أهم 5 أدوات لتداول العملات الرقمية تهم كل مستثمر ومضارب

أي شخص مهتم بعالم الكريبتو والعملات الرقمية قد سمع عن أدوات لتداول العملات الرقمية مثل موقع CoinMarketCap أو منصة Binance.

بالنسبة للكثيرين منا، فإن أسعار البيتكوين BTC و الايثيريوم ETH ..إلخ، هي أول الأشياء التي ننظر إليها في الصباح (حتى قبل التحقق من الوقت).

ولكن إذا كنت تقوم بالتداول بانتظام في عالم الكريبتو، فلا تحتاج إلى القيام بذلك وحدك. هناك أدوات لتداول العملات الرقمية التي يمكن أن تساعدك في مهامك اليومية.

يعرف أي متداول أن أحد مفاتيح النجاح في عالم الاستثمار هو القيام بإدارة جيدة للمخاطر. وعندما يتعلق الأمر بالكريبتو والعملات الرقمية، فإن ذلك ليس أمرًا سهلًا!

الحيوانات البرية تماما مثل الكريبتو، لا يمكن التنبؤ بها. ولكن يمكنك البدء في تحديد الأنماط. سيوضح لك استخدام الأدوات المناسبة كيفية قراءة الأسواق، وكيفية الاستفادة من تقلبات الأسعار بين منصات تداول العملات الرقمية واتخاذ قرار مبني على بيانات حول وقت الشراء أو البيع.

يمكنك حتى تحقيق الأرباح ليس فقط عندما يتأرجح السعر، ولكن عندما ينخفض ​​مرة أخرى. أنت فقط بحاجة إلى القليل من المساعدة.

أهم 5 أدوات لتداول العملات الرقمية والتي ينبغي على كل شخص استخدامها

هناك مجموعة كبيرة من الأدوات لتداول العملات الرقمية، ويعتمد ذلك بالفعل على أذواقك واحتياجاتك الشخصية التي تفضلها. يستخدم العديد من المتداولين العديد من الأدوات المختلفة بناءً على ما يريدون معرفته والمقياس الذي يحاولون قياسه. ومع ذلك ، فإن الخمسة التالية هي تلك التي يجب أن تكون ضمن خيارات اي متداول.

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1. TradingView

لا يمكنك المضاربة والتداول في عالم الكريبتو دون أن تكون جزءا من منصة TradingView. هذه منصة رائعة توفر قيمة هائلة لكل من المتداولين والمستثمرين. بالإضافة إلى التعليقات المتعمقة، والمنتدى الحيوي، والنصائح والحيل المفيدة من المتداولين الناجحين، هناك أيضًا مجموعة من الأدوات الممتازة المتاحة للتحليل الفني.

تعلم من الآخرين أنواع الاستراتيجيات التي يستخدمونها وكذلك مدى نجاحهم في العمل. شارك التعليقات وأشعر بأنك جزء من مجتمع مالي، لذا فأنت لست وحدك في هذا العالم!

سترى تحليل متعمق للتداول في شكل الرسوم البيانية والمقارنات التاريخية (بالإضافة إلى ما يحصل عليه المستثمرون وما يتداولونه من بيانات ومعلومات) ويصلون إلى تحليلًا عامًا شاملاً للسوق. هناك أيضًا مجموعة من المعلومات حول المجالات المالية الأخرى مثل الأسهم، ولكن الجزء الأكبر من نشاط منصة “TradingView” قائم على العملات الرقمية.

هذا موقع للمتداولين المحنكين بالإضافة إلى القادمين الجدد إلا أنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في معرفة كيفية تجميع بيانات التحليل الفني وبناء معرفتهم القنية.

2. CoinGecko

إذا كنت جديدًا حقًا في التداول وتبحث عن أداة توفر جميع التنبيهات وخصائص فاحرص على تجربة “CoinGecko”.. من أفضل الأشياء المتعلقة بهذه الأداة (إلى جانب كونها بسيطة) حقيقة أنها مجانية تمامًا وستحصل على نظرة عامة سريعة على أفضل العملات الرقمية المتاحة في السوق.

لا يقتصر الأمر على رؤية مدى سرعة أداء كل عملة أو رمز مميز، ولكن منصة CoinGecko تستخدم أيضًا ميزات التداول الرئيسية، مثل الحجم السوقي للعملة، ومدى التغيير، والسيولة، ومقدار نشاط المطور هناك على البلوكشين للوصول إلى تصنيفاته.

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يمكنك أن تأخذ قدر ما تشاء أو أقل مما تريد من هذه الأداة، حتى أنها تتعقب تفاعل المجتمع مع كل عملة، وكذلك توفر بيانات ومعلومات تاريخية حول صعوبة التعدين، إذا كنت مهتمًا بذلك.

هذه هي أكثر من أداة للمستثمرين لأنه يسمح لك أن تقرر ما إذا كان المشروع يستحق ثقتك أم لا وهل تستثمر فيه أم ينبغي عليك أختيار مشروع أفضل لتكون على أتم ثقة في استثماراتك.

3. Cryptowatch

يملك “Cryptowatch” المملوك من قبل منصة “Kraken” الرسوم البيانية المجانية ويتيح لك تتبع العملات الرقمية المفضلة لديك. يمكنك التحقق من الرسوم البيانية والأسعار من جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك منصة تداول Bitfinex ومنصة Bittrex و منصة Bithumb و منصة Coinbase Pro.

تعطيك “Cryptowatch” صورة عامة عن السوق حيث يمكنك مشاهدة أي مقارنة معينة، على سبيل المثال، على سبيل المثال البيتكوين والين الياباني BTC / JPY ومقارنتها مع البيتكوين والدولار الأمريكي BTC / USD. من خلال القيام بذلك، يمكنك استخلاص ما إذا كانت هناك أسواق معينة تعمل أمام الآخرين، وتتقدم على الطلبيات الكبيرة للحصول على ميزة اقتصادية.

يمكنك أيضًا استخدام بعض مؤشرات التداول الأكثر شيوعًا مثل RSI (مؤشر القوة النسبية)، المتوسطات المتحركة الأسية، MACD (اختلاف تقارب متوسط ​​الحركة)، وغير ذلك الكثير.

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4. Bitcoinity

لدى Bitcoinity العديد من الميزات الرئيسية التي يحبها المتداولون على المدى القصير بشكل خاص. على سبيل المثال، فإنه يعرض ترتيب العملات الرقمية المجمعة، بالإضافة إلى أنه يعرض خيارات المراجحة بين عمليات تداول العملات الرقمية من خلال جدول موازنة سهل القراءة.

من خلال تصور فرق السعر بين المنصات في جداول “Bitcoinity” يمكن للمتداولين الاستفادة من تداول المراجحة. لذا، على سبيل المثال، دعنا نقول أن سعر بيتكوين كان 3,800 دولارًا في منصة واحدة و 3,850 دولارًا في منصة أخرى. يمكن للمتداول أن يشتري في وقت واحد من منصة واحدة ويبيع على آخر بينما يستفيد من الفرق البالغ 50 دولار في السعر.

بالطبع، هذا مثال شديد لأن معظم المنصات تعرض أسعارًا متشابهة جدًا. ومع ذلك، فإن العديد من المتداولين يستخدمون المراجحة لبناء أرباح صغيرة مع مرور الوقت.

ميزة أخرى مفيدة لـ(Bitcoinity) وهي الأداة التي تظهر السيولة المجمعة عبر جميع المنصات الرئيسية. يسمح هذا للمتداولين بتقييم مستويات الدعم والمقاومة، وبالنسبة للمتداولين الأكثر خبرة، تقوم بحساب نقطة السعر حيث تكمن السيولة الكبرى.

لنفترض أن سعر بيتكوين كان 6000 دولار، وكان هناك 50,000 بيتكوين على جانب الشراء من دفتر الطلبات، ولكن 80,000 على جانب البيع. قد يكون ذلك مؤشراً على تصاعد ضغط البيع والذي قد يدفع حركة السعر إلى الانخفاض.

5. TensorCharts

بمجرد أن تشعر بالراحة مع TradingView أو Cryptowatch في التحليل الفني، فإن “TensorCharts” تقدم مميزات اضافية. إنها أحد أدوات تداول العملات الرقمية المجانية ولكن ليس للمتداولين المبتدئين تمامًا. قد تجعل بعض الرسومات البيانية المتقدمة معقدة إذا كنت مبتدئ.

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مثل “Bitcoinity” يمكنك رؤية جميع العملات الرقمية الرئيسية. لكن “TensorCharts” تستخدم الرسومات البفنية بالحرارة في دفتر الطلبات. تقوم خرائط الحرارة هذه بتجميع البيانات من دفاتر الطلبات عبر عدة منصات مختلفة وعرض كتل باللونين الأحمر والأخضر للأوامر المنتظرة على كلا الجانبين.

هذه طريقة ممتازة للمستثمر والمضارب لتوقع حركة السعر والحصول على انطباع جيد عما يقوم به صناع السوق. هناك العديد من مقاطع الفيديو الجيدة التي تشرح كيفية عمل TensorCharts، لذلك إذا كنت مهتمًا بأخذ اللعبة إلى مستوى أعلى، فعليك التحقق من الفيديو التالي: