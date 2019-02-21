تحليل فني: نظرة على شارت البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) وأهم مناطق الدعم والمقاومة

شهد سعر البيتكوين ارتفاعاً في الأيام الأخيرة مما جعل المستثمرين في حالة من الترقب لمعرفة الاتجاه القادم لسوق العملات الرقمية, وهنا سنقدم لكم تحليل فني للبيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) لتوضيح أهم نقاط الدعم والمقاومة القادمة.

نظرة على شارت عملة البيتكوين (BTC)

تحدثنا في المقال السابق لـ تحليل شارت البيتكوين عن النموذج الايجابي (الوتد) تم تفعيل النموذج وشهدنا ارتفاع السعر بنسبة 14% بعد اختراق الترند العلوي للنموذج. علما بأن النماذج السعرية من أفضل وأقدم الاستراتيجيات التي اثبتت فعاليتها في توقع حركة الأسعار.

مقالات ذات صلة

من أهم مبادئ التحليل الفني الثلاثة التي ذكرها داو في نظريته الشهيرة للتحليل الفني “مبدأ التاريخ يعيد نفسه“

Advertisements

نرى هنا السهم الاخضر ربما يعيد نفس سيناريو الهبوط للسهم الأحمر ولكن في الاتجاه المعاكس، لكن دائما تذكر بأن الهدم أسهل من البناء والصعود دائما أصعب من الهبوط. ولكن هذا هو السيناريو المتوقع في حال اختراق المقاومة الموضحة في الرسم البياني .

إن اختراق هذه المناطق المخططة باللون الأصفر يؤدي للمناطق المحدده باللون الأحمر وتم تحديدها باللون الاحمر لأنها اهداف متوقع انها تؤدي للهبوط في حال الوصول إليها كونها منطقة بيع قوية جدا. يتوقع هبوط السعر منها والرجوع لنفس مناطقنا الحالية ولكن لكي لانستبق الأحداث يجب أن ننتظر هل هو اختراق أم احتراق!

سيتم التحديث حينها لذلك ينصح الخبراء دائما بالبيع عند المقاومات وانتظار الاختراق والدخول مرى أخرى, عند تطبيق هذه الاستراتيجية ربما يفوتك ربح 1% أو 2% لكنها تحميك بفضل الله من الهبوط لأن الأصل في المقاومة أنها ترد السعر للأسفل والدعم يرد السعر للأعلى.