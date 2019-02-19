العملات الرقمية سنة 2019 وما بعدها

كانت تكنولوجيا البلوكتشين واحدة من أكثر التقنيات جدلا طوال عام 2017. حيث حاول الآلاف من الناس من جميع أنحاء العالم الإستثمار و الإستفادة من إرتفاع سعر البيتكوين Bitcoin و العملات الرقمية الأخرى. وقد بدا كأن العالم سيرشح هذه العملات في سنوات قليلة إلى الإرتفاع .لكن الآن ، الأمر مختلف تمامًا. حيث انخفضت الأسعار نزولا . وقد أثبت عام 2018 أنه عام فاصل يحدد مستقبل العملات الرقمية. لكن في عام 2019 ، سيشهد المجال تطورا وتوسعا كبيرا وقد يواجه أزمة هوية.

كانت سنة 2018 بالنسبة إلى تجربة البلوكتشين blockchain سنة صعبة وموجعة. حيث إنهار عدد من الشركات المختلفة القائمة على البلوكتشين وقد انخفض سعر البيتكوين Bitcoin إلى حد كبير لأن جزء كبير من الإرتفاع في قيمة البيتكوين طوال عام 2017 استند إلى المضاربة و الإستثمار وليس على التطبيقات.

ما زالت العملات الرقمية في مراحلها الأولى من تبنيها في مجال الشركات. فمعظم الناس الذين يشترون العملات الرقمية يشترونها من أجل بيعها بسعر أعلى وتحقيق أكبر قدر ممكن من المال. لكن في عام 2018 ، بدأ هذا الحماس في الشراء لتحقيق الأرباح السريعة في الإنخفاض. فقد تخلى المضاربون عن مجال العملات الرقمية ، فقد أظهرت الأخبار الجوانب السلبية منها ورسخت مفهوم الإحتيال وتبييض الأموال والإرهاب …وتسلط القراصنة و المخترقين على مجالها. والتقارير الإخبارية التي تشير إلى أن معظم ICOs عمليات الطرح الأولي للعملة) الإكتتابات (كانت وهمية فقط وسرعان ما تفقد قيمتها.كذلك انخفاض سعر البيتكوين في عام 2018 بنحو 72٪.

كان هذا الإنخفاض أكبر بعشر مرات من الإنخفاض في النسبة المئوية لمؤشر داو جونز خلال نفس الفترة الزمنية. والضربات التي تلقاها البيتكوين Bitcoin دمرت مجموعة واسعة من العملات الرقمية cryptocurrencies الأخرى. ونجا البعض الآخر أساسًا استنادًا إلى نقاط قوتهم التجارية أو الدولية. فكرة أن العملات الرقمية كانت كلها احتيالا غير صحيح ، ولكن لا يزال هناك مستقبل قوي للعملات الرقمية في عام 2019 وما بعدها.

من المؤكد أن عام 2019 سيكون حافلا بدخول جهات كبرى لها وزنها في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية. كانت مشاكل السوق سنة 2018 تسري في الغالب على المستثمرين الصغار المنافسين لشركات العملات الرقمية الكبيرة. وما هو مسلم به أن هذه الشركات الكبيرة ستستمر في تعزيز السوق وإدخال ابتكارات جديدة. والنتيجة الأكثر رجحانا هي أنهم سيستمرون في العمل مع الشركات المسيطرة الرائدة في تطوير أدوات البلوكتشين لمساعدتها في تطوير وتعزيز أرباحهم.

كما سيعمل هؤلاء المنافسون على دفع الجهات الصغرى خارج المجال. و قد تكون هناك شبكات جديدة لها تكاليف باهظة.

يمكن صياغة شبكات الأمان والمعاملات التي تستبعد التجار الأصغر وتمنع دخولهم بسهولة دون دفع رسوم باهظة. قد لا تكون القيود المفروضة على العملات الرقمية الجديدة سيئة بشكل خاص في المجال ، وسوف يتم تجاوز فترة جذب المستثمرين والمضاربين الصغار. أولئك الذين يستثمرون في Bitcoin في عام 2019 سوف يهتمون بالإستثمار في حقل سيستمر في جني المال وإيجاد تطبيقات جديدة لفترة طويلة من الزمن.

تباطؤ إنتاج المعدنين مع الوقت يزيد من إحتمال عمل الشركات التي تستخدم البلوكتشين ببدء إصلاح آلية عملها وصورتها.

لقد تضررت الشركات التي تستخدم تكنولوجيا البلوكتشين خلال العام الماضي مع تقارير عن الإحتيال في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية و تفشي الإحتيال والنصب والقرصنة.

إن السماح لعدد أقل من العملات الرقمية بالوصول إلى السوق سيجعل من الصعب ممارسة الإحتيال لكسب المال وكسب الثقة في وسائل الإعلام والرأي العام على مدار هذا العام وما بعده. وقد بدأ التنظيم الأخير للكونغرس مثل قانون تصنيف Token هذه الإجراءات وشرعت في التوسع دوليا.

واحدة من الطرق المثيرة للتوسع في العالم وفي الأسواق الدولية. هي عمل بعض البلدان التي تحتاج إلى مساعدة في الإستقرار وإعادة تأهيل عملاتها على الإنفتاح على هذا المجال .

مثال قوي على هذه الظاهرة هي فنزويلا التي عانت من تضخم هائل على مدى السنوات العديدة الماضية.

بدلاً من المعاناة ببساطة من خلال التضخم والقيود الإقتصادية المفروضة من جانب الدول الكبرى ، اقترح رئيس فنزويلا أن يقدم عملة رقمية مربوطة بسعر النفط. حيث إن فكرة تحويل العملات الرقمية إلى عملات سيادية يمكن أن يغير بشكل كبير من حجم ونطاق تكنولوجيا البلوكتشين. بدلاً من مجرد استخدامها داخل الشركات أو بين الأفراد لإجراء المعاملات ، فإن هذا الإقتراح سيجعل التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من أسواق العملات العالمية.

يمكن أن تحقق شركات Blockchain الملايين أو حتى مليارات الدولارات. في حين أن الفكرة لا تزال في مهدها ، فإن لديها القدرة على تحويل فكرة ما يمكن أن تقوم به الشركات وكيف ستصبح عليه مع تقنية البلوكتشين التي تقوم بتطويرها.

بدأت الشركات في تبني العملات الرقمية بشكل رسمي عام 2017. في هذا العام ، بدأت شركات مثل JP Morgan Chase في استكشاف إمكانية إستخدام blockchain لحماية المعاملات داخل الشركة. في حين أن انخفاض سعر البيتكوين قد حظي باهتمام كبير طوال عام 2018 ، ولم يكن هناك تراجع في الإهتمام من الشركات البارزة. كذلك وهذا أمر جيد بحيث حافظت التكنولوجيا على بريقها وعلى سمعتها الإبداعية في العالم وحتى بين المؤسسات البنكية والأسواق العالمية الكبرى.

لا تزال الشركات تحاول استكشاف تقنية البلوكتشين وتطبيقاتها المحتملة في مجال الأمن وتحديد الهوية في جميع أنحاء العالم ومن خلال الكثير من الشركات والهيئات والمؤسسات. وسوف يستمر هذا الإهتمام في النمو طوال عام 2019. وفي عام 2019 ، هناك إحتمال كبير بأن يتم حصول إختراق تكنولوجي في هذه الشركات. ومن المرجح أن تكون الشركات حاليا تعمل على إستطلاعات لإستخدام البلوكتشين في المجال الأمني.

وهناك شركات قد أعلنت عن ذلك بالفعل و هذا الأمر سوف يؤثر على السوق لسنوات قادمة.

كانت الشركات عام 2017 تخشى في الغالب من التنظيم. كانت هذه الشركات قلقة ومترددة بشأن إمكانات البلوكتشين وقدرتها على تغيير عالم المال والعمل خارج النظام النقدي التقليدي. فقد أدى إنهيار عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى طوال عام 2018 إلى عكس هذه العقلية بشكل كبير.

بدأت الشركات في الدعوة الى هذا النوع من التنظيم والدقة الذي ترفضه قبل عام فقط أو عامين. إنهم يريدون الشرعية التي تأتي من الرقابة الحكومية.

تعرف الشركات أن العامل الأساسي الذي يعيقها هو سمعة العملات الرقمية باعتبارها عملية إحتيال وواجهة لأعمال غير مشروعة. ووجود مستوى أعلى من التنظيم سيؤدي إلى إزاحة المحتالين ويدعو إلى المزيد من القبول العام لهذه العملات. ولهذه الغاية ، الضغط والعمل على ترسيخ التنظيم بالقانون.

كل الأمل معقود على الوكالات الحكومية لدخولها لمجال البلوكتشين ، والاستعانة بإمكاناته ، ومن ثم نشر استخدامه وإحترام فكرة السجل الموزع. مهما كانت النتيجة النهائية ، فإن السنوات القليلة القادمة ستشهد روابط أوثق بين الهيئات الرقمية والهيئات التنظيمية الحكومية. وقد يكون هناك حتى ممثل منتخب في المقام الأول لدعم العملات الرقمية وشركات البلوكتشين. وسيصبح هذا الفرد الداعم الرئيسي للسياسات والسجلات المبرمجة لمساعدة مجال العملات الرقمية بدلا من إخماد إمكاناتها.

سيكون التبادل والمضاربة جزءًا هامًا من تقنية البلوكتشين طوال عام 2019 وما بعده. تم تأسيس البنية التحتية الأساسية للعملات الرقمية الرئيسية. لكن الملاحظ أن بعض الجوانب الثانوية مثل شراء وبيع وإستخدام العملات الرقمية لا يزال في حالة تغير مستمر إلى درجة معينة. فقد تم إغلاق عدد كبير من منصات تبادل العملات الرقمية خلال العام الماضي. وكثيراً ما كانت عمليات الإغلاق هذه بسبب مزيج من الإدارة السيئة والممارسات غير الواعية.

وقد تباطأ أيضا بناء أجهزة الصراف الآلي الجديدة للعملات الرقمية كذلك. وفقدت الشركات التي تواجه الجمهور ببساطة قدرتها على التواصل مع الجمهور بنفس الطريقة التي تمكنت من خلالها طوال عام 2017. ولكن تطورات معينة في هذا المجال بدأت في تغيير هذا النهج. أحد هذه التطورات هو النجاح الملحوظ لبروتوكول Bitcoin’s lightning. هذه الشبكة التي توسعت بشكل كبير خلال عام 2018 وستستمر في النمو والتوسع حتى عام 2019. هذه الشبكة تسهل على الأفراد شراء وبيع البيتكوين مع بعضهم البعض. ونجاح هذه الشبكة يفتح

فرصا وآفاقا جديدة

فرص جديدة في مجال البيتكوين و العملات الرقمية بشكل عام. هناك عدد من العملات الجديدة التي تحقق درجة معينة من النجاح. يستمر اعتماد بروتوكول شبكة الريبل مثلا من قبل المزيد من الشركات والبنوك في جميع أنحاء البلاد. هذا البروتوكول سيزيد فقط من عدد إستفادة الشركات من العملات الرقمية ويتسبب في نسبة عامة من الحماس المحيطة بهذا المجال. هناك أيضا إمكانية قبول المستهلك بشكل أكثر للعملات الرقمية من خلال الإفراج عن الصناديق المتداولة للبيتكوين في البورصة (ETF) وهذا النجاح مربوط بأدائها.

الصناديق الإستثمارية المتداولة للبيتكوين(ETF) هي من أكثر آليات الإستثمار شعبية في العالم. إنها الطريقة التي يشتري بها ملايين المستثمرين حصة في منطقة معينة من الإقتصاد . هذه الأموال أيضا تحمل درجة معينة من الشرعية التي يحتاجها العالم.

ويتم حاليًا تقييم هذه الصناديق من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية التي تتعقب معاملات العملات الرقمية من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. وإذا تم قبولها ، فقد تدخل فئة جديدة كاملة من المستثمرين تابعة لعالم العملات الرقمية.

من المسلم به أن مؤيدي اللامركزية و البلوكتشين قد أصيبوا بصدمة من أحداث سنة 2018. وقد شعر معظمهم بالإحباط أو الارتباك بسبب تقلبات الأسعار العنيفة خصوصا البيتكوين والإيثيريوم لكن لا ينبغي أن يفقد التجار والمستثمرون الأمل. فقد لا يزال من المحتمل أن تكون تقلبات هذه العملات حركة تصحيحية نظرا لارتفاعها الجنوني السابق. ولا تزال الآلاف من الشركات تعتمد تكنولوجيا البلوكتشين ونفس الشيء سيستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد تقدم دول بأكملها ملايين الدولارات في هذا المجال كما أن تغير السياسة العالمية في نفس الوقت يلعب دورا إيجابا لصالح هذا المجال. و يجب أن يكون عام 2019 هو العام الذي تنتعش فيه هذه العملات انتعاشا جماعيا وتصبح جزءًا محوريًا من النقاش المالي الدولي مرة أخرى.

المصدر medium

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