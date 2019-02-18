ما هو بيتكوين

ما هو بيتكوين Bitcoin بالتفصيل كشرح مبسط بيتكوين عملة رقمية مشفرة يمكنك بواسطتها الشراء عبر الانترنت او عند الاداء في المطاعم والمحلات التي تقبل الدفع بالبيتكوين و الان يتم التداول فيها، اما الفرق بينها وبين العملة العادية هو انها ليست مركزية ولايوجد مركز مالي في اي مكان حول العالم يتحكم بها او يراقبها و لا يمكن لمسها اي ليس لها شكل فزيائي. مبتكرها مهندس برمجيات يدعى ساتوشي ناكاموتو اقترح بيتكوين في دراسة قام بها وشرح فيها العملة الالكترونية معتمدا على معادلات رياضية ,وكانت الفكرة انتاج عملة مستقلة عن نفوذ البنوك المركزية، توفر مرونة في التعامل اضافة الى رسوم معاملات جد منخفضة.

ما هو بيتكوين Bitcoin بالتفصيل

ما هو بيتكوين Bitcoin بالتفصيل الشرح المبسط و المعمق ، عملة البيتكوين ليست مثل باقي العملات التي تطبعها البنوك المركزية التي كلما ارادت تغطية ديونها الوطنية تطبع المزيد منها وبالتالي تنخفض قيمتها ,عكس ذلك، بيتكوين يتم انتاجها رقميا من طرف الناس واي شخص يمكنه المشاركة في عملية الانتاج. بيتكوين يتم انتاجه في عملية تسمى تعدين البيتكوين بواسطة حواسيب قوية مرتبطة بشبكة الانترنت، هذه الشبكة تسمى البلوكشين.

نظام عمل بيتكوين يسمح فقط بانتاج 21 مليون وحدة بيتكوين حول العالم لكن في نفس الوقت البروتوكول يسمح بانتاج مئات الملايين من الوحدات المجزئة وهاته الوحدات الصغير تدعى ساتوشي Satoshi.

وفق خوارزميات بيتكوين فانه توجد خطتين للانتاج :

المدى القصير: وفيها ستسمح فيه الخوارزميات بانتاج اعداد كبيرة من بيتكون ابتداءا من سنة 2009 ويقل الانتاج تدريجيا كل سنة الى ان يتم انتاج حوالي 20 مليون بيتكوين مع نهاية 2024.

المدى البعيد: سيتم الانتاج بشكل جد بطيء لكي يتم اكمال عملية انتاج 21 مليون وحدة مع نهاية سنة 2140.

هذه العملية هي مايساعد بيتكوين في ارتفاع سعره مقابل باقي العملات مع الحفاض على قيمته وفق ضوابط رياضية وبهذا الشكل يتفادى الانهيار المالي الذي يحدث للعملة التقليدية التابعة للبنوك المركزية.

العملات التقليدية يمكن ان تستند قيمتها على (الذهب او الفضة)، و هذا كان قديما اما الان فالعملات الوطنية تعتمد على اقتصاد البلاد، نظريا دعنا تعطيك مثال بقيمة عملتك الوطنية فلو لديك الف دولار في البنك فانت يمكن ان تسترد مالك من البنك ذهبا او فضة بقيمة الف دولار ( عمليا لايمكنك ذلك).

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بيتكوين تستند قيمته على اساس حسابات رياضية والناس حول العالم يستخدمون برامج التي تتبع صيغة رياضية لانتاج بيتكوين وهاته الصيغة الرياضية متاحة مجانا والبرنامج مفتوح المصدر ايضا.

مميزات بيتكوين Bitcoin

مستقلة : تتم معاملات بيتكوين عن طريق الند للند Peer-to-Peer اختصارا لكلمة P2P ولايوجد بنك مركزي يتحكم بها او يراقبها، كل الة تقوم بتعدين بيتكوين تشكل جزء من شبكة عالمية تعمل معا، ببساطة ليس هنالك مركز مالي يستطيع ان يجمد اموال اي شخص حو العالم.

الحصول على حساب في دقائق : البنوك التقليدية تجعلك توقع على العديد من الاوراق عند فتحك لحساب بنكي او القيام بتحويل مالي ولو اردت فتح حساب للتجارة او التحويلات المالية شيء اخر حيث يجعلونك تمر بالعديد الخطوات البيروقراطية. بالنسبة للبيتكوين يمكنك فتح حسابك في دقائق معدودة من حاسوبك، لا اسئلة ولا مصاريف الرسوم.

السرية : يمكنك امتلاك العديد من الحسابات ومحافظ بيتكوين بدون ان تكون متصلة باسمك او عنوانك او اي معلومة عنك.

الشفافية : بيتكوين يخزن اي عملية تم القيام بها ولو كنت تمتلك عنوان بيتكوين (محفظة بيتكوين) يمكن لاي شخص ان يعرف كم بيتكوين تمتلك في هذا العنوان وعدد المعاملات التي تمت بهذا العنوان وفي نفس الوقت لن يعرف انك انت مالك العنوان (السرية والشفافية).

رسومات منخفظة: البنك التقليدي ربما يكلفك عشرين دولار في عملية تحويل خارجية .البيتكون لايفعل.

السرعة: يمكنك ارسال واستقبال بيتكوين في نفس اللحظة وهذه السرعة نتيجة عدم وجود مركز يراقب عمليات التحويل.