مؤسس TomoChain: “فيتاليك بوتيرين” و “شبكة الايثيريوم” في وضع صعب

يعرف مؤسس الايثيريوم “فيتاليك بوتيرين” برفضه لمشاريع البلوكشين التي تدعي أنها قادرة على توفير سرعات معالجة عالية للمعاملات وذكر أنها “شبكات مركزية” وهي غير جديرة بالثقة.

وقد استثار هذا “لونغ فونج” مؤسس مشروع TomoChain ورد على مؤسس الايثيريوم بعدة انتقادات.

تهدف شبكة TomoChain إلى كونها كتلة عامة ومتوافقة مع (EVM) الخاص بالايثيريوم أن تقدم القدرة على معالجة المعاملات بشكل أسرع ورسوم أرخص، من بين الميزات والوعود الأخرى.

وهذا ليس فقط كلام. حيث تتباهى شبكتهم بالفعل بسرعات معالجة تصل إلى 1000 معاملة في الثانية – مقارنةً بالايثيريوم التي تعالج بسرعة لا تتجاوز 100 معاملة في الثانية.

قام “فونج” مؤخراً بمهاجمة “شبكة الايثيريوم”، قائلاً:

هناك مفاضلات بين معظم الأنظمة والشبكات. لكن لن يكون “فيتاليك بوتيرين” هو الشخص الذي يحدد ما هو النظام السئ وما هو النظام الجيد.

ثم قام بالإشارة إلى مشروعه، مُضيفا:

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لن يكون هذا العام جيدًا بالنسبة إلى الايثيريوم … إن “فيتاليك” و “الايثيريوم” في وضع صعب. من ناحية، لا يحترمهم مجتمع البيتكوين الأساسي والمتعصب للامركزية ومن ناحية أخرى لا يبدو أنهم يحلون مشاكل الأداء بكفاءة.

“لونغ” يرد الضربة إلى “فيتاليك”

جاء ذلك بعد أن ظهر فيتاليك في مؤتمر “Blockchain Connect” في وقت سابق من هذا العام مشيرا إلى أن العديد من المشاريع التي تدعي تقديم سرعات معالجة عالية هي المشاريع الأكثر مركزية من شبكة الايثيريوم.

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في الواقع، انتقدهم قائلاً:

في الكثير من الأوقات نرى مشروع بلوكشين يدعي أنه بإمكانه إنجاز 3500 معاملة في الثانية نظرًا لأن لديه خوارزمية مختلفة، فإن ما يعنيه حقًا هو “اننا كومة مركزية من الهراء”.

وأبرز المشاريع من حيث سرعات المعاملات المثيرة للإعجاب بالفعل هي الخاصة بشبكة “TomoChain” والتي تصل إلى 1000 معاملة في الثانية، بالإضافة إلى ورسوم أقل للتشغيل.

تم إطلاق شبكة TomoChain الرئيسية في كانون الأول 2018 وبدأت تستقطب المستخدمين ببطء. يعتقد “فونج” اعتقادا راسخا بأن شبكته التي تتخذ من “سنغافورة” و “فيتنام” مقرًا لها يمكن أن توفر حلا قابلا للتطبيق لمخاوف قابلية التوسع في شبكة الايثيريوم.