغاية وتعتبر استراتيجية منخفضة المخاطر.

على الرغم من أن الأصول المعنية (العملات الرقمية) قد تكون مختلفة، فإن المبدأ العام للمراجحة هو نفسه في أي سوق. وبعبارة أخرى، تعمل تداول المراجحة في العملات الرقمية بنفس طريقة المراجحة في الأسهم من الناحية النظرية.

هناك بعض التفاصيل التي تجعل المراجحة مختلفة في مجال العملات المشفرة.

أولا: تقلّب مجال العملات الرقمية هو أكبر من التقلب في اسعار الاسهم بكثير. وهذا التقلب يمكن أن يكون عاملا إيجابيا للمراجحة أو سلبياً. يمكن للتغييرات الحادة والمفاجئة أن تحدث تباينات كبيرة في السعر عبر منصات تداول العملات الرقمية المختلفة.. ليس من غير المألوف أن تشهد العملات الرقمية انخفاضًا بنسبة 25٪ خلال 24 ساعة.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق العملات الرقمية غير منظم إلى حد كبير مع وجود أكثر من 200 منصة تعمل حاليا على الصعيد العالمي. هذه الشروط الحالية يمكن أن تكون مواتية للغاية من حيث خلق اختلافات كبيرة في الأسعار بين المنصات.

تداول المراجحة في العملات الرقمية يعتمد أيضا على التكنولوجيا. في المراجحة اليدوية، يمكن لسرعة المعاملة للعملة أن تحدث فرقا كبيرا. تصل بعض العملات المشفرة على الفور عند إرسالها إلى محفظة منصة أخرى؛ يمكن لبعض العملات الأخرى أن تستغرق ما يصل إلى 20 دقيقة للوصول. يجب أن يكون هذا اعتبارًا مهمًا لأي شخص يسعى إلى التحكيم اليدوي في عمليتي التداول.

في سوق الأسهم، تعمل المراجحة على هذا النحو:

يتم تداول “الأسهم A” في بورصة نيويورك مقابل 50 دولارًا أمريكيًا

يتم أيضًا تداول “الأسهم” في بورصة لندن مقابل 50.08 دولارًا

وهذا يعني أنه يمكن شراء “السهم A” مقابل 50 دولارًا وبيعه على الفور بسعر 50.08 دولارًا أمريكيًا، محققًا ربحًا قدره “8 سنتات” للسهم الواحد.

يمكن استغلال هذه الفرصة للمراجحة حتى يتساوى السعر أو ينفد سعر الاصل من رأس مال المتداول.

ويمكن تكرار نفس العملية في المنصات، حيث تكون أوجه التفاوت عادة أكثر أهمية وأكثر تواترا. يمكن للمتداول أن يكتشف تداول الايثيريوم بسعر 105 دولارًا في منصة واحدة و 106 دولارًا في منصة أخرى، ثم يرسل العملة بين محافظ المنصتين لاستخدامها كوسيط تبادل والاستفادة من الفجوة في السعر.

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يمكن أن تنشأ التفاوتات في الأسعار على تداولات العملات الرقمية لأسباب عديدة. على سبيل المثال، تلعب الجغرافيا دورًا: بالنسبة إلى معظم عام 2017، تم تداول العملات في كوريا الجنوبية بعلاوة كبيرة (تصل إلى 30% في بعض الحالات). قد تؤثر مستويات السيولة المنخفضة أيضًا على سعر العملة، حيث قد لا يتمكن بعض المشترين من البيع عندما تكون كتب الأوامر ضعيفة في منصة معينة. قد يتمكن التاجر من استغلال ذلك وبيعه في منصة ذات سيولة أكبر.

تمثل قائمة تداول المراجحة في العملات الرقمية فرصة رئيسية أخرى. العملات الرقمية المدرجة حديثا تميل إلى ارتفاع كبير عند الإعلان عن إدراجها في المنصات.

عند تطوير إستراتيجية التحكيم والمراجحة، يمكنك اختيار المتابعة يدويًا أو اختيار مساعدة برنامج التداول الآلي أو برنامج مخصص لـ تداول المراجحة في العملات الرقمية.

للتحكيم في العملات الرقمية يدويًا، يجب على المتداول مراقبة سعر العملة الرقمية عبر مجموعة متنوعة من المنصات في الوقت الفعلي ويكون مستعدًا للمراجحة بمجرد الكشف عن التفاوت. هناك مواقع الويب والتطبيقات المتاحة التي تساعد في مراقبة أسعار العملات الرقمية عبر منصات التداول المختلفة في الوقت الحقيقي.

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من الممكن أيضًا التحكيم في بورصة واحدة باستخدام أزواج مختلفة. على سبيل المثال، قد يتم إقران العملة البديلة مع البيتكوين و الايثيريوم، ولكن يكون لهما أسعار مختلفة قليلاً لكل منهما. إذا كان إقتران بيتكوين أرخص، يمكن للمتداول شراء العملة البديلة ومن ثم بيعها على الفور تحت نظام الايثيريوم.

تعمل البوتات التجارية على نفس مبادئ المراجحة ولكن لها مزايا معينة لا تستطيع التجارة البشرية “اليدوية” تكرارها.

أولاً: البوت أسرع – والسرعة ضرورية عند استخدام هذه الطريقة.

ثانياً: لا يحتاج البوت إلى الراحة أو الأكل أو القيام بأي شيء باستثناء البحث عن التفاوت في الأسعار.

تقتصر بعض البوتات على المراجحة في منصة واحدة. أما البرامج الأخرى فإنها تكتشف الفجوات السعرية في العديد من المنصات وتنفذ عمليات بيع وشراء فيما بينهم.

تداول المراجحة في العملات الرقمية “Arbitrage” هي استراتيجية تداول مشهورة لكثير من الأسباب. فهو يقدم مخاطر جانبية محدودة، فهو يعمل في الأسواق سواء كانت صعودية أو هبوطية، ويمكن فهم أسلوبه بسهولة.

هناك بعض الاعتبارات ولكن. في حين أن المخاطر محدودة، إلا أنها موجودة بالفعل. إذا كنت تتداول يدويًا، فمن الممكن أن تتعثر في ذلك الأمر إذا كنت لا تستطيع المراجحة بالسرعة الكافية. تتطلب “المراجحة” أيضًا بعض الإجراءات، حيث ستحتاج إلى فتح حسابات في مختلف المنصات وضمان تحسين برنامجك.

ومع ذلك، إذا كان ذلك صحيحًا، فإن المراجحة هي طريقة فعالة للغاية. وباستخدام مجموعة الأدوات المناسبة يمكنك وضع نفسك في أفضل مكان ممكن لتحقيق الربح.

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إخلاء المسئولية: إن التفاصيل أعلاه حول تداول العملات الرقمية ليست نصيحة واجبة ونحثك على البحث بنفسك قبل الاستثمار في أي سوق أو نظام أساسي أو عملة رقمية.