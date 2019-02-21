ملياردير البيتكوين تيم درابر لديه توقعات مثيرة لسعر البيتكوين و النقود خلال خمسة أعوام

زعم ملياردير البيتكوين و مؤيد العملة الرقمية تيم درابر أنه لن يتم إستخدام النقود الورقية إلا من قبل المجرمين في غضون الخمسة سنوات القادمة ، في حين أن بقية العالم سوف ينتقل إلى التعامل بالعملات الرقمية .

كان تيم درابر واحدًا من أنصار عملة البيتكوين الأكثر حماسة و إيمان بموقفه حيث ظل ثابتا في تفاؤله بمستقبل البيتكوين حتى عندما ظن خبراء ماليون آخرون أنه كان مجنونا لإعطاء تركيزه على العملات الرقمية في الوقت الحالي .

و لكن بعيدا عن الرافضين للبيتكوين ، أصبح المستثمر الكبير تيم درابر أكثر ثراءً بإمتلاكه نحو 89 مليون دولار من البيتكوين و ذلك لإيمانه بالبيتكوين ، حيث كان صامدا ضد التيار في حين أن الآخرين سخروا منه و من البيتكوين و نشرو النكات الساخرة ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan السيد جيمي ديمون حين قال أن البيتكوين سيتبخر في الهواء مثل رائحة أزهار التوليب .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقرير مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

يقول التقرير إن ظاهرة FOMA ، أو ما يعني ببساطة ظاهرة الإعتراف بقوة بقاء العملات الرقمية ، قد صدمت المجتع المالي الدولي بعد أن صدم مسيري بنك JP Morgan المجتمع المالي هذا الشهر عندما أعلن أحد أكبر البنوك في العالم أنه سوف يكون أول بنك مؤسسي كبير يصدر عملة رقمية خاصة به .

أطلق مسيرو بنك JP Morgan على العملة الرقمية للبنك إسم JPM Coin ، و في الحال تم توجيه الإنتقادات لتحرك البنك على الفور ، حتى أن الكثيرين منهم ، بما فيهم موقع “CCN ” ، تفاجئوا بالتحرك المفاجىء للسيد “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan و عملته الرقمية ، إلا أن ملياردير البيتكوين تيم درابر أخذ الأمر على الرحب و السعة ببساطة و لم يسخر من الأمر .

في هذا الإطار قد نتذكر أن الرئيس التنفيذي لبنك “جولدمان ساكس” ، السيد لويد بلانكفين ، كان مشهوراً بخصوص تقديم أفكاره عن البيتكوين ، و كانت إستجاباته لمثل هذه الخطوة أنه لن يقوم بالسخرية من هذا التحرك .

حسنا ، لقد اتخذ ” تيم درابر ” مسارا مماثلا في عدم إنتقاد السيد جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك على قراره و تذكيره بكلماته السابقة حول العملات الرقمية فيما سبق ، و لعب درابر دورًا جيدًا ، و قارن ما يسمى بظاهرة دخول بنك JP Morgan إلى مجال العملات الرقمية ، على أنه أقرب إلى كونها ” حركة مشابهة لأن تقوم شركة أبل بالترحيب بشركة IBM لدخولها في مجال الكمبيوتر الشخصي”.

و في هذا الخصوص قال تيم درابر في حديثه مع برنامج Fox Business Sunday :

” لقد طغت الإنتقادات حول البيتكوين و حول إتجاه جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan Chase على تطورات إطلاق العملة الرقمية الخاصة بالبنك JPM Coin .

مضيفا :

” ليس هناك عملات رقمية كثيرة تعمل بشكل جيد ممن حاولوا تقليد البيتكوين ، و لكن ذلك التحرك يضيف إهتماما أكبر حول البيتكوين .

و كان تيم درابر قد تحدث سابقًا عن جميع الطرق التي يمكن أن تغير بها البيتكوين و غيرها من العملات الرقمية طريقة شراء المستهلكين للأشياء المختلفة .

وأشار درابر إلى شركة تقديم الوجبات السريعة العملاقة الأسطورية سلسلة مطاعم KFC ، و التي تقوم بتطوير عملة رقمية خاصة بها ، قائلا :

” يمكنك شراء دلو من الدجاج عن طريق إستخدام عملة رقمية “.

و أضاف :

مدمنو القهوة أيضا سوف يخرجون هواتفهم المحمولة إلى مقدم القهوة ليقوموا بمسح ضوئي عندما يشترون القهوة المفضلة لديهم .

إن تيم درابر متفائل للغاية لدرجة أنه يرى أن كل شخص قادر على شراء قهوته عن طريق العملات الرقمية بعد عامين فقط من الآن ، و في هذا الإطار قال درابر :

عندما يبدأ نظام شبكة Lightning Network – و هو نظام سريع للحوالات الرقمية على البلوكتشين – في تفعيل النظام ، فسوف يجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لنا فقط عن طريق إستخدام الهاتف المحمول الخاص بنا ، و نقول هنا أيها النادل إستخدم هذا .

و اضاف درابر : ” لقد توقعت أنه خلال خمس سنوات ، سنحاول أن نذهب لشراء القهوة عن طريق النقود الورقية و سيضحك حينها مقدم القهوة و يسأل :

Advertisements

أليس لديك أي عملة رقمية حتى الآن ؟

” النقود الورقية سوف يستخدمها المجرمين فقط خلال الأعوام القادمة “

و يقول تيم درابر إن الأشخاص الذين سوف يستمرون في إستخدام النقود التقليدية في المستقبل هم المجرمون فقط

لا مزيد من النقود الورقية سوف يستخدمها الناس بإستثناء المجرمين ، لا يزال المجرمون يحاولون العمل عن طريق النقود الورقية لأنهم يقبضون كل من يحاول إستخدام البيتكوين ، بالطبع ليس عندما يتسلم البيتكوين كحوالة و لكن عندما يتلقى المجرمون بيتكوين ، و يحاول أن ينفقها ، و هنا سوف يتم وضع علامة على هذه البلوك و تحديدها ، و لهذا السبب سوف يتم إستخدام النقود التقليدية عن طريق المجرمين في المستقبل .

و يضيف درابر مزيدا من الإنتقادات و التوقعات المستقبلية حول النظام المالي قائلا :

” ثم هناك تلك البنوك المزعجة ، التي يكرهها الكثيرون ، أشعر أن أموالي عندما تكون موضوعة في أحد البنوك فإنها تكون أقل أمانًا من الإحتفاظ بها كعملات بيتكوين ، حيث يتعرّض البنك الذي أتعامل معه بإستمرار إلى هجمات إختراق ، فهو يجري بإستمرار عمليات كثيرة من أجل إبقاء المخترقين بعيدا عن أنظمة البنك .

لذلك البيتكوين هو أكثر أمانا من الدولار . لا أحد حتى الآن ، مهما بلغ و إشتدت قدراته في الإختراق ، إستطاع إختراق شبكة بلوكتشين البيتكوين . حسنا ماذا يمكنني قوله ؟!

لا يزال درابر يتلقى نفس السؤال “متى سوف تبيع البيتكوين ؟” أنا أقول ، أبيعه إلى ماذا – أي أستبدله بماذا ؟ … الأمر شبيه بأخذ الذهب ، و نقله إلى قذائف ، لماذا قد أقوم بفعل ذالك ؟ … لماذا أعود بعجلة الزمان إلى الوراء عندما أعرف أن المستقبل القادم هو البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى ؟

لا يزال تيم درابر متفائلاً بشأن ما تم طرحه على مشاريع الإكتتاب عن طريق العملات الرقمية ICO ، في CES بحسب ما جاء في مؤتمر لاس فيغاس ، حيث قال أن التوكنز الرقمية تقدم للشركات حلا بديلا من أجل جمع الأموال ، و رؤوس الأموال ، و لكن لا تزال الصناديق الإستثمارية بعيدة قليلا .

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل ؟! و هل يستبدل البيتكوين و العملات الرقمية النقود التقليدية في التعاملات اليومية حقا ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ