تعرف على موعد إطلاق منصة NASH المنتظرة

سيتم إطلاق “NASH” المنتظرة قريباً, وهي منصة تداول لامركزية مبنية على بلوكشين النيو (NEO), وذلك بعد صدور الإعلان الرسمي في “NEO DevCon 2019”.

“Neo DevCon” هو اختصار لحدث يجمع مطوري النيو وأصحاب المصلحة وأعضاء مجتمع بلوكشين النيو (NEO)

في حدث هذا العام الذي بدأ يوم السبت 16 فبراير، أعلن الشريك المؤسس لـ منصة NASH “فابيو سي. كانسين” عن إطلاق جدول زمني للمشروع خلال جلسة مقابلة بعد ظهر الأحد. وأخبر الحضور أنه سيتم إطلاق المنصة اللامركزية المتوقعة في 31 مارس 2019 لإجراء اختبار تجريبي عام.

منصة NASH هو الاسم الجديد لـ منصة NeonExchan ورمزها (NEX) وسيتم استخدام نفس الرمز (NEX) الذي تستخدمه منصة NeonExchange. ومع ذلك تم تغيير العلامة التجارية لتوفير تجربة مستخدم رائعة.

في حين أن المنصة ستوفر منصة سهلة الاستخدام لتداول العملات المشفرة، فإن NASH (كمنصة لامركزية) لن تتأثر بعمليات سرقة العملات الرقمية والمخاطر الأمنية الأخرى المرتبطة بالمنصات المركزية.

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أكثر من منصة لتداول العملات الرقمية، يصف “كانسين” منصة ناش (Nash) بأنها منصة مالية للاقتصاديات الرقمية المستقبلية. قدم عرضًا تقديميًا بعنوان “توزيع التمويل للجميع”، حيث عرض عرضًا تجريبيًا للمنصة الجديدة. ودعا مجتمع “النيو” لتحرّي الأعطال وإصلاحها وتقديم المنطلقات قبل الإطلاق التجريبي بحلول نهاية شهر مارس.

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علاوة على ذلك، أعلن “كانسين” عن بدأ التسجيل على المنصة مع وجود برنامج إحالة سيوزع فيه المشروع جوائز بقيمة 100,000 دولار من عملة البيتكوين (BTC) و 46,000 رمز (NEX) الخاص بالمنصة.

شهد حدث “Neo DevCon 2019” العديد من الإعلانات والابتكارات الأخرى حول بلوكشين النيو. حيث صرحت “النيو” NEO أنها ستفتح مكتبا في مدينة “سياتل” في “الولايات المتحدة” التي سيرأسها التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت “جون دي فيدوس”.

وتتطلع منصة البلوكشين التي تتخذ من الصين مقرا لها إلى التوسع إلى الولايات المتحدة وبدأت في إعداد مكاتبها في سياتل. وأكد “كانسين” خلال المؤتمر، أن “منصة ناش” ستدعم المستخدمين الأمريكيين مباشرة من تاريخ إطلاقها في نهاية الشهر المقبل.

رابط التسجيل في منصة NASH