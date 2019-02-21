تحليل فني: نظرة على شارت البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) وأهم مناطق الدعم والمقاومة

شهد سعر البيتكوين ارتفاعاً في الأيام الأخيرة مما جعل المستثمرين في حالة من الترقب لمعرفة الاتجاه القادم لسوق العملات الرقمية, وهنا سنقدم لكم تحليل فني للبيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) لتوضيح أهم نقاط الدعم والمقاومة القادمة.
نظرة على شارت عملة البيتكوين (BTC)
تحدثنا في المقال السابق لـ تحليل شارت البيتكوين عن النموذج الايجابي (الوتد) تم تفعيل النموذج وشهدنا ارتفاع السعر بنسبة 14% بعد اختراق الترند العلوي للنموذج. علما بأن النماذج السعرية من أفضل وأقدم الاستراتيجيات التي اثبتت فعاليتها في توقع حركة الأسعار.
مقالات ذات صلة
من أهم مبادئ التحليل الفني الثلاثة التي ذكرها داو في نظريته الشهيرة للتحليل الفني “مبدأ التاريخ يعيد نفسه“
نرى هنا السهم الاخضر ربما يعيد نفس سيناريو الهبوط للسهم الأحمر ولكن في الاتجاه المعاكس، لكن دائما تذكر بأن الهدم أسهل من البناء والصعود دائما أصعب من الهبوط. ولكن هذا هو السيناريو المتوقع في حال اختراق المقاومة الموضحة في الرسم البياني .
إن اختراق هذه المناطق المخططة باللون الأصفر يؤدي للمناطق المحدده باللون الأحمر وتم تحديدها باللون الاحمر لأنها اهداف متوقع انها تؤدي للهبوط في حال الوصول إليها كونها منطقة بيع قوية جدا. يتوقع هبوط السعر منها والرجوع لنفس مناطقنا الحالية ولكن لكي لانستبق الأحداث يجب أن ننتظر هل هو اختراق أم احتراق!
سيتم التحديث حينها لذلك ينصح الخبراء دائما بالبيع عند المقاومات وانتظار الاختراق والدخول مرى أخرى, عند تطبيق هذه الاستراتيجية ربما يفوتك ربح 1% أو 2% لكنها تحميك بفضل الله من الهبوط لأن الأصل في المقاومة أنها ترد السعر للأسفل والدعم يرد السعر للأعلى.
نظرة على شارت عملة الايثيريوم (ETH)
وقتها حدث تأجيل لـ عملية تحديث الشبكة فهبط السعر ولكن حقق قاع أعلى من القاع الأول وهذا دليل على عدم قدرة البائعين على دفع السعر للقاع السابق.
بدأت موجة ثانية مع اقتراب موعد الفورك الجديد وهو 25 فبراير الجاري وقاد الاثيريوم السوق مره أخرى في هذه الموجة الحالية.
فنيا يقف الاثيريوم الأن أمام مقاومة قوية وهي قمة الموجة الماضية في حال تجاوزها فإن المقاومات موضحة في الرسم البياني أدناه و كل مقاومة هي منطقة بيع إختراقها يؤدي حتما للمنطقة التي بعدها. يجدر بالإشارة إلى أن سعر 120 يمثل دعم و الموضح أسفل الشموع نقطة إرتكاز مهمة لهذه الموجة كسرها نبدأ في موجة هبوط هدفها الأول 100 دولار .
كانت هذه تفاصيل خبر تحليل فني: نظرة على شارت البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) وأهم مناطق الدعم والمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.