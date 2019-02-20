أصبح بإمكانك الآن استخدام “تويتر” لإرسال واستقبال عملة البيتكوين (BTC)

منذ أن انطلقت عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، أظهرت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا بها.

عملاق منصات التواصل الاجتماعية “الفيسبوك” تصدر بعض العناوين الرئيسية في الأخبار المتعلقة بالكريبتو وإصدار عملة رقمية خاصة بالشركة، والآن “تويتر” تدخل في السباق في خطوة في عالم التشفير.

البيتكوين (BTC) يأتي رسميًا إلى تويتر! وفقًا للإعلان الصادر يوم السبت، حيث أطلق تطبيق “Tippin” التجريبي والذي يُعد اضافة متاحة خصيصًا لمستخدمي متصفح “جوجل كروم”.

الطريقة التي تعمل بها عمليات التحويل عبر تويتر, تُمكّن مستخدمي التطبيق من إرسال عملات البيتكوين (BTC) عبر شبكة Lightning.

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وبهذه الطريقة، يجعل التطبيق معاملات البيتكوين أمرًا ممكنًا جدًا على نطاق واسع أيضًا لأول مرة. بمجرد تمكين الإضافة، ستلاحظ ظهور رمز خفيف جدًا بجوار رموز “أعجبني” و “إعادة تغريد” المعتادة.

في الواقع، الفكرة الأساسية وراء هذا الأمر كله تكمن في فكرة البيتكوين القديمة. المدفوعات الصغيرة هي واحدة من نقاط القوة الرئيسية في بيتكوين.

في الواقع، كان هناك تطبيق مماثل تمامًا في المفهوم الذي يطلق عليه “Change Tip” وقبل أن يتراجع في عام 2016، كان في يهدف أن يكون وسيلة شائعة جدًا لإرسال الدفعات عبر الشبكات الاجتماعية.

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ويرى “سيرجيو أبريل” مهندس شركة “Tippin” أن المدفوعات الصغيرة كالبقشيش ستصبح عملية شائعة للغاية مع شبكة “Lightning” لأنها ستمكن الناس من إرسال كميات صغيرة بتكلفة لا تذكر وهذا سريع للغاية. علاوة على ذلك، لا تحتاج إلى أن تكون صاحب مستوى متقدم في التقنية لاستخدام التطبيق. إنه سهل الاستخدام للغاية. كل ما عليك القيام به هو الحصول على حساب تويتر وتثبيت التطبيق لاستخدام الخاصية.

وتأمل “Tippin” في الاستفادة من القوة المشتركة لمستخدمي الكريبتو و تويتر من أجل دفع النمو والتبني على نطاق واسع. ومع ذلك لا يزال لدى Tippin مجالًا لمزيد من التطوير، ويفكر “آبريل” في توسيع التطبيق في المستقبل القريب، والذي سيشمل الدعم على أنظمة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا.