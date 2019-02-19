البيتكوين و الاثريوم في عام 2019 كل ما تحتاج إلى معرفته ! نحن في نهاية فبراير وما زلت لا تعرف عام 2019 ما الذي يخبئه للبيتكوين و الاثريوم و كل سوق العملات المشفرة او سوق التشفير ؟ إذن اليك هذا المقال الذي يتحدث فقط عن حقائق البيتكوين و الاثريوم في عام 2019.

البيتكوين و الاثريوم في عام 2019

هنا لا نستمع إلى الشخصيات المؤثرة في سوق التشفير و العملات المشفرة. هنا الحقائق والحقائق والمزيد من الحقائق! سنرى معاً ما يمكن أن يحدث لـ الاثريوم Ethereum و البيتكوين Bitcoin وقطاع العملات المشفرة بشكل عام في عام 2019.

البيتكوين و ETF

في حالة البيتكوين ، فإن أول شيء يمكننا رؤيته في عام 2019 هو التحقق من صحة مؤشر ETF (مؤشر سوق الأسهم الذي يتبع و يحرص على صحة القيمة الحقيقية لواحدة أو أكثر من قيم الاسهم ، والهدف من ETF هو تقليل المخاطر). تم تأجيل عملية التحقق عدة مرات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في عام 2018. و الان في 2019 سنرى القرار النهائيالبيتكوين مع ETF.

تحظى الصناديق المتداولة في البورصة ETF بشعبية كبيرة ، خاصة في الولايات المتحدة ، حيث المستثمرين الجدد ، الذين سيكونون مهتمين ليس فقط بالفرصة الاستثمارية التي تقدمها ETF ، ولكن ايضا الموافقة على منتج مشفر الاول عالميا مباشرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ، والتي تمثل نضجًا كبيرا و خطوة حاسمة للقطاع الذي سيطمئن المستثمرين الجدد.

Ethereum و تأثير Constantinople و مشكل شعبية Dapps

الانقسام او الفورك (بداية كتلة جديدة) من Ethereum ، يعني عملة جديدة متفرعة عن Ethereum و لها مجتمهع جديد اي معدنين … على سبيل المثال اسم Constantinople لم يكن لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كل التطبيقات الموزعة Dapps ليس لها شعبية كبيرة او قاعدة جماهرية فتقربيا 80 ٪ من Dapps (التطبيقات على blockchain) ، ليس لديها مستخدمين.

كل ذلك يجعل من مستقبل Ethereum غامضا ، وما ينتظره في عام 2019 غير مؤكد.

هل وضع تشريع للتشفير سيتطور

هناك شيء رائع يمكن العثور عليه من مقابلة مع 21 مليون شخص، هو أن المشرعين في العالم ينظرون عن كثب إلى تطور السوق. قد يظن المرء أنهم يركزون اهتمامهم على التكنولوجيا ، من أجل المضي قدمًا في مواجهة التحديات التي يواجهها النظام القانوني الحالي. لكنه في الواقع يبدو عن كثب في الرسملة! فيبدو الأمر كما لو أن الحكومة تنتظر رسملة كبيرة للتكيف مع هذه التكنولوجيا.

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في الختام حول التشريع، لا يمكننا أن نتوقع تحسنا كبيرا ما لم يكن هناك زيادة استثنائية في رسملة التشفير.

و ماذا عن العشر سنوات المقبلة ؟

نسمع كل شيء وأي شيء عن ماذا سيحذث في العشر سنوات المقبلة! ما هو مهم ليس الكثير من المبالغ (على الرغم من أن البعض يتوقع أن يتجاوز سعر البيتكوين 100000 دولار) ، ولكن هل التكنولوجيا وراء التشفير اتت لتبقى و تحسن عالمنا و تطوره اكثر.

في الواقع ، يتم مشاركة هذا النوع من المعلومات ، و الحرص على شعبيتها. لذلك فإن الشيء المهم هو أن الناس يؤمنون بها ويعتقدون أن البيتكوين سيصل إلى تلك المبالغ.

من خلال وجود هذه الرؤى الإيجابية للسوق ، يحافظون على استثماراتهم ، ويواصلون التحدث مع من حولهم ويشجعون الآخرين على الاستثمار. وهذا هو الأهم!

اذن ماذا نفعل ؟

في وقت الكتابة هذه المقالة ، البيتكوين سعره حوالي 3900 دولار و Ethereum بقيمة 140 دولار. مقارنة بالقيم التي شهدناها في الماضي ، يمكننا أن نعتبر أن السعر منخفض نسبيا. وبالنظر إلى ما سبق أن تطرقنا اليه في المقال ، فإن الأخبار السارة لم تتحقق بعد في عام 2019 وما زالت آثارها على السوق غير مؤكدة. بالإضافة إلى ذلك ، شهدنا بعض التوقعات التي شهدت بانخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 2000 دولار.

على أي حال ، يمكننا القول أن انتباه الناس لا يركز على التشفير كثيرا، على الرغم من انها اكبر فرصة لشراء العملة المشفرة و دعم سوق التشفير. فكما شاهدنا في اليومين السابقين، قد تحسن سوق العملات المشقرة بدون اي سابق انذار، فبعض العملات تحسنت بنسبة اكثر من 30% كعملة EOS ايضا الايثريوم بنسبة اكثر 20%.

ماذا تفعل ؟ انت من يقرر !