محفظة ماي ايثر واليت تتيح خدمة تحويل العملات الرقمية إلى عملات نقدية بشكل فوري

كشفت محفظة ماي ايثر واليت MyEtherWallet, عن تعاونها مع بيتي “Bity” المالية، لتقديم نظام سحب منظم تمامًا لتحويل العملات الرقمية إلى عملات نقدية والذي لا يتطلب من المستخدمين توفير بيانات “اعرف عميلك” (KYC) لتحقيق ذلك.

ستتيح بوابة “التحويل إلى عملات نقدية” لحاملي العملات الرقمية إمكانية تداول عملاتهم الرقمية بالعملة النقدية، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والأثير (ETH)، إلى اليورو (اليورو) أو الفرنك السويسري (فرنك سويسري). الحد الحالي لعمليات البيع مقابل العملات النقدية بدون إتمام عملية “اعرف عميلك” أو “KYC” هو 5000 فرنك سويسري أي ما يقرب من 5000 دولار بسعر الصرف الحالي.

وقال “كوسالا هيماتشاندرا” الرئيس التنفيذي ومؤسس “محفظة ماي ايثر واليت” في بيان صحفي: إن نظام تحويل العملات الرقمية إلى عملات نقدية هي عبارة عن أداة تعمل لمستخدمي الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم لأنها تسمح للناس بتداول العملات الرقمية من دون الحاجة إلى التحقق من بيانات “اعرف عميلك”.

هذا كله منظم تمامًا، كما تقول الشركات. وقد تم دمج نظام “Bity” المالي مع الإصدار 5 من محفظة “ماي ايثر واليت“، مما يسمح لواجهة المحفظة بعرض بوابة التحويل دون أي متطلبات لبيانات أعرف عميلك (KYC). وتمتلك الشركة شبكة واسعة من أجهزة الكريبتو الآلية في مدن سويسرية مختلفة، بما في ذلك زيورخ وبازل وزوغ، ولها وجود قوي في البلاد وفقًا للقانون السويسري لمكافحة غسل الأموال (AMLA).

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أكد “ألكسيس روسيل” مؤسس شركة Bity ومديرها التنفيذي، على أن تقنيتهم يمكنها أن “تتحقق من إثبات الملكية” دون أن يطلبوا من المستخدمين تقديم معلومات شخصية من أجل التحقق من هويتهم. وأشار أيضًا إلى أنه سيفتح طريقا جديدا للمستخدمين، مما يتيح الوصول إلى خدمات تداول العملات الرقمية خارج المنصات الثابتة.

وأضاف: “ستفتح تقنيتنا في النهاية أبوابًا أمام المستخدمين للوصول إلى خدمة تداول العملات الرقمية البديلة التي لا تستلزم نماذج “KYC” إلا أنها متوافقة مع القواعد التنظيمية”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعلن فيه المحفظة عن إطلاق النسخة الـ 5 الخاصة بها. بالإضافة إلى تحسين واجهة وتجربة المستخدم (UX / UI) مما يجعل المحفظة أكثر سهولة للمبتدئين، فهي تأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة. بالإضافة إلى نظام “Bity” هناك أيضًا واجهة تبادل جديدة تدعمها خدمة منصة تبادل “Changelly”

وتقول المحفظة “MyEtherWallet” إن هذا سيوفر خيارًا واسعًا بين خدمات التداول والتنافس ضد بعضها البعض. وتتمثل الفكرة في السماح للمستخدمين بفعالية بالتسوق للحصول على أفضل الأسعار والعروض، على أمل تخفيض رسوم المعاملات وجعل المنصات أكثر تنافسية.