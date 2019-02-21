منصة بينانس ترسل بالخطأ عملات BTT مجانية لبعض المستخدمين!

يبدو أن منصة بينانس لا يمكنها أن تحظى بإجازة عندما يتعلق الأمر بالأخطاء: شهدت المنصة مؤخرًا حادثًا بسيطًا أثناء اختبار أحد الاكتتابات القادمة على منصتها.

على ما يبدو، وزعت منصة بينانس Binance عن غير قصد عملات بت تورنت (BTT) للمستخدمين الذين لم يكن من المفترض أن تتلقى حساباتهم هذه العملات الرقمية. وقد شرح الرئيس التنفيذي للشركة “تشانجبينج تشاو” الوضع على تويتر:

وبطبيعة الحال، فإن رموز بت تورنت “BTT” هي عملة رقمية تتداول على عدد كبير من منصات تداول العملات الرقمية، وقد كان الكثير من المستخدمين سعداء بظهور في حساباتهم – وخاب ظنهم حينما علموا أنه من غير المسموح لهم الاحتفاظ بها.

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وليست هذه هي المشكلة التقنية الأولى لـ منصة بينانس: فقد عانت المنصة عند إطلاق بينانس “Binance Launchpad” من مشكلة أثناء بيعها الأوّلي لرموز بت تورنت “BitTorrent Token” حيث منع خطأ العديد من المستثمرين من المشاركة في عملية البيع.

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وبخلاف الخطأ الحالي، لم تحل هذه المشكلة بطريقة مباشرة وبدلاً من ذلك تم تعويض المستثمرين الذين تأثروا بذلك من خلال “إيردروب” لرموز “BTT”.

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لحسن الحظ، حدث هذا الخطأ الأخير أثناء الاختبار ولم يتم إلحاق أي ضرر. ومع ذلك، فمن المقرر أن يبدأ بيع الرموز الأولية لمشروع (Fetch.ai) في غضون بضعة أيام، وقد تسبب الخطأ في قلق المستثمرين من أداء المنصة.

ويجدر الإشارة إلى انه ليست هناك علاقة بين “BitTorrent” و مشروع “Fetch.ai” والذي يُعد شبكة بلوكشين قائمة على “الذكاء الاصطناعي” حيث تتم الأنشطة والبرامج الاقتصادية بشكل مستقل، مما يثير التساؤل حول سبب كون هذا الخطأ ممكنًا في المقام الأول.