بنك JP Morgan يطلق عملة رقمية مزيفة، و Coinbase تتيح سحب Bitcoin SV، و 450 ألف مستخدم يتعرضون للإختراق بمنصة Coinmama : حصاد أخبار الأسبوع

هذا الأسبوع ، أصدر بنك JP Morgan Chase نظام IOU القائم على تقنية الـ blockchain ، والذي لا يعد بالتأكيد عملة رقمية . كما أطلقت كل من Waves Platform ومنصة Coinbase جميع ما لديهم من عملة Bitcoin SV . وقامت جهتين معنيتين بخطط المعاشات التقاعدية العامة بالإستثمار في تكنولوجيا الـ blockchain . ودعونا لا ننسى ، منصة Coinmama – وهي بديلة لمنصة Coinbase في سهولة إقتناء العملات الرقمية – قد عانت من إختراق .

لا يوجد الكثير للتحدث عنه بشأن واجهة السوق هذا الأسبوع . نحن دائمًا نجد سعر البيتكوين في مكان ما بين 3500 دولار و 3700 دولار ، بغض النظر عن المكان الذي تنظر إليه فيه . إلى جانب ذلك هناك بعض الأسواق البغيضة وربما المقصورة على فئة معينة ، والتي يكون حجم التداول بها منخفض . ومع ذلك ، بأخبار أخرى ، كان أسبوعا غنياً .

يأتي هذا الخبر في مقدمة أخبارنا الخاصة بعالم العملات الرقمية هذا الأسبوع ، فبالطبع يجب أن يكون دخول أحد أكبر البنوك بالعالم JP Morgan Chase إلى قطاع تكنولوجيا الـ blockchain أمراً جللاً . كما أن ذلك الأمر يعد مثيراً للإهتمام بشكل خاص ، بسبب موقف “جيمي ديمون” Jamie Dimon – الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan Chase – على مدار سنوات طويلة تجاه مجال العملات الرقمية . ( في حال لم تكن على دراية بموقفه ، فقد وصف “جيمي” مجال العملات الرقمية بـ “الإحتيال ” ، ثم تعهد في النهاية بـ “عدم الحديث عنه بعد الآن” ) ، ومن هذا المنطلق جاء وصف تلك العملة بأنها غير حقيقية .

يقوم بنك J.P. Morgan Chase – وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية – بتحويل أكثر من 6 تريليون دولاراً أمريكياً في جميع أنحاء العالم كل يوم ، وذلك في إطار عمليات المدفوعات الشاملة الخاصة بالأعمال التجارية للشركات . وفي التجارب الأولية التي من المقرر أن تبدأ في غضون بضعة أشهر ، سيعتمد جزء صغير من تلك المدفوعات على ما يسمى بـ “JPM Coin” ، من أجل تسوية المدفوعات بين العملاء بشكل فوري . إلا أن النظام يفتقر إلى جميع خصائص الـ blockchain التقليدية ( إنها ليست أكثر من مجرد distributed ledger لها “توكن” خاصة ، مع رقابة وحوكمة مركزية ) .

وجاء تقرير لاحق بشأن هذا الموضوع ، يتساءل عن الآثار المترتبة على Ripple Labs . ولماذا لم يستخدم بنك J.P. Morgan Chase عملة الريبل من الأساس ؟ ، فكل شيء تهدف عملة JPM Coin إلى القيام به ، قد قامت “ريبل” به بالفعل . فلماذا إذن إعادة إختراع العجلة ؟! .

تعرض عدد ضخم من مستخدمي منصة Coinmama – يزيد عن 450,000 مستخدم – للإختراق ، حيث تمت استباحة عناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات المرور الخاصة بهم ، في إختراق أمني واسع النطاق شمل مواقع أخرى مثل MyFitnessPal .

حيث كشف بيان رسمي عن المنصة أنه تم تسريب 450,000 عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور ، في هجوم قرصنة عالمي وضخم ، يضم 24 موقعًا إلكترونيًا وحوالي 747 مليون سجل .

والذي يعد فريداً من نوعه بالنسبة لـ Coinmama في هذا الإختراق هو إحتمال السرقة . فالمستخدمون الذين تمكنوا من تفعيل نظام “المصادقة الثنائية” 2factor authentication أقل احتمالية للسرقة ، أما المستخدمون الذين لم يتمكنوا من تفعيلها ، وخضعت حساباتهم للإختراق ، فمن المرجح أن تكون هناك عمليات سحب أموال تمت على حساباتهم .

ومن المحتمل أيضاً ، من خلال الهندسة الإجتماعية ، كان بإمكان المتسللين الحصول على معلومات مالية إضافية عن المستخدمين أيضًا . ولا تزال تلك القصة تحت التحقيق ، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر .

في تحليل لعملة الـ Bitcoin SV ، أشار هذا التقرير بشكل متكرر إلى أن قدراً كبيراً من عملات Bitcoin SV لم تر النور بعد .

وكان أحد الأسباب الرئيسية هو أن أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم ، في عملة الـ Bitcoin Cash والـ Bitcoin – وهي منصة Coinbase – لم تقم بعد بإتاحة الـ Bitcoin SV لمستخدميها .

أتاحت منصة Coinbase أخيراً عمليات سحب عملة الـ Bitcoin SV لمستخدميها إلى المحافظ الأخرى ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقسام عملة الـ Bitcoin Cash .

وخلال هذا الأسبوع ، وإلى الآن ، لم يتحرك السعر إلى الأسفل في عملية التفريغ الكبيرة تلك ، مما يشير إلى أن الـ BSV ربما يكون قد وصل إلى القاع عند حدود الـ 60 دولارًا .

وفي أخبار أخرى حول منصة Coinbase ، فقد هددت منظمة إسرائيلية غير حكومية بمقاضاة المنصة بسبب تسهيلها لجمع الأموال لحماس .

قادت خطط المعاشات التقاعدية للشرطة والموظفين العموميين في مقاطعة “فيرفاكس” Fairfax بولاية “فيرجينيا” Virginia ، التمويل الزائد لصندوق إستثمار جديد بقيمة 40 مليون دولار ، تم إطلاقه بواسطة Morgan Creek Digital . وللمرة الأولى ، فقد ساهمت النقابتين بمبلغ 21 مليون دولار .

أدت الأخبار المتوترة حول هذا الموضوع ، إلى قيام الشخص المسؤول بالكشف عن دوافع الإستثمار في الصندوق – والتي لن تكون مخصصة كليًا لشراء العملات الرقمية .

بدلاً من الإستثمار في العملات الرقمية ، يذهب المال لشركات الـ blockchain . (في الغالب) تم ذكر إسم مؤسستين وهما : Bakkt و Coinbase . ومع ذلك ، يمكن للصندوق أن ينفق ما يصل إلى 15 ٪ من إجمالي الـ 40 مليون دولار على العملات الرقمية .

لقد أوضحت إندونيسيا ، من خلال اللوائح الصارمة ، أن البلاد ليست متحمسة بشكل مفرط لظهور أسواق العملات الرقمية ضمن حدودها . حيث جاء في تقرير لـ CCN الإخبارية :

” من ناحية أخرى ، سيطلب من منصات العملات الرقمية أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 1 تريليون روبية (70.9 مليون دولار) . كما سيلزم أيضاً رأس مال مدفوع قدره 800 مليار روبية (56.7 مليون دولار) كحد أدنى . بالإضافة إلى ذلك ، ستكون اللوائح ملزمة بزيادة تكاليف التشغيل . وسيتم تكليف التجار المتعاملين في العقود الآجلة للعملات الرقمية ، بتوظيف أفراد دعم للعملاء . ويجب أن يكون أحد هؤلاء الموظفين على الأقل ممارسًا أمنيًا معتمدًا .

أخيراً ، “إموري سيشيت” Amaury Sechet ليس ساتوشي ناكاموتو .

إذا كنت تود أن تصبح ساخراً على الإنترنت ، فمن المهم أن يعرف الناس أنك تفعل ذلك من أجل السخرية . فقد احتل “إموري سيشيت” – المطور الرئيسي لبيتكوين ABC (الشق الأساسي للبيتكوين كاش) – عناوين الأخبار بإدعائه أنه هو ساتوشي ناكاموتو .

كان لدى موقع CCN الإخباري شكاً في أنه كان يمزح ، لذلك قاموا بتعقبه ، وفي النهاية حصلوا على مقابلة حصرية معه . وكان الأمر بالفعل مجرد مزحة ، تهدف إلى توضيح السهولة التي يمكن أن يدعي بها أي فرد كفء (مثل Craig S. Wright) أنه ساتوشي ناكاموتو .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : CCN

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