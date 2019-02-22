إيردروب ريفرال بروجرام لعملة Atomic Wallet Coin

تمتلك Atomic محفظة و منصة تداول احترافية متوفرة كتطبيق لسطح المكتب و الجوال , ستشهد عملتها نمو كبير وهي (AWC)

بعد أن قام فريق المنصة بالشراكة مؤخرا مع شركة Simplex ليتمكن أي متداول بشراء العملات الرقمية عن طريق البطاقة الائتمانية , وإضافة العديد من العملات الجديدة .

تم طرح أيضا إيردروب بنظام جديد ورائع , النظام هو الريفرال حيث كل صديق تجلبه للتسجيل في المحفظة ستتحصل على 25 توكن من العملة أي مايعادل 1$ تقريبا لكل إحالة , فرصة كبيرة جدا , سعر العملة حاليا 0.03 يتم تداولها في منصة IDEX .

رقم الإيردروب : 49

إسم العملة : Atomic Wallet Coin

رمز العملة : AWC

كمية قطع التوزيع : 25 توكن لكل إحالة

القيمة : حسب النشاط

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب : غير معلن

* الخطوات :

1- تحميل التطبيق من الموقع إنزل للأسفل ستجد الروابط : https://atomicwallet.io/downloads

2- بعد التحميل قم بالتسجيل وتفعيل حسابك من الإيميل .

3- بعد التسجيل قم بالذهاب إلى خيار Settings وبعدها إضغط على خيار Airdrop .

4- بعد الدخول إلى خيار Airdrop , إضغط على زر Okay , واذهب إلى الأيميل ستجد أنه تم إرسال البرومو كود الخاص بك مع رابط لمعرفة عدد الإحالات .

5- ابدأ بنشر البرومو كود الخاص بك وستتحصل من كل شخص يتسجل بالبرومو كود الخاص بك على 25 توكن .

ملاحظة :

التوزيع شهري للعملات , أي تم تسجيل أربع أشخاص عن طريقك , سيتم منحك 100 توكن آخر الشهر .

يوجد باونتي أيضا للعملة على منتدى بيتكوينتولك عبارة عن حملات على مواقع التواصل الإجتماعي : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4437634.0

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط

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